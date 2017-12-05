Стена скорби – мемориал разжигания общественной розни (ч. 2.2)

Стоит пояснить невозможность на основе марксизма создать социальную базу управленческого корпуса, который не будет бюрократическим. Когда дети растут, мечтают и фантазируют о своём будущем, то мало кто из них желает стать чиновником. Самые яркие детские мечты большинства детей по существу о том, как состояться в профессии созидателя или защитника созидания. В нормально живущем обществе дети в их большинстве хотят быть художниками, артистами, строителями, лётчиками, шоферами, военными, милиционерами и т.п., и только меньшинство заявляет о том, что они хотят быть разбойниками-бандитами или быть царём-королём, чтобы шикарно жить и ничего не делать. В подростковом возрасте (по крайней мере в ХХ веке и в наши дни) появляется довольно широкая группа детей, у которой взрослые сумели погасить их детские мечты, и они уже ничего не желают и не знают, чего пожелать; либо уже настроились на жизнь по принципу «что бы ни делать, лишь бы не работать», т.е. жить вне непосредственного созидания. Один из стимулов, подталкивающих к этому в обществе, — невозможность «трудом праведным нажить палаты каменные», т.е. обеспечить себе и своей семье достойное качество жизни как в смысле наличия свободного времени, необходимого для полноценного отдыха и удовлетворения так называемых «духовных потребностей», так и в смысле удовлетворения так называемых «материальных потребностей».

Для тех, кто настроился на принцип «что бы ни делать, лишь бы не работать», в зависимости от других особенностей их психики и обстоятельств, в жизни открываются три пути:



в опустившийся люмпен, — отбросы общества, производимые всеми социальными слоями, всеми общественными классами;



в криминалитет;



в руководители, которые при таком отношении к делу в условиях цивилизованности и развитых институтов государственности и бизнеса неизбежно становятся бюрократами.



Разница только в том, что чрезмерно бюрократизировавшийся бизнес терпит крах в конкуренции с менее бюрократизированным, а государственная бюрократии почти бессмертна, поскольку воспроизводит себя из поколения в поколение в интервалах между эпохами социального хаоса.



Неизбежность возникновения советской бюрократии

Общественный строй Российской империи был таков, что люмпена она производила в избытке, включая и люмпен-интеллигенцию самого разного происхождения — от простонародья до высшей аристократии, перегруженной своею манерностью.

Уничтожив и изгнав за рубеж прежние образованные группы населения, интернацистский масонско-марксистский режим тем самым создал множество вакансий в сфере государственного управления политикой, а в силу национализации подавляющего большинства средств производства коллективного пользования — и в сфере управления хозяйством.



Заместить эти вакансии людьми, знающими соответствующее дело и при этом верными идеалам социализма, было невозможно просто за отсутствием в обществе такого количества людей. И их было невозможно подготовить быстро, в том числе и в силу управленческой несостоятельности философии марксизма, как ты его ни пропагандируй.

В таких условиях в стране, где 85 % населения не умели читать и писать, человек, умеющий читать и писать более или менее разборчиво и грамотно, если того желал и ему позволяло классовое происхождение или личные отношения с представителями власти, мог для начала занять, если не любую, то многие должности.



А потом всё зависело во многом от него самого: от его отношения к делу, к людям, к группировкам во власти — масонов, «идейных марксистов», большевиков и бюрократов. Ещё раз отсылаем вас к чтению статьи о взаимодействии этих социальных групп на протяжении XX века в России — «История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной» (http://inance.ru/2017/07/rus-20-vek/).

Но и этого мало для понимания той эпохи. Культура России на протяжении многих веков культивировала и поощряла психологию холопства, как бы ни возражали против этого утверждения те патриоты, которые идеализируют имперское прошлое. Это психологическое, во многом не осознаваемое наследие прошлого, определяло алгоритмику бессознательных уровней психики если не миллионов, то сотен тысяч людей.



Оно не исчезло сразу же под воздействием провозглашения лозунгов социализма типа «человек человеку — друг, товарищ и брат», поскольку перестройка организации психики личности требует от самой личностицеленаправленной работы над собой, а это далеко не просто и для успеха необходимы время и силы, свободные от участия в работе и общественной жизни.

В силу названных обстоятельств бюрократия в СССР не возникнуть в послереволюционное время просто не могла.



И она возникла, но пока она была подвластна «идейным» марксистам и вдохновлявшим их «вождям»-масонам, она не была врагом «вождей», а порицания бюрократизма с их стороны носили характер в большей степени декларативный и служили системным средством припугивания в меру бюрократов, чтобы те не зарывались и помнили, кому служат.

