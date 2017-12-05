Кто-то ожидал иного решения?
23:03. 5 декабря 2017 Просмотров - 102 2 коммент. Опубликовал: brahman
Иного решения быть не могло в принципе. Лишь отстранение страны с правом участия под нейтральным флагом будет раскалывать российское общество.
Любой другой исход голосования, даже полный запрет участия любых наших спортсменов, – был бы в пользу России.
Теперь – ожидаемый накал страстей по поводу новых предательств спортсменов, которые дерзнут выступать без флага своей страны, без её гимна и символики.
Вывод? Долой профессиональный спорт! Хватит калечить детей. Раньше они себе гробили физическое здоровье, а теперь плюс к этому ещё и психическое.
Спорт должен быть лишь оздоравливающим, но никак не калечащим. Да и вряд ли назначение человека – полжизни штангу тягать или крутить педали ради поднятия или кручения. Этому и обезьяну можно научить…
Хочешь проверить себя, силу воли, характер? Здоровьем рискнуть? Вперёд, дорога к Марсу незанята…
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение, что олимпийская сборная Российской Федерации не будет допущена до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Решение исполкома МОК оглашено сегодня, 5 декабря, на пресс-конференции в Лозанне.
Любой другой исход голосования, даже полный запрет участия любых наших спортсменов, – был бы в пользу России.
Теперь – ожидаемый накал страстей по поводу новых предательств спортсменов, которые дерзнут выступать без флага своей страны, без её гимна и символики.
Вывод? Долой профессиональный спорт! Хватит калечить детей. Раньше они себе гробили физическое здоровье, а теперь плюс к этому ещё и психическое.
Спорт должен быть лишь оздоравливающим, но никак не калечащим. Да и вряд ли назначение человека – полжизни штангу тягать или крутить педали ради поднятия или кручения. Этому и обезьяну можно научить…
Хочешь проверить себя, силу воли, характер? Здоровьем рискнуть? Вперёд, дорога к Марсу незанята…
***
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение, что олимпийская сборная Российской Федерации не будет допущена до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Решение исполкома МОК оглашено сегодня, 5 декабря, на пресс-конференции в Лозанне.
Однако российским спортсменам разрешено участвовать в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Я рад. Может дойдёт до нашей “элиты”, что хватить средства тратить в угоду врагов на безделушку.
Я против оплаты трансляции не наших “Гейлимпийских” игр. Пора возмутиться участия нас в этом спектакле по оплате всяких комитетов, ПАСЕ, междун. судов. Пора забрало опустить и отвечать как положено.
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Спорт,он и есть лишь СПОРт,спор тел,состязание(истязание) тел…с недавних пор это бизнес-кормушка и один из рычагов политики…он никак не связан с улучшением здоровья,как спортсменов,так и общества…Спорт должен уйти и замениться физической культурой…Спасибо МОКу!…помогает избавиться от этой паразитической кормушки! Ура!