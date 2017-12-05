Обстрелы ДНР и ЛНР. 05.12.2017
21:14. 5 декабря 2017 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Обстрелы авдеевской промзоны, Первомайска, Калиново и Петровского района Донецка.
В оккупированной Марьинке.
Общая обстановка.
Стоит помнить, что неустойчивая политическая ситуация в Киеве, может толкнуть Порошенко и его подельников на локальную военную эксалацию, чтобы массированным кровопусканием, переключить внимание на Россию и Донбасс.
И если ситуация для Порошенко и его банды будет осложняться, то риск дальнейшей активизации боевых действий будет возрастать.
Источник: colonelcassad.livejournal.com