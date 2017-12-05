Атака Сороса: Миллионы долларов брошены на превращение России во врага Армении, стран СНГ и ОДКБ

Руководитель Ереванского геополитического клуба Арман Бошян написал аналитический материал про

Конец 20-го века и начала 21 века характеризуются не только развитием технологий разных уровней.

Самая главная технология, которая получила мощный толчок за последние 30 лет — это технология бескровной оккупации и подчинения целых народов и стран. Политические технологии в своем прогрессе опережают технологии компьютерные на несколько порядков.

И пока армянское общество не научится распознавать политические технологии бескровного захвата стран, суверенитета нам не видать.

В последние годы в Армении резкого активизировалась деятельность фондов, благородство которых вызывает сомнения по всему миру. И каким-то странным образом Армения не в числе стран, которая пытается хоть как-то защитить свой суверенитет от нашествия псевдоблаготварительной саранчи.

В Армении наблюдается резкая активизация общественных организаций, финансируемых фондом Сороса. К сожалению, среди адептов фонда есть и члены правительства, которые выполняют заказ.

Оставляя в сторону бредовые рассуждения о благородстве Сороса, заметим, что, финансируя агентуру в Армении, фонд Сороса решает вполне конкретные задачи военно-политического характера. Ослабляя культурное и ценностное поле страны, ослабляется государство как таковое, таким образом Армения, как препятствие на пути «Великого Турана», устраняется невоенными методами.

Результат деятельности этих организаций самый плачевный: культурное поле страны фактически захватывается извращенцами всех мастей. Невиданной атаке подвергается институт семьи и детства. Итог подобной работы разработка в Армении первых законопроектов о ювенальной юстиции и попытки узаконить ювенальный террор на высшем уровне.

26 сентября 2107 года в Армении прошла конференция, посвященная деятельности фонда Сороса. В связи активизации деятельности фонда.

Так, например, Карине Есаян (кандидат исторических наук, политолог-международник) отметила:

Ряд западных мозговых центров разработали идеологию под названием «Демократия и защита прав человека». Этой идеологией семья взята под прицел как самое сильное и жизнеспособное сопротивляющееся звено против мирового господства Запада. Для того, чтобы человек стал управляемым, он должен быть лишен своего божественного облика, духовной и национальной системы ценностей, превращенный в существо обслуживающий свои материальные и телесные желания, дающий волю страстям, в том числе и извращениям.

Человек в конечном итоге должен был стать существом с внешним обликом человека, но инстинктами животного, которым можно безусловно управлять. Эти извращения, в начале косвенно, а потом и явно пропагандируются западными СМИ получая многомиллиардное финансирование из государственных и частных фондов.

Полный доклад можно почитать на сайте geoclub.info.

В свою очередь, Руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян отметил:

Так, инициативой «Партнерство во имя открытого общества» правительству Республики Армения была представлена «Программа мероприятий национальной стратегии по защите прав человека 2017–2019 гг»., согласно которой предусматривается принятие всеобъемлющего и соответствующего международным стандартам закона против дискриминации, который будет исключать дискриминацию в том числе на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В апреле 2017 года, при финансировании фонда Сороса, некоторым министерствам РА и директорам школ была представлена программа сексуального воспитания для школьников, разработанная организацией «Женский ресурсный центр», которая под видом защиты прав женщин занимается пропагандой извращений (http://serakanutyun.org).

Согласно этой программе, школьникам в школах должны рассказывать о гомосексуализме, инцесте (половые отношения между членами семьи), мастурбации, сексуальных отношениях и о видах контрацепции. Программу, в качестве пилотной, попытались внедрить в нескольких школах Еревана, однако этот процесс благодаря нескольким организациям и лицам был приостановлен.

До сегодняшнего дня общественная организация «Женский ресурсный центр» продолжает свою деятельность в рамках этой программы и организует курсы для несовершеннолетних и их родителей.

В Ереванском Государственном Университете действует центр гендерных исследований и лидерства, директором которого является соучредитель организации «Женский ресурсный центр» Гоар Шахназарян, которая также получает гранты от фонда Сороса (http://www.ysu.am/gender).

Военно-политический аналитик Гайк Нагапетян в частности заметил

Правительству и парламенту РА представлены законопроекты, направленные на правовое закрепление прав лиц с извращенным образом жизни во всех сферах общественной жизни. Этими законопроектами являются законопроект «О предотвращении семейного насилия и защиты лиц подвергнувшимся семейному насилию» и «Против дискриминации». Эти работы освещаются некоторыми СМИ финансируемые фондом Сороса, такие как hetq.am ОО «Журналисты-расследователи», руководитель — Эдик Багдасарян (получил финансирование на сумму 437 968$), ОО «Хусабер» и телекомпания «Еркир Медиа» — Давид Акопян (получил финансирование 296 033$), клуб «Статья 3» и ОО «Во имя равных прав», руководитель — Гаяне Абраамян (получила 143 530$).

