Весьма неожиданными оказались дальнейшие события. Первыми выступили с заявлениями официальные представители Дамаска. По их информации, удар был успешно отражен, хотя объект получил определенные повреждения. На счету сирийских военных – две сбитые ракеты.

 

Никогда не было и вот опять

Дамаск привычно отказался назвать цель ракетного удара. В то же время Тель-Авив продолжал не менее традиционно молчать. Но уже в ночь на 3-е премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением: Израиль не допустит, чтобы иранский режим, стремящийся уничтожить еврейское государство, приобрел ядерное оружие. Более того, «мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии».

 