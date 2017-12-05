Неизбежное будущее цифрового социализма (Познавательное ТВ, Олег Царёв)

Олег Царёв: Неизбежное будущее цифрового социализма. Компьютерные и сетевые технологии неминуемо приведут к социализму и плановой экономике. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.

Содержание:

0:00:00 – упущенная Украина

0:01:30 – будущее за социализмом

0:02:55 – русские и революция 1917 года

0:04:31 – почему проиграл социализм?

0:06:08 – Владимир Путин про СССР и социализм

0:06:27 – затратная конкуренция

0:10:25 – неэффективное общество капитализма

0:11:25 – почему СССР не смог построить сверхмощную экономику

0:14:00 – электронная плановая экономика Чили

0:17:11 – медицинская социальная сеть

0:18:40 – автоматизация транспорта, без водителей

0:19:36 – технологический капитализм неизбежно перейдёт в социализм

0:19:59 – дешёвая электронная политика и выборы

0:23:04 – отсталая Украина

0:24:36 – интернет и электроника – американские

0:26:47 – безработные программисты

0:28:48 – куда девать людей?

0:31:50 – триальная и аналоговая логика

0:34:05 – экономические проблемы Новороссии

0:37:30 – большинство не всегда право

0:39:28 – социализм и частная собственность

0:43:01 – будущее человечества

0:45:58 – плохая работа ФМС

0:47:22 – удалённая работа и outsourcing

0:50:59 – политик или воин

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Источник: www.youtube.com