Следующее направление, которое обслуживают часть этих организаций это антироссийская, антиевразийская пропаганда и создание в стране очагов нестабильности. Этим делом занимаются клуб журналистов «Аспарез», руководитель — Левон Барсегян (получил 611 370$), Ванадзорский офис Хельсинской Гражданской Ассамблеи, руководитель — Артур Сакунц (получил 699 662$), Хельсинский комитет Армении, руководитель — Аветик Ишханян (получил 347 675$).

Другим направлением деятельности является организаций при финансировании фонда Сороса так называемая военно-политическая аналитика, которые направлены на искажение действительности, представление ОДКБ как аморфная организация, Россию как недруга и часто даже как врага, а Евразийский экономический союз как неимеющий будущего экономический союз.

Этими шагами данные организации преследуют цель вбить клин в армяно-российское стратегическое сотрудничество. В этом деле большой вклад имеют «Аналитический центр регионального сотрудничества и глобализации», руководитель Степан Григорян (получил финансирование 148 530$), центр «Сотрудничество во имя демократии», руководитель — Степан Даниелян (получил 260 020$), ОО «Модус Вивенди», руководитель — Ара Папян (получил 36 100$), клуб «Статья 3», руководитель Гаяне Абраамян (получила 143 530$).

Полный доклад по адресу: geoclub.info/novye-geopoliticheskie-realii-i-novye-ugrozy-nacionalnoj-bezopasnosti-armenii-so-storony-mezhdunarodnyx-fondov-i-organizacij.

Что скрывается за реалиями «демократической» оккупации

Армения привлекательна для мировых центов сил, не только уникальным географическим положением. Наша страна является ценностным ориентиром для многих в христианском мире. Судя по законопроектам, которые спешно принимает правительство Армении, государственный аппарат РА давно перестал быть армянским. Однако задача политтехнологов высшего звена укротить не правительство, а именно армянский народ.

Под прицелом наша страна находится не просто так, причин несколько:

1. Географическое положение Армении, является костью в горле на пути перекройки региона под план т. н. Великого Турана и укрепления влияния США в регионе.

2. Армения является локальной цивилизацией, проводящей фактическую цивилизационную границу между условным турко-азербайджанским миром и миром Евразии.

3. Армения является единственной союзницей России в регионе, членом ОДКБ и ЕАЭС. В тоже время Россия фактически находится в состоянии перманентной войны с США на всех уровнях управления, от экономического до военного. Армения втянута в этот процесс не зависимо от своего желания, а уже фактом наличия христианской цивилизации и своим географическим положением.

4. Армения обладает достаточно мощным военным потенциалом

Все эти факторы невозможно ликвидировать вторжением, их можно ликвидировать только «демократической» оккупацией.

Технологии социальной инженерии, рассчитанные на перекройку и подчинения общества, требуют постоянного наличия активных групп адептов. В каком-то смысле механизм этот напоминает деятельность сект, со своими духовными лидерами, наличием учения и главным атрибутом — наличием неких материальных и/или духовных обещаний на будущее. Как правило материальное поощрение адепты получают по факту не только деятельности, но и результатов. Работая во всех слоя общества, адепты переформатируют ценностные ориентиры общества. В случае если подобной деятельности не оказывать противодействия, общество может заразиться вирусом самоуничтожения. В нашем конкретном случае вирус самоуничтожения решит насущные территориальные и геополитические проблемы наших соседей и укрепит влияние США в регионе.

В Армении за последние 26 лет сформировалось явление невиданное в нашем обществе в былые времена. Образовался целый слой людей, не имеющих профессии и каких-либо навыков социальной адаптации к здоровому обществу. Однако эти люди получают щедрое вознаграждение за публичную ненависть к собственному народу.

Образуется паразитический слой, ненависть к собственной истории и ценностям становиться прибыльным бизнесом. Трагедия в том, что подобный паразитизм узаконивается на государственном уровне. Зеленый свет условному Соросу и другим подобным фондам в Армении дало само государство. Более того, СМИ, Интернет и чиновники — адепты Сороса паразитируют в единой связке. Естественно, что, когда разрушительный процесс сталкивается с сопротивлением, паразитической слой становится перед фактом остаться без работы и какой-либо возможности проявить себя в другой сфере общества. Все эти псевдо-правозащитники, псевдо-юристы и просто носители деструктивного взгляда на мир не имеют другой возможность себя прокормить, кроме как продавать свою ненависть.

Что делать

Учитывая, что правительство Армении с путей «демократической» оккупации сворачивать не собирается (или не может), единственным способом противодействия напасти условного Сороса является информирование общества и повышения его знаний в сфере политики.

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Арман Бошян