Германия в поисках политической субъектности

Тот случай, когда КНДР более субъектна в своих решениях нежели Германия, которая только в последние годы (особенно после победы Трампа на выборах в США) начала публично фрондировать на тему слишком сильной военно-политической зависимости от США и то, в основном больше на словах, с легкой обидой на то, что проект глобализма, на который была подписана Германия, подрывают в первую очередь сами США.Относительно потуг Германии обрести большую субъектность в международных делах, будет уместно вспомнить Бжезинского, который куда как точнее обрисовал роль Германии для американской политике в Европе, нежели это делал тот же Фукуяма.Последний тезис насчет геополитического "флирта" сейчас как раз проходит проверку.Вполне можно понять, что часть германского крупного бизнеса и политического истеблишмента хочет большей самостоятельности в международных делах, где Германия сильно зависима от США, но на текущем этапе эти пожелания далеко не всегда совпадают с возможностями, в результате чего, немцы немного поворчав, продолжают следовать в кильватере политики Вашингтона. Мало объявить о желании проводить субъектную внешнюю политику, надо быть готовым ее проводить на практике и встречать противодействие со стороны США. На это в современном мире способно лишь достаточно ограниченное число государств.

Источник: colonelcassad.livejournal.com