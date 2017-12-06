Оковы для России. Александр Пыжиков
Крепостное право как западная модель экономики
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает, как происходило закрепощение крестьян. Каким было законодательство по крестьянскому вопросу? Почему дворянство требовало отнять у крестьян свободу? Какой принцип был положен в основу соборного уложения? Почему население эксплуатировали только на сельскохозяйственном поприще, а предпринимательство уничтожалось? Зачем новая экономическая модель привязала крестьян к земле? Кому выгодны мифы о страшном Иване Грозном? Как нас отвлекают от преступлений, которые романовская элита совершила против народа?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai