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Олимпиада: Нельзя дружить в одиночестве, или О блеянии Жукова

15:47. 6 декабря 2017 Просмотров - 210 3 коммент. Опубликовал:

Александр Дмитриевич ЖуковДавно и всем понятно, что нельзя дружить в одиночестве. Не получится дружить с тем, кто не хочет с тобой дружить. Драться – можно. Это только твоё решение – идти и драться. А дружить – нет.

Не получится навязать свою дружбу тому, кто не желает тебя видеть и полон ненависти к тебе. А РФ – это такая страна, которая, вопреки всем знакам и даже прямому тексту объявления войны продолжает считать Запад "партнёром".

И даже норовит при случае (речь о нашей продажной "елитке", конечно) отдаться этому "партнёру" – в упор не видя, что для любви нужно двустороннее согласие…


Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, лишённый членства в Международном олимпийском комитете, жалко блеет:

- лишение флага "…совершенно точно унизительно для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину и является гражданином своей страны. Российским спортсменам придётся выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без национального гимна.

Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня турнира. Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми».

То есть он, проглотив пощёчину, уже собрался и выступать, и в последний день ходить плечом к плечу с "партнёрами" – и даже не видит другого варианта. Какое жалкое, ельцинское словечко "придётся"!

Не знаю, каким в конечном счёте будет выбор России, но, на мой взгляд, великой державе не пристало инкогнито ехать на Олимпиаду. Спорт уже давно являет собой одну из важнейших сфер отношений между народами, и решение МОК, под каким бы соусом оно ни подавалось, следует трактовать как новую попытку изолировать Россию.

Страшный удар нанесён не только по олимпийскому движению — под удар попали отношения между народами как стержень мировой безопасности в целом. Самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх.

Давайте проводить свои. В кругу тех, кто нас за людей считает. А к тем, кто нас ненавидит – незачем в гости набиваться… Это, в конце концов, против правила хорошего тона…

В. Евлогин

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, Россия
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3 коммент.»

  • 1020 626
    алексей 6 декабря 2017 в 16:24 Ссылка Пометить
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    Да, Жукова при-противно слушать было. С тем, что Олимп Комитет лишил Жукова – это совершенно правильно.
    https://www.youtube.com/watch?v=eI5EIeNqX6M

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  • 6069 5321
    Вячеслав 6 декабря 2017 в 16:34 Ссылка Пометить
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    Истинное лицо того или иного человека проявляется в час испытания… И этот час пробил… Что мы увидели? Два дундука даже не мычали, а именно блеяли что-то несуразное… На них вылили не вёдра, – бассейн с помоями, вытерлись ими, а они начали в своём унижении искать что-то положительное… Мазохисты, однако… И вот из таких Му-Му (мудило-мучеников) и состоят наши правители ВСЕХ уровней…

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  • 123 113
    Галина 6 декабря 2017 в 16:44 Ссылка Пометить
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    К черту эту Олимпиаду. Ну а спортсменам, которые очень готовились, предложите параллельную спартакиаду на родине или в Китае, неподалеку от Пхеньяна. У китайцев спортсменов найдется на 2-3 олимпиады, плюс спортсмены из других дружественных России стран, не вошедшие в свои олимпийские сборные. Так как зимние виды спорта – лучше у нас, и объекты у нас в достаточном количестве, да и денежный эквивалент медалей у нас вполне могут обеспечить. И послать этот МОК к чертям собачьим, и уж точно ничего ему не выплачивать. Отворот-поворот.

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