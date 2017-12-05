Германия в поисках политической субъектности
18:24. 5 декабря 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Европа не должна жертвовать своими интересами, подстраиваясь под Соединённые Штаты. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
«Мы не можем себе позволить ждать принятия решений в США или на них реагировать. Мы должны сами формировать нашу позицию и при необходимости говорить нашим партнёрам, где находится граница нашей солидарности», — цитирует ТАСС министра. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо быть готовыми «выстраивать стратегический баланс интересов, а не подчиняться американской политике».
https://russian.rt.com/world/news/456358-germaniya-evropa-politika-ssha – цинк
Тот случай, когда КНДР более субъектна в своих решениях нежели Германия, которая только в последние годы (особенно после победы Трампа на выборах в США) начала публично фрондировать на тему слишком сильной военно-политической зависимости от США и то, в основном больше на словах, с легкой обидой на то, что проект глобализма, на который была подписана Германия, подрывают в первую очередь сами США.
Относительно потуг Германии обрести большую субъектность в международных делах, будет уместно вспомнить Бжезинского, который куда как точнее обрисовал роль Германии для американской политике в Европе, нежели это делал тот же Фукуяма.
Для Германии приверженность Европе является основой национального искупления, в то время как тесная связь с Америкой необходима для ее безопасности. Следовательно, вариант более независимой от Америки Европы не может быть осуществлен. Германия придерживается формулы: "искупление + безопасность = Европа + Америка". Этой формулой определяются позиция и политика Германии; при этом Германия одновременно становится истинно добропорядочным гражданином Европы и основным европейским сторонником Америки.
В своей горячей приверженности единой Европе Германия видит историческое очищение, возрождение морального и политического доверия к себе. Искупая свои грехи с помощью Европы, Германия восстанавливает свое величие, беря на себя миссию, которая не вызовет в Европе непроизвольного возмущения и страха. Если немцы будут стремиться к осуществлению национальных интересов Германии, они рискуют отдалиться от остальных европейцев; если немцы будут добиваться осуществления общеевропейских
интересов, они заслужат поддержку и уважение Европы.
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Ни Франция, ни Германия не сильны достаточно, чтобы построить Европу в одиночку или решить с Россией неясности в определении географического пространства Европы. Это требует энергичного, сосредоточенного и решительного участия США, особенно совместно с немцами, в определении европейского пространства, а следовательно, и в преодолении таких чувствительных -особенно для России – вопросов, как возможный статус в европейской системе республик Балтии и Украины.
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Не стоит ни пробуждать старые опасения о германо-российском сближении, ни преувеличивать последствия тактического флирта французов с Москвой, испытывая озабоченность геополитической стабильностью в Европе – и местом Америки в ней – из-за возможной неудачи предпринимаемых в настоящее время усилий европейцев по объединению. Любая подобная неудача на самом деле, возможно, повлекла бы за собой возобновление некоторых традиционных для Европы маневров. Это, несомненно, создало бы возможность для геополитического самоутверждения как России, так и Германии, несмотря на то
что, если европейская история чему-нибудь учит, ни та ни другая, вероятно, не достигли бы длительного успеха в этом отношении. Однако, по крайней мере, Германия, возможно, стала бы более напористо и недвусмысленно определять свои национальные интересы.
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Иное дело Германия. Ее доминирующая роль неоспорима, но необходимо соблюдать осторожность при любой публичной поддержке германского лидерства в Европе. Это лидерство может быть выгодно некоторым государствам в Центральной Европе, которые ценят германскую предприимчивость в интересах расширения Европы на восток, и оно может удовлетворять западноевропейцев до тех пор, пока следует в русле первенства США, однако в долгосрочной перспективе строительство Европы не может на нем основываться. Слишком много воспоминаний еще живо, слишком многие страхи могут выйти на поверхность.
