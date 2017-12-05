Премьер-министру интересно, а нам?

Источник: партиявеликоеотечество.рф

В последний день осени Дмитрий Медведев, руководитель Правительства РФ, дал интервью журналистам и подвел итоги работы этого года. С учетом того, что 2017 год последний в работе текущего Правительства РФ, хотелось услышать и итоговые результаты работы Правительства.

Забегая вперед, скажу сразу, что СМИ крайне скудно отреагировали на выступление Д. Медведева: центральные новостные средства довольствовались только цитатами из выступления премьера. Никаких обсуждений, никаких дискуссий.

Очень странное поведение на заявления второго лица государства….

Но перейдем, собственно, к самому выступлению. Образно, его можно разделить на две части – в первой озвучивались цифры и результаты года, во второй части были рассуждения о текущей ситуации.

Посмотрим, что озвучил Дмитрий Анатольевич:

— Было падение роста ВВП, а сейчас, к концу года, прирост 2%. Это среднемировые темпы роста в развитых странах;

— Рекордная инфляция ниже 3%;

— Рост реальных доходов населения 3%. Номинальный рост доходов 7%. Доходы населения не падают, а растут.

Сразу возникает вопрос. Это про какую страну статистику озвучили? Про Россию? Что-то мне не верится. А вы верите?

ВВП растет при открытии новых предприятий, при увеличении их оборотов, капитализации, создании новых рабочих мест. Но в последнее время со всех информационных ресурсов идут данные о закрывающихся и банкротящихся предприятиях. Большинству предприятий не хватает оборотных средств, идет снижение выручки и прибыли. Как-то не похожа картина на ту, которая наблюдается в развитых странах при росте ВВП, вам не кажется?

А про инфляцию вообще картина интересная. Дмитрий Анатольевич озвучивает цифру примерно в 3% инфляции по итогам года. Неужели цены за год выросли в среднем на 3%? Лично я считаю, что цены выросли не менее, чем на 10%. Взять хотя бы ЖКХ, где само Правительство летом утвердило рост тарифов в большинстве регионов на 5-7%. Т.е., чтобы по итогу года инфляция составила 3%, то по простейшим законам математики, в какой-то период или в каких-то отраслях инфляция должна быть с отрицательным знаком. А это означает, что в каких-то секторах экономики стоимость товаров или услуг должна была снизиться. Дмитрий Анатольевич, назовите, пожалуйста, те сектора, в которых это произошло, что и привело к годовому низкому проценту инфляции?

То же самое и касательно реальных доходов населения. Почти все мои знакомые предприниматели и бизнесмены жалуются на падение доходов и рентабельности бизнеса, и что они не могут увеличивать зарплату работникам. Как-то это не стыкуется с утверждением Д. Медведева. Еще одним знаковым опровержением его слов является постоянное уменьшение стоимости «средних чеков» в продуктовых магазинах, о чем периодически заявляют представители торговых сетей. Т.е. люди стараются меньше тратить на еду, а это опять показатель снижения доходов населения. Может, Дмитрий Анатольевич рассказывает про рост зарплат госслужащих? А как это относится к доходам всего населения?

Вообще, при просмотре первой части выступления Медведева, постоянно возникает ощущение какой-то неискренности. Дмитрий Анатольевич утверждает, что рубль в этом году стал стабильным и отвязался от стоимости нефти. При этом он озвучил курс рубля в уходящем году от 56 до 64. Выходит, колебания основной валюты страны в 15% с его точки зрения является стабильностью? У многих современных предприятий в этих пределах заложена норма прибыли. Таким образом, бизнес может стать убыточным просто из-за перемены курса рубля! И опять же, если рубль такой стабильный, то почему Дмитрий Анатольевич говорит, что хранение рубля является «рисковой операцией»? Кстати, очень странной логикой руководствуется наш премьер в ответе на вопрос в чем хранить сбережения: «Раз все хранят в рублях, то и хранить нужно в рублях». Следуя этой логике, давно пора отменить кредитование в валюте и начать продажу наших природных ресурсов за рубли. Однако, этого правительство Медведева отчего-то делать не собирается.

Еще премьер заявил, что в этом году государство в полном объеме исполнило свои социальные обязательства и это неплохой результат деятельности структур (правительства). Что значит «неплохой результат»? Исполнять принятые социальные обязательства — это, вообще-то, обязанность правительства. Если оно не справляется, то должно уйти в отставку, ведь министры это тоже работники (даже если они об этом забыли!), а работники, не справляющиеся со своими обязанностями, лишаются рабочего места.

В целом, те высказывания Д.А. Медведева, где он рассказывал о результатах этого года, больше похоже на однобокое и выдернутое преподнесение данных без учета общей картины. На третий год после экономического кризиса и падения рубля 2014 года, который допустил действующий кабинет министров, после спадов всех экономических показателей, было бы очень странно, если б экономика не начала восстанавливаться даже такими минимальными темпами.

А сможет ли Медведев показать положительные экономические результаты работы правительства за ВЕСЬ период его работы, т.е. с 2011 год по 2017? Вот в чем вопрос. Или такие данные никогда не будут нам представлены?

Во второй части Д. А. Медведев вообще ушел от конкретики и перешел в пространственные рассуждения. Но и здесь он действовал в своей парадигме, начиная рассуждать о необходимых структурных реформах экономики, «выходе государства из отраслей» или «заходе в какие-то сегменты». Опять никаких конкретных планов и предложений, а только общие фразы, которые постоянно звучат от множества участников различных телевизионных и радио шоу.

Когда премьеру задали вопрос о пенсиях и накоплениях в пенсионном фонде, его ответ заставляет развести в недоумении руками: «Нужно думать, как правильно оптимизировать накопления, как ими управлять, как выстраивать взаимоотношения между государством и пенсионным фондом. Это задачи ближайших лет.»

Подождите, а чем вы занимались предыдущие 6 лет? И сколько лет вам ещё нужно, чтобы решить эти задачи? Или экономически блок правительства действует по принципу из сказки про падишаха и осла?

Так же странно прозвучало заявление премьера о решении компенсировать процентную ставку ипотеки свыше 6% на срок до 3-5 лет. Возникает вопрос, а почему только на такой срок? Ипотека обычно берется на 25 лет. За первые 3-5 лет погашается меньше 10 процентов от суммы основного долга. А дальше что людям делать? Снова платить огромные проценты банку? Кстати, процентов за тот же срок начисляется примерно 20% от суммы от основного долга. Так, может, это правительство придумало законный способ перекачки бюджетных денег в коммерческие банки? Неплохой способ, помимо тех триллионных вливаний, которые идут по статье на оздоровление банковской системы, а по факту закрывающие долги разорившихся банков.

В общем, после прослушивания высказываний Дмитрия Анатольевича Медведева осталось странное чувство недоумения. Многие данные, которые премьер указывал как заслуги работы нынешнего Правительства РФ, при ближайшем и комплексном рассмотрении, на самом деле, являются показателем работы… с отрицательным результатом. Дмитрий Анатольевич не привел нам ни одного факта, который бы показал компетентность и эффективность экономического блока правительства. Тем не менее, свою работу премьер назвал очень интересной и сказал, что он настроен работать дальше.

Вот только интересны ли нам, гражданам России, результаты столь интересной для Дмитрия Анатольевича, работы?

На этот вопрос предоставим каждому ответить самостоятельно.

Владимир Павлович Обозный,

сопредседатель Партии Великое Отечество

Источник: nstarikov.ru