Проверка лояльности США “Баргузином”

Работы по созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" временно приостановлены – или же сделан проверочный вброс на эту тему

Работы по созданию нового российского боевого железнодорожного ракетного (БЖРК) комплекса "Баргузин" временно приостановлены. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, однако в министерстве обороны от всех комментариев по этому поводу уклоняются.

Непоследовательная новость

Эта новость оказалась какой-то непоследовательной, что ли. Перспективы "Баргузина" – и об этом не раз писал Царьград – были довольно светлыми. В принципе, это идеальное оружие возмездия. Поезд, который внешне не отличается от обычного товарного состава и который при нынешних средствах обнаружения совершенно невозможно идентифицировать в качестве цели. Железнодорожная сеть России велика и раскидиста, поезда по ней торопятся в разные стороны, хватает на ней и укромных уголков у пустынных таёжных разъездов – одна только подробная карта БАМа способна вогнать в ступор штабного аналитика противника.

Если добавить, что за сутки "Баргузин" способен отъехать от места отправления на 2,5 тысячи километров, автономность составляет 30 суток, то искать такому аналитику остаётся только стук колёс, растворившийся в воздухе…

А это – очень важное преимущество в условиях, когда позиции наших стационарных ракетных шахт противнику известны детально: согласно договорам по ограничению и сокращению вооружений, мы с американцами обязаны сообщать друг другу их координаты. Определённую скрытность даёт размещение ударных ядерных средств на подводных ракетоносцах, но за ними традиционно внимательно следят через океанскую систему акустического обнаружения SOSUS, а главное, что атомных субмарин у нас мало. Настолько, что неизбежные потери их в случае начала конфликта сразу же очень существенно снижают потенциал ответного удара. А вот БЖРК неуловимы в принципе.

При этом у противника нет ни аналогов, ни даже подходов к созданию таких комплексов. Собственно, ему и не нужно: США сделали ставку на то, чтобы ударить первыми, ударить глобально и массированно. На оборонительное оружие, кроме ПРО, которая способна быстро превратиться тоже в наступательное, они не закладываются.

Если это не вброс, то что?

Что же произошло (если произошло)? Почему отказались от такого хорошего, причём сильно беспокоящего противника, комплекса? Или это всё – не более чем информационный вброс с неведомыми целями? Ведь действительно никаких подтверждений от военных пока не поступало. Но и "Российская газета" – информатор солидный, авторитетный, государственный. Публиковать непроверенные данные от "своих источников" просто ради потрепаться – не её стиль.

По мнению известного – и хорошо информированного - военного аналитика Виктора Литовкина, сообщение о приостановке работ вполне может оказаться истинным. Дело, по его мнению, в двух вещах: во-первых, нет сегодня острой необходимости в создании БЖРК, во-вторых, нет лишних денег. Самое необходимое для обороны у России есть - шахтные ракетные комплексы, подвижные ракетные комплексы, морские и авиационные комплексы в составе стратегических ядерных сил (СЯС). Добавление к этому железнодорожных комплексов выглядит перспективным, но не "горящим".

Зато это может оказаться прозрачным сигналом для США. Дело в том, что приближается срок окончания договора СНВ-3 (2021 год), а президент Дональд Трамп уже называл его "плохой сделкой", выгодной лишь России. Причём сделано это было в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ответ на вопрос русского президента о возможности продления действующего договора. Иными словами, высказался прямо в лицо.

Напомним: договор предусматривает сокращение развёрнутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Поскольку у России фактически меньшее количество носителей, то она может даже нарастить свои СЯС: по официальным данным Госдепа США на 1 января 2016 года на вооружении США находилось 762 развёрнутых носителя ядерных боезарядов, у России — 526. Но число боеголовок больше у России – 1648 против 1538 у США.

Примечательно, что межконтинентальные баллистические ракеты железнодорожного базирования упоминались в американской ратификационной резолюции конгресса. То есть американцами считаются включёнными в договор. Разработка их не была запрещена, а вот с поставкой на вооружение могут быть проблемы. Так зачем тратить на БЖРК дефицитные финансовые ресурсы, если затем американцы выторгуют запрет на такое вооружение?

Таким образом заметка о прекращении работ по "Баргузину" может быть явным сигналом руководству США о лояльном отношении Москвы к продлению СНВ-3. Но…

Но в случае, если лояльность окажется безответной, указал Виктор Литовкин, железнодорожный комплекс может быть достаточно быстро добавлен в российский ядерный потенциал. По сути, отметил эксперт, вся конструкторская документация утверждена, железнодорожный состав есть в наличии, ракеты тоже имеются. Это уже поступающие в войска РC-24 "Ярс" ("Ярс-М"). Только - с миномётным стартом, который, впрочем, уже прошёл успешные испытания в 2016 году. Отработаны и системы маскировки и радиоэлектронной борьбы.

ФОТО: Ракетный комплекс "Ярс"

И таким образом, остаётся только посмотреть на поведение противника и принять решение, достаточно ли у него встречной лояльности. Если решение будет разочаровывающим для Москвы, то "Баргузины" загрузят по 6 баллистических ракет и поколесят в даль синюю, оставляя за собою лишь стук колёсных пар. Лови его, Америка…

Фото: www.globallookpress.com