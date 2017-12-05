Эксперты рассказали, насколько «слабенькие» силы развертывает НАТО вокруг России

Чем ответит наша страна на «оборонительное наступление» северо-атлантического блока

МИД России заявил о том, что НАТО фактически формирует в Европе базы для развертывания наступательной группировки. По словам Андрея Келина, директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, предпринимаемые альянсом меры меняют баланс сил на европейском континенте и ведут к опасному витку гонки вооружений. Однако военные эксперты считают, что Россия в состоянии ответить симметрично на эти действия.

«Руководство нашей страны уже сделало свои выводы, поэтому и произошли определенные изменения в строительстве вооруженных сил России. Когда-то западное направление с военной точки зрения считалось самым безопасным, уделялось больше внимания восточному и южному направлению, но времена эти уже прошли, и последние 2-3 года перестраивается вся военно-оборонительная система,» – считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван КОНОВАЛОВ.

По словам военного эксперта, на западном направлении сейчас идет усиление как группировки войск, так и всей инфраструктуры, даже органы управления войсками переведены поближе к нашим западным границам.

«А вот вчера наша 152-я бригада получила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", они заступят на боевое дежурство в Калининградской области в начале 2018 года. Вот так спокойно, без истерик Россия отвечает на недружественные действия НАТО, – говорит Коновалов. – Я уверен, что такая жесткая позиция нашей страны дает свои плоды. Например, авиационная активность воздушных сил альянса возле наших границ снизилась благодаря тому, что наши летчики действуют четко, ответственно, постоянно отгоняя натовские самолеты-разведчики от наших границ. И те поняли, что лучше не нарываться».

Однако другой эксперт – главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор МУРАХОВСКИЙ считает, что численность натовской группировки войск в Восточной Европе совершенно недостаточна для того, чтобы считаться наступательной.

«Для этого она слишком слабенькая. Но альянс активно разворачивает инфраструктуру и командные пункты, на базе которых можно развернуть наступательную группировку при необходимости. То, что они делают в Прибалтике, в плане модернизации аэродромной сети, портов, железнодорожной инфраструктуры, – все это явно рассчитано для того, чтобы в случае чего за какие-то 48 часов можно было перебросить туда группировку в количестве 100 тысяч человек. Аналогичная работа ведется в Польше. Американцы фактически возвращаются к своей стратегии времен холодной войны, когда у них основная часть войск располагалась на континентальной части США, и они ежегодно проводили учения по переброске этой группировки в Европу. В тот период они ее перебазировали через аэродромы и порты ФРГ, Бельгии, Голландии, Дании. А сейчас все это сместилось на восток. А через создание многонациональных батальонов НАТО в Восточной Европе осваивает театр военных действий рядом с нашими границами».

По поводу нашей реакции на агрессивные действия НАТО Мураховский уверен, что она адекватна, но идет немного с опозданием – ведь усиление инфраструктуры и группировки войск на Западном направлении началось совсем недавно.

«Видимо, политическое и военное руководство страны до последнего полагало, что все же удастся избежать противостояния с НАТО в Европе. Поэтому ракетная бригада в Калининградской области последняя из всех ракетных бригад российской армии только сейчас получает «Искандеры», – считает эксперт. – Думаю, что значительного увеличения войск в Западном военном округе не будет, хотя в годы холодной войны там стояла целая армия. Мы будем действовать тем же путем, что наши оппоненты. У нас сейчас там один корпус, в составе которого пара бригад, но будет все сделано для оснащения их современным оружием. Как недавно сказал наш президент, мы внимательно следим за тем, что происходит около наших западных границ».