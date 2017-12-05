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Олимпийские спортсмены из России

21:38. 5 декабря 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:


Решением МОК Россию не допустили до олимпиады в Южной Корее https://www.olympic.org/news/ioc-suspends-russian-noc-and-creates-a-path-for-clean-individual-athletes-to-compete-in-pyeongchang-2018-under-the-olympic-flag
Команде РФ предлагается выступать под названием "Олимпийские спортсмены из России" и под нейтральным олимпийским флагом.
Вместо российского гимна в случае победы российских спортсменов будет играть олимпийский гимн.
Чиновников министерства спорта не пустят на Олимпиаду.
Жукова выгнали из Международного Олимпийского Комитета.
Мутко и его заместителю запретили принимать участие во всех последующих Олимпийских играх.
Россия должна компенсировать все расходы по расследованию против России и заплатить 15 млн. долларов на укрепление антидопинговой системы.

Теперь будет стоять нелегкий выбор – соглашаться на крайне унизительные и по большому счету просто позорные условия или бойкотировать Олимпиаду. Опыт бойкота Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе имеется.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: информационная война, Макларен, мок, мутко, олимпиада, родченков, Россия, спорт
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