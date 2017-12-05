Как ликвидировали Салеха

Появились подробности ликвидации Салеха.Уже после провала мятежа, Салех был введен в заблужение неким переговорщиком, через которого он общался с хуситами. Салех поверил, что ему дают какие-то гарантии и решил покинуть укрепленный дом в Сане, на нескольких машинах с немногочисленными сопровождающими (лица из его личного окружения, глава службы безопасности, функционеры его партии и несколько охранников).По идее, он должен быть уехать из Саны на юго-восток в свой родной город. Салеху якобы был обещан безопасный проезд, но на выезде из Саны его кортеж был остановлен хуситами, которые заблокировали дорогу машинами.После чего расположенная по обе стороны дороги хуситская пехота окружила машину Салеха и заставила мятежного экс-президента и всех его сопровождающих выйти. После недолгого ожидания, офицеры хуситов получили устный приказ по мобильнику (от кого, неизвестно) и расстреляли Салеха и одного из сопровождавших, арестовав всех остальных. "Аль-Арабия" утверждает, что в Салеха выстрелили 35 раз, хотя на видео не заметно такого кол-ва огнестрельных ранений.Впрочем, у хуситов версия несколько отличается от саудовской. В целом, обе версии сходятся в вопросе о том, как Салех оказался на выезде из Саны, но по версии хуситов, Салех погиб в результате попадания реактивной гранаты в автомобиль, осколки которой убили Салеха и начальника его службы безопасности. В заявлении МВД Йемена говорится о том, что Салех был убит за то, что его люди убили каких-то мирных жителей на выезде из города, а также вступил в предательские переговоры с саудитами и ОАЭ, которые провели в поддержку мятежа Салеха более 50 авиаударов. Произошедшее, лидеры хуситов назвали "черным днем для сил агрессии".Версия йеменских военных также сходится в деталях с двумя вышеупомянутыми, но по поводу того, как именно был убит Салех, она несколько отличается. Военные указывают на то, что Салех и его сопровождающие были убиты в перестрелке, а остальные арестованы.По заявлениям ряда Йеменских источников, Салех был застрелен снайпером в машине через лобовое стекло (дырки от пуль можно увидеть на лобовом стекле машины Салеха).В любом случае,обманщик был сам обманут, что и стоило ему жизни, хотя вопрос о том, как именно он был убит, все-таки имеет определенную историческую ценность.2010-й год. До "Арабской весны" оставалось менее года.Бен Али – бежал из страны, заочно приговорен к тюремному заключению, скрывается в Саудовской Аравии.Салех – свергнут, вернулся в политику, воевал с Саудовской Аравией, пытался пойти на сделку с Саудовской Аравией, убит.Каддафи – убит после того как отказался уходить под давлением США и НАТО и организовал полугодичное сопротивление интервенции. Ликвидирован при помощи французского спецназа.Мубарак – свергнут, заключен в тюрьму, приговорен к пожизненному заключению, частично реабилитирован. Сменивший его Мурси был также свергнут и заключен в тюрьму.Один только Асад не только остался жив, но и при власти.

Источник: colonelcassad.livejournal.com