Атака Сороса: Миллионы долларов брошены на превращение России во врага Армении, стран СНГ и ОДКБ
Руководитель Ереванского геополитического клуба Арман Бошян написал аналитический материал про
Конец 20-го века и начала 21 века характеризуются не только развитием технологий разных уровней.
Самая главная технология, которая получила мощный толчок за последние 30 лет — это технология бескровной оккупации и подчинения целых народов и стран. Политические технологии в своем прогрессе опережают технологии компьютерные на несколько порядков.
И пока армянское общество не научится распознавать политические технологии бескровного захвата стран, суверенитета нам не видать.
В последние годы в Армении резкого активизировалась деятельность фондов, благородство которых вызывает сомнения по всему миру. И каким-то странным образом Армения не в числе стран, которая пытается хоть как-то защитить свой суверенитет от нашествия псевдоблаготварительной саранчи.
В Армении наблюдается резкая активизация общественных организаций, финансируемых фондом Сороса. К сожалению, среди адептов фонда есть и члены правительства, которые выполняют заказ.
Оставляя в сторону бредовые рассуждения о благородстве Сороса, заметим, что, финансируя агентуру в Армении, фонд Сороса решает вполне конкретные задачи военно-политического характера. Ослабляя культурное и ценностное поле страны, ослабляется государство как таковое, таким образом Армения, как препятствие на пути «Великого Турана», устраняется невоенными методами.
Результат деятельности этих организаций самый плачевный: культурное поле страны фактически захватывается извращенцами всех мастей. Невиданной атаке подвергается институт семьи и детства. Итог подобной работы разработка в Армении первых законопроектов о ювенальной юстиции и попытки узаконить ювенальный террор на высшем уровне.
26 сентября 2107 года в Армении прошла конференция, посвященная деятельности фонда Сороса. В связи активизации деятельности фонда.
Так, например, Карине Есаян (кандидат исторических наук, политолог-международник) отметила:
Ряд западных мозговых центров разработали идеологию под названием «Демократия и защита прав человека». Этой идеологией семья взята под прицел как самое сильное и жизнеспособное сопротивляющееся звено против мирового господства Запада. Для того, чтобы человек стал управляемым, он должен быть лишен своего божественного облика, духовной и национальной системы ценностей, превращенный в существо обслуживающий свои материальные и телесные желания, дающий волю страстям, в том числе и извращениям.
Человек в конечном итоге должен был стать существом с внешним обликом человека, но инстинктами животного, которым можно безусловно управлять. Эти извращения, в начале косвенно, а потом и явно пропагандируются западными СМИ получая многомиллиардное финансирование из государственных и частных фондов.
Полный доклад можно почитать на сайте geoclub.info.
Так, инициативой «Партнерство во имя открытого общества» правительству Республики Армения была представлена «Программа мероприятий национальной стратегии по защите прав человека 2017–2019 гг»., согласно которой предусматривается принятие всеобъемлющего и соответствующего международным стандартам закона против дискриминации, который будет исключать дискриминацию в том числе на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
В апреле 2017 года, при финансировании фонда Сороса, некоторым министерствам РА и директорам школ была представлена программа сексуального воспитания для школьников, разработанная организацией «Женский ресурсный центр», которая под видом защиты прав женщин занимается пропагандой извращений (http://serakanutyun.org).
Согласно этой программе, школьникам в школах должны рассказывать о гомосексуализме, инцесте (половые отношения между членами семьи), мастурбации, сексуальных отношениях и о видах контрацепции. Программу, в качестве пилотной, попытались внедрить в нескольких школах Еревана, однако этот процесс благодаря нескольким организациям и лицам был приостановлен.
До сегодняшнего дня общественная организация «Женский ресурсный центр» продолжает свою деятельность в рамках этой программы и организует курсы для несовершеннолетних и их родителей.
В Ереванском Государственном Университете действует центр гендерных исследований и лидерства, директором которого является соучредитель организации «Женский ресурсный центр» Гоар Шахназарян, которая также получает гранты от фонда Сороса (http://www.ysu.am/gender).
Военно-политический аналитик Гайк Нагапетян в частности заметил
Правительству и парламенту РА представлены законопроекты, направленные на правовое закрепление прав лиц с извращенным образом жизни во всех сферах общественной жизни. Этими законопроектами являются законопроект «О предотвращении семейного насилия и защиты лиц подвергнувшимся семейному насилию» и «Против дискриминации». Эти работы освещаются некоторыми СМИ финансируемые фондом Сороса, такие как hetq.am ОО «Журналисты-расследователи», руководитель — Эдик Багдасарян (получил финансирование на сумму 437 968$), ОО «Хусабер» и телекомпания «Еркир Медиа» — Давид Акопян (получил финансирование 296 033$), клуб «Статья 3» и ОО «Во имя равных прав», руководитель — Гаяне Абраамян (получила 143 530$).