Но когда власть над бюрократией стала перетекать к большевикам (их — особенно грамотных и тем более хорошо образованных было мало) «идейные» марксисты и их «вожди»-масоны стали борцами с бюрократией, а в её лице — с укрепляющимся большевизмом.

Что касается бюрократии, то она по своему качеству — не субъект политики, а холоп носителей политической воли. Поэтому эпоха, начало которой положило устранение «вождей» «идейных» марксистов из публичной политики, стала для бюрократии полным кошмаром, который завершился по сути только истеричным докладом Н.С. Хрущёва на ХХ съезде.

ДОКЛАД XX Съезда — идеологическое прикрытие переворота 1953 года и подготовка к развалу 1991 года (часть 6) http://inance.ru/2017/02/gosperevorot-1953-xx-sjezd/

Причина бюрократических кошмара и истерии в том, что большевики и «идейные» марксисты давили на бюрократию с двух сторон. Причём каждая сторона оказывала давление в своих взаимоисключающих интересах и при этом пользовались одним и тем же марксистским лексиконом, а бюрократия не могла понять, кто есть кто, кому надо подчиняться и чьи решения надо саботировать; а за неподчинение её безжалостно били и большевики, и «идейные» марксисты.

И при понимании такого характера власти в СССР история 1930‑х гг. предстаёт совсем не такой, как её изобразил Н.С. Хрущёв в своём докладе: якобы тиран И.В. Сталин избивает якобы пламенных борцов за счастье народное и множество других людей ради сохранения и упрочения якобы своей личной диктатуры.

Процесс глобализации во второй половине ХХ века привёл к тому, что в исторической науке возникло новое течение, так называемые «новые историки», суть деятельности которых состоит в том, что они стараются выяснить, какие реальные общественные явления стоят за разногласиями различных исторических школ, выражающих ту или иную сугубо национальную или узкоклассовую точку зрения.



Один из них Д.А. Гети занялся ревизией господствующих представлений об истории СССР и США и их противостояния на протяжении ХХ века. Он был допущен к работе в архивах России. В 2002 г. «Комсомольская правда» на протяжении полутора месяцев опубликовала серию статей под общим заголовком «Жупел Сталина», посвящённую тому, что Д.А. Гети «накопал» в российских архивах по теме тёмных мест в истории СССР.



Приведём некоторые выдержки из этой серии статей (сноски по тексту — наши):

«Знакомясь с документальными первоисточниками сталинского времени, он и сделал открытие, которое привело к настоящей публикации. Д.А. Гетти во всеуслышание объявил, что зловещему 1937 году предшествовал примерно трёхлетний период либеральных сталинских реформ. Более того, что именно неудача этих реформ привела к репрессиям, которые несправедливо назвали «сталинскими». (…)



— Да, действительно Арч Гетти совершил открытие, — считает ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков, — но, поскольку эта тема для него лишь сопутствующая, он просто застолбил её для науки.



И Юрий Николаевич показал документ, который сам обнаружил в архивах.



Это образец избирательного бюллетеня по выборам в Верховный Совет СССР первого созыва. В окончательном варианте, который этот бюллетень приобрёл ко дню выборов 12 декабря 1937 года, в нём остался только один — безальтернативный, как мы сказали бы сегодня, — кандидат от партии и комсомола.



Однако вплоть до июня 37-го года всё ещё предполагалось, что выборы пройдут на альтернативной основе, то есть наряду с кандидатом от партаппарата рабочие и служащие какого-либо завода могли бы выдвинуть своего кандидата, а колхозники — ещё одного. Но прошёл бы только один из троих, в бюллетене так и написано: оставить ОДНОГО кандидата — остальных вычеркнуть.



Ну а вдруг избиратели 37-го года дружней всего вычеркнули бы именно представителей правящей партии в однопартийной стране? Если бы миллионы таких бюллетеней извлекли из урн, какой разразился бы гром: партия осталась без власти! Но, может, это всего лишь популизм по-сталински?



Однако Юрий Николаевич возразил:

— Сталин хотел другого: вообще отстранить партию от власти. Поэтому и задумал сначала новую Конституцию, а потом, на её основе, альтернативные выборы.



По сталинскому проекту, право выдвигать своих кандидатов наряду с партийными организациями предоставлялось практически всем общественным организациям страны: профсоюзам, кооперативам, молодёжным организациям, культурным обществам, даже религиозным общинам. Однако последнюю схватку Сталин проиграл и проиграл так, что не только его карьера, даже жизнь его оказалась под угрозой.» («Комсомольская правда», 5 ноября 2002 г.).

