Гробницы гигантов на Сардинии или тайна Нурагов

Только египетские пирамиды могут сравниться с нурагами по силе загадочности и величия. Почти четыре тысячи лет назад, между 1600 и 1200 годами до Христовой эры, странным и до сих пор неразгаданным образом древние обитатели острова возвели эти каменные округлые сооружения. Огромные камни были уложены один к другому, совершенно без помощи какого-либо скрепляющего раствора!

Камнями формируются правильные концентрические круги, которые последовательно уменьшаются к вершине и все это держится вместе только под тяжестью собственного веса! Ученые до сих пор не знают ответа на вопрос, каким образом удалось воздвигнуть эти монументальные строения.



По всему острову, на горах и равнинах, на морском берегу разбросаны нурагийские поселения.



Огромные башни, сложенные из многотонных каменных блоков, – самая большая загадка острова Сардиния. Вокруг этих древних строений, называющихся нурагами, давно ведутся научные споры. Причиной тому послужила уникальность построек, аналогов которым в мире не существует.



Изначально специалисты считали, что башни под названием «нураги» – это могильники или святилища первых жителей Сардинии. А вот по версии коренных жителей, нураги– защитные сооружения от гигантов-циклопов. Историческая наука мифов не приемлет. Но и сама не может дать ни одной убедительной версии, объясняющей возникновение на острове восьми тысяч башен, которые могли укрыть за своими стенами около 250 тысяч человек за раз. Непонятно и то, почему их обитатели внезапно решили покинуть свои неприступные жилища.



В древности башен было куда больше, чем сохранилось до наших дней. Некоторые из исследователей востока называют фантастические цифры от 20 до 30 тысяч. Многие из них стерты с лица земли временем. Другие спрятаны от человеческих глаз под землей, и лишь стихийные бедствия заставляют их подняться на поверхность. Так, благодаря страшному наводнению, которое полностью размыло один из холмов в 1949 году, на свет божий всплыла целая деревня с нурагами, сокрытая в земле на протяжении почти 25 веков. Что из себя представляют эти башни? Это огромные конусообразные строения, высота которых достигает иногда 20 метров. Складывались нураги из больших каменных блоков, один за другим блоки укладывались по кругу. Круг накладывался на круг. Примечательно, что для соединения блоков не использовалось никакого раствора, вся монументальная конструкция держалась лишь за счет веса и правильного расположения блоков. Секрет древних зодчих был в том, что для строительства они использовали каменные блоки из разных горных пород. Каждая отличалась плотностью и формой, кроме того, чем выше поднимались ряды булыжников над землей, тем ближе они сходились к центру. Главный вход в башню располагался на южной стороне постройки, сразу за ним следовал короткий и широкий коридор, по которому можно было попасть в основной зал. Иногда залов в нураге было несколько, а потолки в них были сводчатыми.



Помимо отдельно стоящих башен-нурагов, возводились ицелые нуралогические комплексы. По сути это были города, состоящие из одного большого центрального нурага и нескольких маленьких, соединенных между собой рвами и стенами. Комплекс чаще всего находился на крепостном валу. Во дворе такого убежища возводились небольшие, круглые хижины «пиннетты». В результате застройки, во дворе комплекса появлялись небольшие улочки, шириною меньше метра.



Определить время строительства этих сооружений достаточно сложно. Но, как правило, нураги датируются средним и поздним бронзовым веком, то есть приблизительно XVIII-XV веками до н.э.



Кто был архитектором этих сооружений, также сказать сложно, поскольку о нурагийцах сегодня известно совсем немного. Историки предполагают, что первые жители Сардинии пришли на остров около 10 тыс. лет тому назад. При этом вполне вероятно, что местом их прежнего обитания была Корсика. По одной из версий, народ строителей нурагов назывался загадочным термином ShardanaoSerden, современные сардинцы считают, что именно от них произошло все коренное население острова. Примечательно, что термин ShardanaoSerden в качестве названий одного из племен, упоминается и среди так называемых «народов моря», которые во времена древнего востока воевали с Египтом и цивилизациями на Ближнем востоке. Считается, что часть представителей данного «народа» в свое время могла осесть и на Апеннинском полуострове, в результате чего появилась цивилизация этрусков. Русский историк Александр Немировский был убежден в том, что эпоха строительства нурагов пришлась на момент переселения предков этрусков из Малой Азии в Италию. Впрочем, споры по поводу нурагийцев продолжаются и сегодня по той причине, что древний народ не похож ни на этрусков, ни на коренных жителей Сардинии, он не похож даже на иберийцев и представителей североафриканских племен, но самое главное – то, что возможно он даже не относится к «народам моря».



