Кто-то ожидал иного решения?

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Иного решения быть не могло в принципе.Любой другой исход голосования, даже полный запрет участия любых наших спортсменов, – был бы в пользу России.Теперь – ожидаемый накал страстей по поводу новых предательств спортсменов, которые дерзнут выступать без флага своей страны, без её гимна и символики.Вывод?Хватит калечить детей. Раньше они себе гробили физическое здоровье, а теперь плюс к этому ещё и психическое., но никак не калечащим. Да и вряд ли назначение человека – полжизни штангу тягать или крутить педали ради поднятия или кручения. Этому и обезьяну можно научить…Хочешь проверить себя, силу воли, характер? Здоровьем рискнуть? Вперёд, дорога к Марсу незанята…

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение, что олимпийская сборная Российской Федерации не будет допущена до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Решение исполкома МОК оглашено сегодня, 5 декабря, на пресс-конференции в Лозанне.



Однако российским спортсменам разрешено участвовать в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Источник: ss69100.livejournal.com