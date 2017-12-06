Артдокфест-2017
19:53. 6 декабря 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Новости культуры.
В Москве начался фестиваль "Артдокфест", о котором писал еще в ноябре https://colonelcassad.livejournal.com/3819287.html
1. Начался фестиваль с показа фильма про украинского режиссера Сенцова, который осужден в России за терроризм. Работа по освобождению этого невинного узника режима Путина ведется как на Западе, так и на Украине. Теперь и в Москве.
2. Рекламирующий "Правый Сектор" фильм "самого красивого правосека Украины" тоже полностью не убрали после протестов общественности, а покажут на территории "Чешского центра" при чешском посольстве. Россия никак не может обойтись без рекламы "Правого Сектора".
3. Также на фестивале будет показано несколько фильмов разоблающих "кровавого тирана Сталина".
Бандеровщина вперемешку с антикоммунизмом, образуют вполне понятный симбиоз на фоне бездействия правоохранительных органов у которых под носом ведется фактически украинская государственная пропаганда, что на той стороне даже не скрывается.
Какая такая стратегия информационной безопасности?
Упоминавшиеся ранее Манский и Белопольская открыто заявляют:
«Артдокфест» был и остается зоной свободы. Если мы потеряем право на свободу, и тем более от свободы откажемся сами, никакого смысла в «Артдокфесте» не будет. Мы дорожим своей свободой высказывания, свободой творчества наших авторов, правом на альтернативную точку зрения и наших авторов, и наших зрителей. Альтернативную не только по отношению к действующей власти, но и к позиции дирекции «Артдокфеста» тоже. Главное для нас, чтобы кино, которое мы показываем, было документальным (что равно «честным») и талантливым. Поэтому у нас в программе фильмы и о православном священнике, благословляющем граждан России на войну с украинской армией, и фильм «Ладан-навигатор», полный сочувствия к пророссийской стороне конфликта, и фильм «Воин духа» о средневековом заговоре «жидовствующих» против Руси, по версии православного священника имеющем продолжение в деятельности пятой колонны в современной России…
Но, простите, у нас и фильм «Война ради мира», снятый молодым украинским режиссером на территории его государства во время настоящей войны с теми, кто добивается расчленения его страны. К сожалению (или к счастью для наших оппонентов), один показ такого фильма в зале на 150 человек, не способен изменить отношение к вопросу и его понимание 145 миллионов, видящих мир сквозь экраны своих телевизоров. Но свобода должна где-то выживать и где-то зарождаться. Где она заканчивается, мы хорошо знаем из истории ХХ века.
президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский
программный директор Виктория Белопольская
PS. Закон? Нет не слышал. Можно спокойно оправдывать желание показывать продукцию "Правого Сектора" в России. "Молодой украинский режиссер" участник запрещенной в России экстремистской организации состоявший в одной структуре с Ярошем. С тем же успехом эти персонажи могли ретранслировать фильмы снятые пропагандой ИГИЛ. "Для полноты картины" и ради "свободы слова", ведь молодые ребята читающие опусы Багдади и надевающие пояса смертников, воюют против тех, кто добивается расчленения Халифата.
В целом, отечественная демшиза как обычно не подводит, готова ради "свободы" в десны лупиться с откровенными фашистами.
Источник: colonelcassad.livejournal.com