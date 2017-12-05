Неизбежное будущее цифрового социализма (Познавательное ТВ, Олег Царёв)
Олег Царёв: Неизбежное будущее цифрового социализма. Компьютерные и сетевые технологии неминуемо приведут к социализму и плановой экономике. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.
Содержание:
0:00:00 – упущенная Украина
0:01:30 – будущее за социализмом
0:02:55 – русские и революция 1917 года
0:04:31 – почему проиграл социализм?
0:06:08 – Владимир Путин про СССР и социализм
0:06:27 – затратная конкуренция
0:10:25 – неэффективное общество капитализма
0:11:25 – почему СССР не смог построить сверхмощную экономику
0:14:00 – электронная плановая экономика Чили
0:17:11 – медицинская социальная сеть
0:18:40 – автоматизация транспорта, без водителей
0:19:36 – технологический капитализм неизбежно перейдёт в социализм
0:19:59 – дешёвая электронная политика и выборы
0:23:04 – отсталая Украина
0:24:36 – интернет и электроника – американские
0:26:47 – безработные программисты
0:28:48 – куда девать людей?
0:31:50 – триальная и аналоговая логика
0:34:05 – экономические проблемы Новороссии
0:37:30 – большинство не всегда право
0:39:28 – социализм и частная собственность
0:43:01 – будущее человечества
0:45:58 – плохая работа ФМС
0:47:22 – удалённая работа и outsourcing
0:50:59 – политик или воин
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Источник: www.youtube.com