Следующее направление, которое обслуживают часть этих организаций это антироссийская, антиевразийская пропаганда и создание в стране очагов нестабильности. Этим делом занимаются клуб журналистов «Аспарез», руководитель — Левон Барсегян (получил 611 370$), Ванадзорский офис Хельсинской Гражданской Ассамблеи, руководитель — Артур Сакунц (получил 699 662$), Хельсинский комитет Армении, руководитель — Аветик Ишханян (получил 347 675$).
Другим направлением деятельности является организаций при финансировании фонда Сороса так называемая военно-политическая аналитика, которые направлены на искажение действительности, представление ОДКБ как аморфная организация, Россию как недруга и часто даже как врага, а Евразийский экономический союз как неимеющий будущего экономический союз.
Этими шагами данные организации преследуют цель вбить клин в армяно-российское стратегическое сотрудничество. В этом деле большой вклад имеют «Аналитический центр регионального сотрудничества и глобализации», руководитель Степан Григорян (получил финансирование 148 530$), центр «Сотрудничество во имя демократии», руководитель — Степан Даниелян (получил 260 020$), ОО «Модус Вивенди», руководитель — Ара Папян (получил 36 100$), клуб «Статья 3», руководитель Гаяне Абраамян (получила 143 530$).
Полный доклад по адресу: geoclub.info/novye-geopoliticheskie-realii-i-novye-ugrozy-nacionalnoj-bezopasnosti-armenii-so-storony-mezhdunarodnyx-fondov-i-organizacij.
Что скрывается за реалиями «демократической» оккупации
Армения привлекательна для мировых центов сил, не только уникальным географическим положением. Наша страна является ценностным ориентиром для многих в христианском мире. Судя по законопроектам, которые спешно принимает правительство Армении, государственный аппарат РА давно перестал быть армянским. Однако задача политтехнологов высшего звена укротить не правительство, а именно армянский народ.
Под прицелом наша страна находится не просто так, причин несколько:
1. Географическое положение Армении, является костью в горле на пути перекройки региона под план т. н. Великого Турана и укрепления влияния США в регионе.
2. Армения является локальной цивилизацией, проводящей фактическую цивилизационную границу между условным турко-азербайджанским миром и миром Евразии.
3. Армения является единственной союзницей России в регионе, членом ОДКБ и ЕАЭС. В тоже время Россия фактически находится в состоянии перманентной войны с США на всех уровнях управления, от экономического до военного. Армения втянута в этот процесс не зависимо от своего желания, а уже фактом наличия христианской цивилизации и своим географическим положением.
4. Армения обладает достаточно мощным военным потенциалом
Все эти факторы невозможно ликвидировать вторжением, их можно ликвидировать только «демократической» оккупацией.
Технологии социальной инженерии, рассчитанные на перекройку и подчинения общества, требуют постоянного наличия активных групп адептов. В каком-то смысле механизм этот напоминает деятельность сект, со своими духовными лидерами, наличием учения и главным атрибутом — наличием неких материальных и/или духовных обещаний на будущее. Как правило материальное поощрение адепты получают по факту не только деятельности, но и результатов. Работая во всех слоя общества, адепты переформатируют ценностные ориентиры общества. В случае если подобной деятельности не оказывать противодействия, общество может заразиться вирусом самоуничтожения. В нашем конкретном случае вирус самоуничтожения решит насущные территориальные и геополитические проблемы наших соседей и укрепит влияние США в регионе.
В Армении за последние 26 лет сформировалось явление невиданное в нашем обществе в былые времена. Образовался целый слой людей, не имеющих профессии и каких-либо навыков социальной адаптации к здоровому обществу. Однако эти люди получают щедрое вознаграждение за публичную ненависть к собственному народу.
Образуется паразитический слой, ненависть к собственной истории и ценностям становиться прибыльным бизнесом. Трагедия в том, что подобный паразитизм узаконивается на государственном уровне. Зеленый свет условному Соросу и другим подобным фондам в Армении дало само государство. Более того, СМИ, Интернет и чиновники — адепты Сороса паразитируют в единой связке. Естественно, что, когда разрушительный процесс сталкивается с сопротивлением, паразитической слой становится перед фактом остаться без работы и какой-либо возможности проявить себя в другой сфере общества. Все эти псевдо-правозащитники, псевдо-юристы и просто носители деструктивного взгляда на мир не имеют другой возможность себя прокормить, кроме как продавать свою ненависть.
Что делать
Учитывая, что правительство Армении с путей «демократической» оккупации сворачивать не собирается (или не может), единственным способом противодействия напасти условного Сороса является информирование общества и повышения его знаний в сфере политики.
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Арман Бошян
Источник: rusvesna.su