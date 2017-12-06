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Оковы для России. Александр Пыжиков

19:02. 6 декабря 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Крепостное право как западная модель экономики

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает, как происходило закрепощение крестьян. Каким было законодательство по крестьянскому вопросу? Почему дворянство требовало отнять у крестьян свободу? Какой принцип был положен в основу соборного уложения? Почему население эксплуатировали только на сельскохозяйственном поприще, а предпринимательство уничтожалось? Зачем новая экономическая модель привязала крестьян к земле? Кому выгодны мифы о страшном Иване Грозном? Как нас отвлекают от преступлений, которые романовская элита совершила против народа?

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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