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Пусть за “нейтральных” спортсменов платят граждане “нейтральной страны”

12:13. 5 декабря 2017 Просмотров - 248 2 коммент. Опубликовал:

Дмитрий Лекух: Пусть за нейтральных спортсменов платят граждане нейтральной страны

По словам писателя Дмитрия Лекух, целью продолжающейся "антидопинговой" истерии WADA является унижение России.

Известный российский писатель Дмитрий Лекух прокомментировал в своем фейсбуке призывы "с пониманием" относиться к тому, что некоторые российские спортсмены согласились подчиниться условиям международных спортивных организаций, требующих от них выступать под "нейтральным флагом".
 
Таким образом западные спортивные организации "наказывают" Россию за якобы имеющуюся "государственную систему применения допинга" в спорте, как это следует из утверждений главы независимой комиссии WADA Макларена. Инициаторов антироссийской кампании не волнует, что сам Макларен до сих пор не смог привести главе МОК Томасу Баху конкретных доказательств существования этой системы.
 
По словам писателя, те, кто думает, что граждане России болеют за личности конкретных спортсменов, выступающих на международных соревнованиях, ничего не понимают "ни в спорте, ни в природе "боления". "Болеют, извините, "за своих", - подчеркнул Лекух.
 
Поэтому, заявил писатель, "за "нейтрального участника" болеть должны граждане "нейтральной страны", равно как и платить за его подготовку, эфирное время и т.д. также должны налогоплательщики "нейтральной страны".
 
"Дорогие мои "камня не кину", вам ясно разъяснили, что цель всего мероприятия - унизить Российскую Федерацию", - подчеркнул Лекух для особо непонятливых.
Метки: зимние олимпийские игры
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2 коммент.»

  • 346 269
    Антонина 5 декабря 2017 в 13:09 Ссылка Пометить
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    Это как раз лакмусовая бумажка – кто есть кто. Под нейтральным флагом – это как – за себя лично? И дать поводы СМИ (любым) токовать это и результаты – на любой лад. Игнорировать полностью – и всё. Зима длинная – провести попозже собственную олимпиаду – кто захочет с нашими потягаться – приедут – мы гостеприимны, как известно.

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  • 893 784
    strelez 5 декабря 2017 в 13:31 Ссылка Пометить
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    Космополитизм в любой форме уродлив. Но найдутся от нас “нейтралы”, будьте уверены. И кудрявые журналюги, захлёбываясь собственной слюной, будут вопить об успехах российского(?) спорта. Найдутся и те, кто поддержит финансами. Найдутся чиновники для эскорта.
    Что-то я не слышал чёткой позиции от наших ясновельможных. Может что-то пропустил?
    Могут и из бюджета проспонсировать.
    Поздновато организовываться, но, действительно (Антонина), почему в это же время день в день не провести какую-нибудь спартакиаду-универсиаду, куда пригласить всех желающих? И объявить об отсутствии тестов на допинг, только у водителей на промилле.

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