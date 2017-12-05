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Сводки от ополчения Новороссии 05 декабря 2017

15:02. 5 декабря 2017 Просмотров - 579 Нет комментариев Опубликовал:

Обстрелы ВСУ в ДНР привели к повреждениям и ранению местного жителя

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Инвалидность не помешала мне встать на защиту Донбасса от боевиков ВСУ — дончанин-ополченец

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«Ушли на небо наши защитники», — пособница карателей рассказала об умерших «атошниках» (ФОТО)

«Ушли на небо наши защитники», — пособница карателей рассказала об умерших «атошниках» (ФОТО) | Русская весна

В днепропетровской больнице им. Мечникова 4 декабря умерли двое «всушников», получивших тяжелые ранения на Донбассе.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила пособница карателей — «волонтер» и по совместительству советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

«От ранений, несовместимых с жизнью, из больницы Мечникова ушли на небо наши защитники Рудык Андрей Владимирович (Ровненская область) и Кавун Андрей Иванович (Кривой Рог)», — написала она, сопроводив пост фотографией Кавуна (см. ниже).

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«Ушли на небо наши защитники», — пособница карателей рассказала об умерших «атошниках» (ФОТО) | Русская весна

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Защитники Новороссии. Позывной “Малой”

Как бы не складывалась политическая обстановка на Донбассе, обычные бойцы продолжают защищать Новороссию. Наш центр CIGR, совместно с МОО Вече продолжает оказывать помощь раненым в результате боевых действий на Донбассе.

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Сейчас Ваша помощь требуется Сергею Терехову, позывной “Малой”, который со Славянска защищает Донбасс.

В результате боев за промку между Авдеевкой и Ясиноватой получил минно- взрывную травму Терехов Сергей Юрьевич, 1997 года рождения, позывной «Малой», командир роты 11 полка Корпуса ВС ДНР. 11 осколочных ранений и оскольчатый перелом бедра. Постконтузонное состояние. 14.06.2017 ему была установлена пластина.

«Малой» защищает Новороссию со Славянска. Мы призываем всех неравнодушных людей России откликнуться на наш призыв и оказать посильную помощь защитнику Новороссии.

В настоящий момент необходима помощь в лечении и реабилитации:
Необходимо 180 тысяч рублей — 20 дневный курс лечения, входит медицинские обследования, медикаментозное лечение, процедуры, восстановление функции.

Осталось собрать 80 тысяч. По итогам сбора средств как всегда будет опубликован отчет.

Реквизиты для помощи: Карта Сбербанка 4276380053782368 Игорь Владимирович или кошелек Яндекс.Деньги 410014744876811

Для банковских карт и с телефона:

Полные реквизиты, в том числе для юридических лиц по ссылке


Заранее спасибо всем неравнодушным людям! И просьба распространить материал

Все отчеты на официальном сайте МОО Вече и в разделе Гуманитарный Центр на Голосе Севастополя

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ВСУ открыли огонь по Донецку, ранен мирный житель

ВСУ открыли огонь по Донецку, ранен мирный житель | Русская весна

5 декабря в 10:10 (мск) украинские военные открыли огонь по пос. Трудовские (Петровский район Донецка). Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате обстрела произошло возгорание машины для вывоза мусора, которая двигалась по ул. Амударьинская, пострадал водитель.

Сотрудники МЧС ДНР выехали на место обстрела для тушения автомобиля. Пострадавший мирный житель доставлен в больницу, подробности об обстреле и состоянии раненого уточняются.

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Искалеченная войной жительница Горловки заставила замолчать ООН

Женщина жила вместе с мужем и детьми в Горловке. Когда они в небе заметили дрон, то не придали этому значения, но затем с неба посыпались снаряды.

В результате погиб мужчина и новорожденная девочка, двухлетний сын чудом уцелел, но остался инвалидом, а сама Анна потеряла руку.

Совет адвокатов в Донецке направил материалы дела и свидетельские показания в Страсбургский суд, но прошло два года, и никакой реакции не последовало. Не получила пострадавшая никаких выплат, компенсаций или хотя бы слов сожаления и от правительства Украины. Поддержку ей оказали лишь итальянцы, а также Ассоциация по спасению детей. 
Тув побывала на многих конференциях, митингах и круглых столах в Италии, Сан-Марино и Германии, давала интервью во Франции, рассказывая о своей исковерканной судьбе и аналогичных историях других жителями Донбасса.

Слушая это, зал заседаний ООН просто молчал, и никто не посмел задать ни одного вопроса, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее посол Евросоюза в Киеве заявил о необходимости Украины выплачивать пенсии жителям Донбасса.

Александр Никитин

Помощь пострадавшим в войне на Донбассе. Отчеты и текущая работа в разделе Гуманитарный Центр

Благодаря публикациям Бориса Рожина, Алексея Зотьева и Голоса Севастополя, и тем неравнодушным людям, которые откликнулись нам удалось оказать частичную помощь Виктории Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и получив сильное ранение, героически спасла сестру… Помощь Виктории Магер!

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Донбасс: Уничтожен один из самых опытных боевиков «Правого сектора» (ФОТО)

Донбасс: Уничтожен один из самых опытных боевиков «Правого сектора» (ФОТО) | Русская весна

4 декабря на Донбассе уничтожен боевик Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» по кличке «Казах».

Об этом сообщается на странице «Правого сектора»* в соцсети.

«Тяжелая потеря для одного из самых боеспособных подразделений добровольцев. Сегодня, 4 декабря, враг Украины отнял жизнь друга «Казаха» — бойца 1-й Отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», — говорится в сообщении.

В «Правом секторе» отметили, что погибший боевик родился в Казахстане, впоследствии переехал на Украину.

«С началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе друг „Казах” встал на защиту нашей страны. Он был самым старым бойцом подразделения, примером для многих. Друг „Казах” имел огромный боевой опыт», — подчеркивают экстремисты.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

Донбасс: Уничтожен один из самых опытных боевиков «Правого сектора» (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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