И.В. Сталин — большевик, партия — легализовавшаяся масонская ложа, несущая антинародную политику масонского фашизма. Понятно, что её надо отстранить от власти и реализовать лозунг антимасонского Кронштадского восстания «За Советы без коммунистов», поскольку «идейные» коммунисты — либо сами масоны, либо вдохновляемы ими.

Или если предположить, что И.В. Сталин — «вождь» — зиц-председатель партии, то зачем ему разрушать партию, от которой он кормится и которая раздувает кадило культа его личности — тоже непонятно; тем более зиц-председатель не в силах этого сделать — не в его это компетенции.



Либо если он диктатор, каким его представляют ныне, то тоже зачем ему фактически разрушать партию, посредством которой он правит, чиновники аппарата которой соблюдают корпоративную дисциплину и обеспечивают его и своё личное благополучие?



Ведь он предлагает меры, направленные против партии как общественного института, а не против тех или иных её чиновников персонально или группировок чиновников в составе партии, которых он мог бы подозревать в нелояльности себе. О роли в этих процессах Конституции 1936 года читайте статью «Государственный переворот 26 июня 1953 года (часть 4): если бы его не было?» (http://inance.ru/2015/06/perevorot-26-june-1953/).

О самой Конституции читайте статьи: «Сталинская Конституция 1936 года, принятая 5 декабря, утверждает свободу» (http://inance.ru/2015/12/stalinskaya-konstituciya/), «Конституция 1993 года против Конституции 1936 года проигрывает всухую…» (http://inance.ru/2015/12/konstituciya-1993-vs1936/), «5 декабря — «День Сталинской Конституции»

(http://inance.ru/2014/12/constitution/).

СУХИЕ ЦИФРЫ ИЛИ О КОМ МЫ СКОРБИМ?

Чтобы понять, о каких цифрах идёт речь и в чём нас заставляют покаяться, воздвигнув монумент Стена скорби, берём период с 1918 по 1953 годы и разбиваем его на страты (от лат. stratum — слой, пласт — элемент социальной структуры (социальный слой или группа), объединённый неким общим общественным признаком (имущественным, профессиональным или иным — социологический термин), вычисляя объёмы жертв, которые обычно вменяются в вину большевикам.



Первая — Гражданская война; вторая — голод 1920-х годов (1921, 1922, 1923 годов); далее — раскулачивание и голод 1932 — 1933 годов; последнее — жертвы политических репрессий. Всего — 4 основные страты.

1. Гражданская война

Развязали её — не большевики. По данным ФСБ за 1918 — 1920 год за контрреволюционную преступность осуждены 62 231 человек, в т.ч. 25 709 к расстрелу (Лунеев В.В. «Преступность 20 века», М. 1997 год, с. 180. Кудрявцев В.Н. и Трусов А.И. «Политическая юстиция в СССР». М., 2000 год, с. 314).

2. Голод 20-х годов

Голод 20-х годов — это прямое следствие Гражданской войны, потому что Гражданская война в основном закончилась в горячей фазе к 1921 году. И вот тут нужно понимать, что у нас 1914 — 1917 годы — это Первая Мировая война, кусочек 1918-го, и с 1918-го сразу по 1921-й — Гражданская война. Это 8 лет безостановочного разрушения народно-хозяйственного комплекса.



И в 1921 году наступает засуха. Короче говоря, голод 20-х годов — это прямой привет интервентам, белогвардейцам, которые всё это организовали и вывозили хлеб массово, Врангелю, бандитам, кулакам, «колчакам»…

3. Раскулачивание и голод 1932 — 1933 годов

Если взять чисто демографическую сверхсмертность по всему СССР, по всем перепроверяемым статистическим данным, то сверхсмертность за эти 2 голодных года — это 2 млн. 408 тыс. человек, при этом за эти страшные 1932 — 1933 годы умерло менее 100 тыс.человек.



Всё остальное — это жертвы эпидемий и пищевых суррогатов, отравления оными на фоне ослабленности от недоедания. Почему случился голод? Почему не хватало зерна и продовольствия? Была активная противоправная деятельность кулаков (по которым нас тоже заставляют скорбеть).

Почему кулаков стали высылать? Потому что кулаки — это люди, занимающиеся в СССР противозаконной деятельностью. Потому что был конкретный закон, который запрещал эксплуатацию человека человеком, т.е. нельзя было нанимать батраков.



