Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 декабря 2017

Сдавшийся российским военным сириец рассказал, как попал в тюрьму ИГИЛ*

Боевики, осознающие безнадежность своего положения, складывают оружие. «Звезда» поговорила с бывшим сирийским полицейским, который вынужденно оказался на стороне террористов.



* – ИГИЛ – организация, запрещенная в РФ.



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Пентагон: Россия не внесла решающего вклада в разгром ИГИЛ в Сирии

Официальный представитель главного военного ведомства США Эрик Пэхон в интервью РИА Новости рассказал об американском видении ситуации по освобождению Сирии от террористов ИГ (*запрещено в России). По словам г-на Пэхона, освобождение большей части территории САР является заслугой США, а не России.



РИА Новости приводит заявление Пэхона:

“Сирийский режим и Россия продемонстрировали серьёзный подход по разгрому ИГ*. Но они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ* и стабилизировать освобожденную территорию, а это в свою очередь позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома”.

Как видно, американская коалиция уже названа “глобальной”.

Если эта “глобальная” коалиция действительно столь удачно действовала в отношении игиловских банд в Сирии, то почему же так вышло, что разгром ИГИЛ (*) от одной провинции к другой совпал с началом операции российских ВКС в этой стране. Или Пентагон хочет сказать, что “глобальная” коалиция ждала прихода русских, чтобы наконец-то начать непримиримую борьбу против так называемого «Исламского государства»? А чем занималась до этого?

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Пентагон: Мы освободили Сирию, а не Россия

Пентагон отказался прокомментировать сообщение Минобороны России о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но уточнил, что считает это по большей части своей заслугой, а не заслугой России. «Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГИЛ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГИЛ* и стабилизировать освобожденную территорию, а это в свою очередь позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома», — сказал РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон. Ранее в Минобороны заявили, что в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточными территориями Евфрата, на которое пригласили представителя российской группировки войск. На собрании представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата в Сирии. Для взаимодействия с отрядами ополчения создан Объединенный оперативный штаб, в его состав вошли российские военные и представители восточных племен Евфрата. При этом курдская сторона подчеркнула, что члены Комитета по Евфрату рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии. Читайте также: Донбасс и Сирия: СМИ вскрыли реальные потери Армии России * запрещенная в РФ террористическая группировка

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ВАЖНО: Силы ПВО Сирии сбили 3 ракеты Израиля (+ВИДЕО)

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Этой ночью израильская армия выпустила по меньшей мере семь ракет по позициям сирийских военных в Джамрайе в западной части Дамаска. Силы сирийской противовоздушной обороны с авиабазы Мезза смогли сбить три израильских ракеты, об этом сообщает сирийское государственное телевидение. По имеющимся данным, мишенью агрессора стал дамасский Центр научных исследований. Читайте также: Россия выстояла, а мы потеряли все, — украинский политик (ВИДЕО)

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Донбасс и Сирия: СМИ вскрыли реальные потери Армии России

Потери Вооруженных сил РФ, которые не обнародовались около 6-ти лет, раскрыл тендер на страхование военнослужащих. Либеральные издания «высосали из пальца» сенсацию в связи с опубликованием данных тендера на страхование российских военных. Газета «Ведомости» в своей статье о страховках для военнослужащих подчёркивает, что данные об армейских потерях не публиковались Минобороны более пяти лет. Основанная «Газпромом» крупная страховая группа «Согаз» недавно выиграла тендер Министерства обороны на 11 миллиардов 200 миллионов рублей. В документах о проведённом в октябре конкурсе на страхование военнослужащих сотрудники «Ведомостей» заметили точные цифры потерь в Вооруженных силах РФ. Издание сообщает, что в одном из документов тендера приводится таблица, в которой указаны цифры: в 2012-м году умерло 630 военных, в 2013-м — 596, в 2014-м — 790, в 2015-м — 626. «Огромные потери» Армии России на Донбассе и в Сирии В ставшую достоянием общественности статистику потерь входят смерти от всех причин — болезней, убийств, самоубийств, аварий, несчастных случаев (в том числе на учениях), а также и боевые потери. Также точно известно, что в этих цифрах учитываются все военные без исключения, так как страхуются все категории военнослужащих — призывники и контрактники, в том числе офицеры. Следует отметить, что этим расследованием либералы сами опровергают данные об огромных потерях Армии России в ходе операции в Сирии, а также из-за якобы активного участия наших войск в войне на Донбассе. Напомним, что пиком боевых действий на востоке бывшей Украины стали лето и осень 2014-го, а также зима 2015 года, когда ополчением был осуществлён захват позиций ВСУ и населённых пунктов у Светлодарской дуги, а также разгром украинских сил в Дебальцевском котле. По заявлениям украинской пропаганды, которую с удовольствием транслировали либеральные СМИ, в этот период потери российских войск исчислялись тысячами. Но по опубликованным данным выходит, что в довоенном 2012-м году военных умерло больше (630), чем в напряжённом 2015-м (626), в котором ко всему прочему началась операция в Сирии. Относительно небольшой всплеск наблюдается лишь в 2014-м году — 790 умерших, что на 160 человек больше, чем в 2012-м и 2015-м гг. Подчеркнем, что эта цифра также бесконечно далека от «многотысячных потерь» Вооруженных сил РФ в боях с «самой сильной армией Европы». Интересно, что 5 августа 2015 г. Служба безопасности Украины заявила об участии 3500 российских военнослужащих в боях только лишь под Иловайском, а Главная военная прокуратура Украины рассказала об участии трёх российских батальонно-тактических групп, 60-ти танков, 320-ти боевых машин и 60-ти артиллерийских орудий. 13 августа 2015 г. представитель Центрального научно-исследовательского института Вооруженных Сил Украины заявил, что в битве за Иловайск принимали участие более 4000 солдат и офицеров ВС РФ. Большие потери ВСУ Вернёмся еще раз к увеличению потерь среди военных Минобороны России в 2014 году (160 человек) и вспомним, что только лишь в одном Иловайском котле погибло не менее 1000 ВСУшников, нацгвардейцев и боевиков нацбатов. 20.10.2014 г. глава следственной комиссии парламента Украины А. Сенченко заявил: «Общее количество погибших, в том числе погибших от ран по всем эпизодам Иловайской трагедии, составляет около тысячи человек». В декабре 2014 г. командир карательного полка «Азов» А. Билецкий озвучил ещё более высокую цифру — свыше 1100 участников боевых действий с украинской стороны: «В Иловайске потеряли до сотни людей убитыми, а потом, во время расстрела колонны — более тысячи». Читайте также: Армия России раздавит ВСУ как моську (ВИДЕО)

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Почти вся территория Сирии освобождена, — Путин

Почти вся территория Сирии, включая места проживания христиан, освобождена от террористов, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин. Российский лидер принимает участие во встрече с главами делегаций поместных православных церквей. «Многие христианские церкви, монастыри разграблены и разрушены. Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется. Сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — сказал Путин. Читайте также: «Их слово не стоит ничего»: в Раде обвинили США в невыполнении обязательств по защите Украины

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