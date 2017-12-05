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Обстрелы ДНР и ЛНР. 05.12.2017

21:14. 5 декабря 2017 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:


Обстрелы авдеевской промзоны, Первомайска, Калиново и Петровского района Донецка.








В оккупированной Марьинке.


Общая обстановка.

Стоит помнить, что неустойчивая политическая ситуация в Киеве, может толкнуть Порошенко и его подельников на локальную военную эксалацию, чтобы массированным кровопусканием, переключить внимание на Россию и Донбасс.
И если ситуация для Порошенко и его банды будет осложняться, то риск дальнейшей активизации боевых действий будет возрастать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, война на украине, всу, ДНР, донецкая народная республика, лнр, Луганская Народная Республика, Новороссия
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