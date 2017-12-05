Елена Ивановна Рерих “Теперь об одиночестве.

При развитии сознания, при расширении горизонта мысли человек неизбежно будет ощущать свое одиночество. Каждому образованному и культурному человеку, поднимаясь над общим уровнем, становится все труднее и труднее приноравливаться к мышлению людскому. Что же нужно сказать о тех, кто раздвинул свой умственный горизонт до пределов дальних миров?Кто научился судить и не принимать очевидность за действительность? Кто, видя следствия, которыми поглощено и опутано человечество, знает истинные причины происходящего? Кто понимает и знает, что так называемая Незримость таит в себе все истинные причины, все мощные факторы нашего существования? И кто знает всю красоту высших миров? Какими мыслями, какими размерами замыслов, какими красотами творчества может он делиться с людьми, не поднимавшимися выше земного плана?Кто поймет его? И не должен ли он, дабы не вызвать недружелюбия и не причинить вреда, схоронить в себе свое знание и являть лишь тот облик, который приемлем сознанию его собеседников, принимающих куриную очевидность за действительность? Сказано: “Открывший драгоценную формулу не может прокричать ее в окно, ибо вред покроет самую большую пользу.Тяжко, очень тяжко сотрудничать и говорить по сознанию собеседников, ибо это часто требует страшного напряжения. “Если трудно вложить малый меч в большие ножны, то насколько же труднее вложить большой меч в малые ножны!” И так, всем существом своим стремясь дать людям радость и счастье светом великого Учения, дух такого человека должен молчать и приноравливаться к сознанию окружающих и приходящих к нему, чтобы быть понятым и допущенным ими к сотрудничеству, имеющему в виду лишь их Благо – это и есть великое ОДИНОЧЕСТВО.Истинно, Агни-йог есть Лампада Пустыни и Пустынный Лев! В заключение скажу: несмотря на это одиночество, все же можно поздравить каждого достигшего расширения сознания. Ничто и никакая лаборатория не может дать ощущения продолжения безграничных возможностей. Именно лишь знание духа дает человеку место среди Безграничности, где нет одиночества, но лишь великое притяжение к красотам Мира Огненного.”(21.07.1934 (Письма Е.И.Рерих А.М.Асееву т.1))

Источник: nashaplaneta.su