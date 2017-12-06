Олимпиада: Нельзя дружить в одиночестве, или О блеянии Жукова

Давно и всем понятно, что нельзя дружить в одиночестве. Не получится дружить с тем, кто не хочет с тобой дружить. Драться – можно. Это только твоё решение – идти и драться. А дружить – нет. Не получится навязать свою дружбу тому, кто не желает тебя видеть и полон ненависти к тебе. А РФ – это такая страна, которая, вопреки всем знакам и даже прямому тексту объявления войны продолжает считать Запад "партнёром". И даже норовит при случае (речь о нашей продажной "елитке", конечно) отдаться этому "партнёру" – в упор не видя, что для любви нужно двустороннее согласие…



Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, лишённый членства в Международном олимпийском комитете, жалко блеет:

- лишение флага "…совершенно точно унизительно для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину и является гражданином своей страны. Российским спортсменам придётся выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без национального гимна.



Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня турнира. Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми».

То есть он, проглотив пощёчину, уже собрался и выступать, и в последний день ходить плечом к плечу с "партнёрами" – и даже не видит другого варианта. Какое жалкое, ельцинское словечко "придётся"!

Не знаю, каким в конечном счёте будет выбор России, но, на мой взгляд, великой державе не пристало инкогнито ехать на Олимпиаду. Спорт уже давно являет собой одну из важнейших сфер отношений между народами, и решение МОК, под каким бы соусом оно ни подавалось, следует трактовать как новую попытку изолировать Россию.

Страшный удар нанесён не только по олимпийскому движению — под удар попали отношения между народами как стержень мировой безопасности в целом. Самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх.

Давайте проводить свои. В кругу тех, кто нас за людей считает. А к тем, кто нас ненавидит – незачем в гости набиваться… Это, в конце концов, против правила хорошего тона…



В. Евлогин

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