И запрещал ростовщичество, потому что кулак, кто не понимает, в первую очередь — это ростовщик на селе. Не тот, кто нанял 2 парней, чтобы они помогли ему яблоки убрать в саду, как это на деревне происходит просто постоянно.



Это тот человек, который даёт своим менее удачливым, менее зажиточным односельчанам деньги, инструменты, зерно, посевные материалы. При том — в долг, обычно под чудовищные проценты: 50% был нормальный процент кредита в это время.



Многим не нравится, как у нас банки берут какие-то там проценты за ипотеки, ещё чего-то, они, по-моему, плохо понимают вообще, где живут и что при этом происходит. Итого — для того, чтобы деньги отнимать (на селе), там нужна банда. Кулак, а у него подкулачники, которые с помощью физического насилия, угрозой физического насилия эти самые деньги в виде зерна, отработки, ещё чего-то там, отнимают обратно. Таким образом, на селе функционирует ОПГ (это организованная преступная группа или сообщество).

Было выслано — 1 803 392 человека, при этом в другие области, иногда в самом деле очень далеко, было выслано 1 169 772 человека. А внутри собственных областей было перемещено 633 670 человек.

А согласно «творчества» А. Солженицына — было выслано в Сибирь 15 млн.чел.

Ещё всё это происходило на фоне экономической блокады Страны Советов Западом, который готов был покупать у нас в основном — такое нужное нам зерно.

4. Политические репрессии

Всем понятно, что любое государство за всю историю существования государств на нашем глобусе имеет право на внутреннюю самозащиту любым способом. Но только не СССР, потому что СССР — это коммунистическое государство, значит, оно неправильное и самое преступное.



А любое другое государство, основанное, конечно же, на эксплуатации человека человеком, от рабовладельческого общества до буржуазного, — это правильное общество, где лучшие управляют худшими, и поэтому оно имеет право на самозащиту меньшинства от большинства. А СССР, понятно, не имеет такого права.



Поэтому все политические репрессии объявлены преступными, когда необходимо разбираться в том, кто за что и кого.

«Правда о репрессиях 1937 года» http://inance.ru/2017/08/massovye-repressii/

Приведём некоторые цифры этих репрессий (по данным российского военного историка Клима Жукова — https://oper.ru/video/view.php?t=2430).

В конце 1953 года МВД СССР подготовило справку «Статистической отчётности 1 спецотдела МВД СССР». Так вот, за контрреволюционные и приравненные к ним особо опасные преступления с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года было осуждено (как говорят, осУждено) 4 060 306 человек.

Общие потери уничтоженных, расстрелянных, умерших порядка 2 600 000 человек в самом страшном случае. А не только расстрелянных, расстрелянных было гораздо меньше. И дальше необходимо подумать — они точно все невинные жертвы?



Вот сверхлояльная комиссия Хрущёва, которая занималась чуть ли не сквозной реабилитацией, смогла реабилитировать лишь 19% (!!!) осуждённых при Сталине-Ленине. Комиссия Ельцина, которая была ещё более лояльная, чем Хрущёвская, дореабилитировалась до 63% от общего числа.

Для сравнения, в 2000 году в РФ сидело в тюрьмах, колониях и лагерях 1 920 000 человек. А в 1938-м, в самый страшный год «большого террора», сидело 1 881 570 человек. И это нужно прикинуть, что тогда в СССР проживало 170 млн. человек, а в РФ 140 млн. человек. Т.е. процент будет серьёзно разный.

Может быть пора властям начать публично каяться за ельцинские репрессии?

«О жертвах либерализма и его перспективах» http://inance.ru/2015/08/zertvi-liberalizma/

Эти же цифры подтверждает историк В.Н.Земсков (http://www.politpros.com/journal/read/?ID=783).

Вот что он пишет:

«В начале 1989 года по решению Президиума Академии наук СССР была создана комиссия Отделения истории АН СССР во главе с членом-корреспондентом Академии наук Ю.А.Поляковым по определению потерь населения.



Будучи в составе этой комиссии, мы в числе первых историков получили доступ к ранее не выдававшейся исследователям статистической отчётности ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР, находившейся на специальном хранении в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР СССР), переименованном ныне в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)».

