Google построил суперкомпьютер, способный, словно детей, создавать новый ИИ.

Компьютерная система технологического гиганта Google, известная как NASNet, на сегодняшний день является непревзойденной системой распознавания образов. Она способна полностью идентифицировать большинство объектов на фотографиях и видео.

Согласно исследованиям, NASNet может выделить и распознать разного рода объекты (люди, здания, автомобили) с точностью до 82,7% – то, то есть намного лучше, чем любая из существующих систем искусственного интеллекта.

В системе распознавания образов это, безусловно прорыв. Однако на самом деле речь идет о прорыве совершенно другого рода.

По мнению экспертов, разрабатывающих ИИ, ключом к его совершенствованию является автоматизация. То есть это означает, что ИИ должен создавать сам себя, фактически порождая новый искусственный интеллект. И Google решает эту задачу.

Система распознавания образов NASNet была создана в начале этого года, но создана не людьми, а логической платформой AutoML, способную генерировать самообучающиеся программы.То есть в определенной мере NASNet является как бы ребенком ИИ платформы AutoML.

Команда Google Brain, которая разработала материнскую систему AutoML, говорит следующее:

«Мы надеемся, что остальное сообщество разработчиков ИИ сможет использовать эти, предложенные нами модели для решения множества задач, в частности проблемы компьютерного зрения».

Однако, попутно разработке настолько мощных машин, возникают и определенные этические, даже социологические проблемы.

Технический сайт Futurism пишет:

«А что если AutoML начнет создавать новые системы настолько быстро, что общество не сможет идти в ногу со временем? Не очень понятно, как, например, NASNet можно будет использовать в автоматизированных системах наблюдения в ближайшем будущем, делая это до того, как разработаны программы и правила для управления такими системами?».

Но Рэй Курцвейл, технический директор Google, считает, что ИИ «улучшит» мир.

Он сказал: «Технология всегда была обоюдоострым мечом – огонь держал нас в тепле, готовил нашу еду, однако огонь сжигал и наши дома.

То же самое – Вторая мировая война. Все считают, что прогресс – это здорово, но во Вторую мировую 50 миллионов человек погибли, что, безусловно, было обусловлено развитием технологий, по сравнению с предшествующими войнам и эпохами.

Я не думаю, что ИИ собирается нас вытеснить. Это улучшит нас. Это уже происходит».