Европа, сконструированная и возглавляемая Берлином, – просто неосуществимая идея. Вот почему Германии нужна Франция, Европе нужна франко-германская взаимосвязь, а США не могут выбирать между Германией и Францией.
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Следовательно, Соединенные Штаты должны особенно тесно работать с Германией, содействуя расширению Европы на восток. Американо-германское сотрудничество и совместное лидерство в этом вопросе необходимы. Расширение произойдет, если Соединенные Штаты и Германия будут совместно побуждать других союзников по НАТО сделать шаг и либо эффективно находить определенные договоренности с Россией, если она желает пойти на компромисс, либо действовать напористо, в твердой уверенности, что задача построения Европы не может зависеть от возражений Москвы. Совместное американо-германское давление будет особенно необходимо для того, чтобы добиться обязательного единодушного согласия всех членов НАТО, и ни один из последних не сможет отказать, если США и Германия вместе будут этого
добиваться.
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Решимости Украины сохранить свою независимость способствовала поддержка извне. Несмотря на то что первоначально Запад, и особенно Соединенные Штаты, запоздал признать важное с точки зрения геополитики значение существования самостоятельного украинского государства, к середине 90-х годов и США, и Германия стали твердыми сторонниками самостоятельности Киева. В июле 1996 года министр обороны США заявил: "Я не могу переоценить значения существования Украины как самостоятельного государства для безопасности и стабильности всей Европы", а в сентябре того же года канцлер Германии,
невзирая на его мощную поддержку президента Ельцина, пошел еще дальше, сказав, что "прочное место Украины в Европе не может больше кем-либо подвергаться сомнению… Больше никто не сможет оспаривать независимость и территориальную целостность Украины". Лица, формулирующие политику США, также начали называть американо-украинские отношения "стратегическим партнерством", сознательно используя то же выражение, которое определяло американо-российские отношения.
Как уже отмечалось, без Украины реставрация империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, стала бы нежизнеспособным делом. Империя без Украины будет в конечном счете означать, что Россия станет более "азиатским" и более далеким от Европы государством.
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Некоторые российские эксперты по международным делам продолжали лелеять надежду, что патовое состояние в интеграции Европы, включая, возможно, внутренние разногласия стран Запада по будущей модели НАТО, смогут в конечном счете привести к появлению по меньшей мере тактических возможностей для "флирта" России с Германией или Францией, но в любом случае без ущерба для трансатлантических связей Европы с США. Такая перспектива вряд ли была чем-то новым, поскольку на протяжении всего периода холодной войны Москва периодически пыталась разыграть германскую или французскую карту. Тем не менее некоторые геополитики в Москве считали обоснованным рассчитывать на то, что патовое положение в европейских делах может создать благоприятные тактические условия, которые можно использовать во вред США. Но это почти все, чего можно достичь: чисто тактические варианты. Маловероятно, что Германия или Франция откажутся от связей с США. Преследующий определенные цели "флирт", особенно с Францией, по какому-нибудь узкому вопросу не исключен, но геополитическому изменению структуры альянсов должны предшествовать массированный переворот в европейских делах, провал объединения Европы и разрыв трансатлантических связей. Но даже тогда маловероятно, что европейские государства выскажут намерение вступить в действительно всеобъемлющий геостратегический союз с потерявшей курс Россией.
Последний тезис насчет геополитического "флирта" сейчас как раз проходит проверку.
Вполне можно понять, что часть германского крупного бизнеса и политического истеблишмента хочет большей самостоятельности в международных делах, где Германия сильно зависима от США, но на текущем этапе эти пожелания далеко не всегда совпадают с возможностями, в результате чего, немцы немного поворчав, продолжают следовать в кильватере политики Вашингтона. Мало объявить о желании проводить субъектную внешнюю политику, надо быть готовым ее проводить на практике и встречать противодействие со стороны США. На это в современном мире способно лишь достаточно ограниченное число государств.
Источник: colonelcassad.livejournal.com