«…на основе статистической отчетности 1-го спецотдела МВД СССР называлось число осуждённых за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года — 4 060 306 человек (5 января 1954 г. на имя Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва было послано письмо за подписью С.Н. Круглова с содержанием этой информации)». «Эта цифра слагалась из 3 777 380 осуждённых за контрреволюционные преступления и 282 926 — за другие особо опасные государственные преступления. Последние были осуждены не по 58-й, а по другим приравненным к ней статьям; прежде всего по пп. 2 и 3 ст. 59 (особо опасный бандитизм) и ст. 193-24 (военный шпионаж). К примеру, часть басмачей была осуждена не по 58-й, а по 59-й статье». «Мы специально привлекаем внимание к этим публикациям, потому что именно в них содержится подлинная статистика политических репрессий. В конце 1980-х — начале 1990-х годов они являлись, образно говоря, каплей в море по сравнению с многочисленными публикациями иного рода, в которых назывались недостоверные цифры, как правило, многократно преувеличенные.



Свою лепту в фальсификацию вопроса о численности заключённых внёс и Н.С.Хрущёв, который написал в своих мемуарах: «…Когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 млн. человек» (Мемуары Никиты Сергеевича Хрущёва // Вопросы истории. 1990. № 3. С. 82).



Большой резонанс в обществе вызвала публикация Р.А. Медведева в «Московских новостях» (ноябрь 1988 г.) о статистике жертв сталинизма (см.: Медведев Р.А. Наш иск Сталину // Московские новости, 27 ноября 1988 г.).



По его подсчётам, за период 1927—1953 годов было репрессировано около 40 млн. человек, включая раскулаченных, депортированных, умерших от голода в 1933 году и др. В 1989—1991 годы эта цифра была одной из наиболее популярных при пропаганде преступлений сталинизма и довольно прочно вошла в массовое сознание.

«Солженицын — «великий предатель» Родины?» http://inance.ru/2015/10/solzenitsin/

«Однако и это ещё не было пределом оболванивания общественности. В июне 1991 года в «Комсомольской правде» было опубликовано интервью А.И.Солженицына испанскому телевидению в 1976 году.



Из него мы узнаём следующее: «Профессор Курганов косвенным путём подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами, — только от этого у нас погибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов человек…



По его подсчётам, мы потеряли во Второй мировой войне от пренебрежительного, от неряшливого её ведения 44 миллиона человек! Итак, всего мы потеряли от социалистического строя — 110 миллионов человек!»

(Размышления по поводу двух гражданских войн: Интервью А.И. Солженицына испанскому телевидению в 1976 г. // Комсомольская правда, 4 июня 1991 г.)».

Советуем читателям полностью ознакомиться с публикацией В.Н. Земскова «О масштабах политических репрессий в СССР (Мир и Политика № 6 (33), июнь 2009 г. Стр. 89—105 — http://www.politpros.com/journal/read/?ID=783)

В итоге мы имеем четыре основных варианта масштабов жертв (казнённых и умерщвленных иными способами) политического террора и репрессий в СССР:



110 млн. (А.И. Солженицын);



50 — 60 млн. (западная советология в период «холодной войны»);



20 млн. (западная советология в постсоветский период);



2,6 млн. (данные комиссии Полякова, основанные на документах, расчёты).



Заметки на полях Биограф Солженицына Людмила Сараскина: «Архипелаг ГУЛаг» написан без обращения в архивы». Об этом она заявила 18 ноября 2017 года в ходе своей лекции «Гений или посредственность? Герой или предатель? Предъюбилейные споры о Солженицыне» в Доме культуры «Ясная Поляна» в Тульской области. На вопрос о соответствии реальности более 100 миллионов заявленных писателем жертв «внутренней войны советского режима против своего народа» филолог Людмила Сараскина ответила, что Солженицын опирался на гипотетические цифры профессора И.А. Курганова (Кошкина).



Доктор экономических наук И.А. Курганов (Кошкин) — советский экономист, автор множества пособий по бухгалтерскому учёту, профессор ленинградских и московских вузов в 1930 — 1940-х годах. Во время Великой Отечественной войны, попав в зону оккупации, перешёл на сторону немцев, сотрудничал с власовцами, был функционером Комитета освобождения народов России.



После эмиграции в США написал ряд работ по советологии, в которых утверждал, что гипотетические жертвы СССР с 1917 по 1957 год составляют 110 миллионов человек (http://rossaprimavera.ru/news/d8f1b573?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com).

Существовала действительно реальная задача: отделить судебные ошибки и недобросовестные действия тех времен от реальных преступлений. Но эти действия следовало выполнять подчёркнуто беспристрастно, холодно-юридически.

А сделали всё абсолютно наоборот, чем скомпрометировали и саму реабилитацию действительно невиновных (какой-то процент таковых точно был) людей, и создали гигантский раскол в обществе.

Этакий доклад Хрущева 2.0.

В третьей части — подведём итоги в отношении мемориала Стена скорби.





КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ

ИАЦ

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