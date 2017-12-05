Обстрелы ДНР и ЛНР. 05.12.2017

Обстрелы авдеевской промзоны, Первомайска, Калиново и Петровского района Донецка.В оккупированной Марьинке.Общая обстановка.Стоит помнить, что неустойчивая политическая ситуация в Киеве, может толкнуть Порошенко и его подельников на локальную военную эксалацию, чтобы массированным кровопусканием, переключить внимание на Россию и Донбасс.И если ситуация для Порошенко и его банды будет осложняться, то риск дальнейшей активизации боевых действий будет возрастать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com