Цель строительства нурагов для современных историков также остается загадкой. Домыслов по данному вопросу больше, чем теорий, а существующие теории не выдерживают критики. Нураги считали храмами культа огня, простыми жилищами, укреплениями и убежищами, дозорными пунктами и памятниками военных достижений, могилами знатных членов общества и даже мавзолеями приплывших сюда древних египтян. Наконец, их считали храмами богов и жилищами, где селились древние великаны.



Как правило, критики теорий задаются вопросами о том, что если нураги были местами захоронения, то почему в них не найдено никаких останков или сокровищ? Если же они служили в качестве поселений, возникает вопрос о практичности подобного жилища.



Можно предположить, что нураги служили в качестве укреплений, защищающих жителей от воинствующих соплеменников. Но для малюсенького острова несколько тысяч бастионов – явный перебор. К тому же, для чего потребовалась бы защита этого острова, если первые захватчики появились на Сардинии только через 1000 лет после строительства нурагов?



В 1984 году профессор из Университета Кальяри Карло Машья выдвинул версию, что нураги были своего рода обсерваториями, где люди вели наблюдения за астрономическими объектами и явлениями.



Подтверждением этой необычной версии является тот факт, что рядом с нурагами были найдены так называемые храмовые лунные колодцы. По мнению профессора Машья, эти необычные строения служили для религиозных целей. Каждый из колодцев был заложен таким образом, что один раз в год, свет луны попадал в колодец. В результате этого, после полуночи, в течении всего нескольких минут, лунный свет отражался по всему колодцу. Согласно одной из версий, лунные святилища служили для определения момента наступления лунного затмения.



Существует легенда, что нураги – не что иное, как «гробницы гигантов». Находились даже свидетели, которые якобы своими глазами видели их огромные останки. Но ни ученые, ни спелеологи, которые исследовали башни, ничего не нашли.



На сегодняшний день в отношении нурагов ученые склонны прибегать к так называемой «компромиссной» теории. Согласно ей, нураги были универсальны и выполняли самые разные задачи. Доказательством тому служит тот факт, что места строительства нурагов были весьма разными, от морского побережья и равнины, до гор и холмов. Ряд итальянских исследователей предполагает, что нураги служили религиозным целям. Женщины-жрицы селились непосредственно внутри нурага, а вокруг него располагалось поселение, где могли остановиться и даже жить паломники и прихожане. Также считается, что нураги служили местом проведения мистических ритуалов.



Если назначение нурагов было именно таким, то это объясняет форму и размеры жилищ, расположенных у башни. Совершенно очевидно, что паломнику пришедшему издалека и остановившемуся сравнительно ненадолго, незачем много жилого пространства. Найденные же в одном из домов оленьи рога послужили поводом для предположения о том, что это животное могло быть сакральным для первых жителей острова. Хранились ритуальные вещи в специальных углублениях в стенах домов. Не исключено, что олень мог почитаться и как дух-хранитель жилища.



Самый известный и внушительный нураг на Сардинии – это Су-Нуракси, который расположен возле города Барумини. Первые раскопки прошли в этом комплексе еще в 1950 году. В самом центре комплекса располагается огромная, трехуровневая каменная башня, которая окружена многочисленными стенами в виде лабиринта. Датируется возведение нурага приблизительно XV веком до н.э. Рядом с башней, а также в некоторых секторах замысловатого лабиринта, хорошо сохранились необычные чаши, выдолбленные из цельного камня. Какую роль они выполняли в древние времена, пока не известно.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Однако не только этим известен Су-Нуракси. Куда большее значение носит то, что именно в Су-Нуракси была обнаружена бронзовая модель нурага. Благодаря этой находке современные ученые гораздо лучше представляют себе то, как выглядели эти постройки в древности. Впрочем, здесь мнения историков вновь разошлись. Кто-то полагает, что модель носила символический характер для древних сардинцев, иные склонны утверждать, что это всего лишь игрушка для детей тех времен. Доказательством последнего послужили найденные там же многочисленные фигурки воинов, людей и жриц, а также по сей видимости статуэтка богини-матери народа. Сегодня все эти находки хранят в запасниках Национального археологического музея в Кальяри (столица о.Сардиния).



Упадок культуры нурагов пришелся на 3 век до н.э, когда Сардинию захватили римские войска. Постепенно эти каменные «исполины» начали пустеть, а вместе с ними угасала и нурагийская культура, ассимилируясь с римской. Со временем исчезли и последние нураги.



Наконец последним загадочным фактом в истории нурагов стало то, что покидая свои жилища, древние жители острова замуровывали каменными и глиняными плитками все входы, а некоторые места и предметы в нурагах и вовсе закапывались землей.



Тем не менее, древняя культура нурагов не исчезла с лица земли бесследно. Помимо величественных каменных построек, она оставила современным археологам огромное количество бронзовых изделий, в частности статуэток. Известны эти статуэтки, как бронзетто. Именно эти предметы культуры помогают узнать древний народ лучше, судить о его уровне культуры и развитии металлургии.













































