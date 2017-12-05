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“Америка убивает миллионы ради денег, но врагом мы считаем Россию”

12:09. 5 декабря 2017 Просмотров - 234 Один комментарий Опубликовал:

В Швеции призвали изменить отношение к России на фоне действий США

В Швеции назвали США "страной-террористом" на фоне РФ

США за последние годы развязали десятки войн с миллионами жертв, но главным врагом Запад продолжает считать Россию. Об этом пишет шведское издание Vestmanlands Läns Tidning (VLT).

Швеция, как и многие другие страны Запада, фактически стали "лакеями" Америки. Они "без колебаний" принимают навязываемые США наращивание вооружений, покупку американских систем Patriot и постоянные войны с миллионами жертв. Также Штаты активно продают оружие своим союзникам, которые не упускают возможности применить его против беззащитных стран – в качестве примера VLT приводит Йемен, атакованный Саудовской Аравией, закупившей оружия у США на 57 млрд долларов только за шесть месяцев 2017 года.
 
Циничность политики США наглядно демонстрируют санкции против "угрожающих" государств. Так, ограничения против Ирака привели к гибели в этой стране полумиллиона детей. Подобная внешняя политика, по мнению шведского автора Патрика Валлмарка, является "одной из разновидностей терроризма", что иронично, поскольку обычно Штаты обвиняют в поддержке терроризма "неугодные" государства.
При этом в течение многих десятилетий главным врагом Запада по версии США является Россия, "угрожающая миру во всем мире, свободе и демократии". Только за последнее время Россию обвинили в "избрании" Дональда Трампа президентом США, "вторжении" в Крым, содействии выходу Британии из ЕС и поддержке популистских движений в ЕС. Все это, считает VLT, требуется, чтобы страны просили США и НАТО о помощи и защите перед лицом угрозы "русского вторжения".
VLT: США развязали десятки войн, но главной угрозой Запад считает Россию
Градус русофобии в мире уже превысил уровень холодной войны. Однако единственное, в чем "виновата" Россия – это ее собственное, отличное от западного, мнение о США и их "марионетках". Россию, подчеркивает VLT, нельзя "измерить западными мерками", особенно если ориентиром служит "непогрешимый маяк" США.
 
Рассматривая угрозы собственной безопасности, Запад "не приметил слона" в лице США, которые могут беспрепятственно вторгнуться в любую страну из соображений собственной выгоды. Все это обусловлено интересами политических и деловых элит Америки, которые наживаются на войнах и конфликтах, но "пальцем тычут" в Россию, заявляя, что она, а не Штаты, занимается "вторжениями, дестабилизацией и манипуляциями".
 
VLT надеется, что Швеция и другие страны Запада осознают необходимость диалога и экономического сотрудничества с РФ – сегодня здесь "говорят только о войне". В Стокгольме убеждены: силой, способной изменить отношение общества, может стать церковь, если в преддверии Рождества укажет шведам на истинную "империю зла".

 

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Один комментарий»

  • 3368 2890
    Руса 5 декабря 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    Поддерживаю шведское издание.
    Так и есть. Вашингтон валит с больной головы на здоровую.
    Именно США проводят агрессивную и лживую политику в мире, с двойными стандартами, вооружают своих марионеток и террористов, осуществляют информационную войну против русских за счет продажных СМИ и агентов Госдепа на Западе.
    США разрабатывают новые виды оружия и развертывают свои воинские части в Европе вблизи российких границ, тем самым нагнетают гонку вооружений времен “холодной войны” и создают смертельную опасность для мироволюбивых европейских стран. США- рассадник терроризма, пособник ИГИЛ, Аль-Каиды и других радикальных исламистов, в т.ч. на Ближнем Востоке.
    Евросоюз дожен осудить такую политику Вашингтона и отказаться от вассальной зависимости перед США, отстаивать собственный суверенитет.

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