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Google построил суперкомпьютер, способный, словно детей, создавать новый ИИ.

19:01. 6 декабря 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Компьютерная система технологического гиганта Google, известная как NASNet, на сегодняшний день является непревзойденной системой распознавания образов. Она способна полностью идентифицировать большинство объектов на фотографиях и видео. 

Согласно исследованиям,  NASNet может выделить и распознать разного рода объекты (люди, здания, автомобили) с точностью до 82,7% – то, то есть намного лучше, чем любая из существующих систем искусственного интеллекта.

В системе распознавания образов это, безусловно прорыв. Однако на самом деле речь идет о прорыве совершенно другого рода. 

По мнению экспертов, разрабатывающих ИИ, ключом к его совершенствованию является  автоматизация. То есть это означает, что ИИ должен создавать сам себя, фактически порождая новый искусственный интеллект. И Google решает эту задачу. 

Система распознавания образов NASNet была создана в начале этого года, но создана не людьми, а логической платформой AutoML, способную генерировать самообучающиеся программы.То есть в определенной мере NASNet является как бы ребенком ИИ платформы AutoML.

Команда Google Brain, которая разработала материнскую систему AutoML, говорит следующее:

«Мы надеемся, что остальное сообщество разработчиков ИИ  сможет использовать эти, предложенные нами  модели для решения множества задач, в частности проблемы компьютерного зрения».

Однако, попутно разработке настолько мощных машин, возникают и определенные этические, даже социологические проблемы. 

Технический сайт Futurism пишет:

«А что если AutoML начнет создавать новые системы настолько быстро, что общество не сможет идти в ногу со временем? Не очень понятно, как, например,  NASNet можно будет использовать в автоматизированных системах наблюдения в ближайшем будущем, делая это до того, как разработаны  программы и правила  для управления такими системами?».

Но Рэй Курцвейл, технический директор Google, считает, что ИИ «улучшит» мир.

Он сказал: «Технология всегда была обоюдоострым мечом – огонь держал нас в тепле, готовил нашу еду, однако огонь  сжигал и наши дома.

То же самое – Вторая мировая война. Все считают, что прогресс – это здорово, но во Вторую мировую  50 миллионов человек погибли, что, безусловно, было обусловлено развитием технологий, по сравнению с предшествующими войнам и эпохами. 

Я не думаю, что ИИ собирается нас вытеснить. Это улучшит нас. Это уже происходит».

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Источник: www.kramola.info

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