“Америка убивает миллионы ради денег, но врагом мы считаем Россию”

В Швеции назвали США "страной-террористом" на фоне РФ

США за последние годы развязали десятки войн с миллионами жертв, но главным врагом Запад продолжает считать Россию. Об этом пишет шведское издание Vestmanlands Läns Tidning (VLT).

Швеция, как и многие другие страны Запада, фактически стали "лакеями" Америки. Они "без колебаний" принимают навязываемые США наращивание вооружений, покупку американских систем Patriot и постоянные войны с миллионами жертв. Также Штаты активно продают оружие своим союзникам, которые не упускают возможности применить его против беззащитных стран – в качестве примера VLT приводит Йемен, атакованный Саудовской Аравией, закупившей оружия у США на 57 млрд долларов только за шесть месяцев 2017 года.

Циничность политики США наглядно демонстрируют санкции против "угрожающих" государств. Так, ограничения против Ирака привели к гибели в этой стране полумиллиона детей. Подобная внешняя политика, по мнению шведского автора Патрика Валлмарка, является "одной из разновидностей терроризма", что иронично, поскольку обычно Штаты обвиняют в поддержке терроризма "неугодные" государства.

При этом в течение многих десятилетий главным врагом Запада по версии США является Россия, "угрожающая миру во всем мире, свободе и демократии". Только за последнее время Россию обвинили в "избрании" Дональда Трампа президентом США, "вторжении" в Крым, содействии выходу Британии из ЕС и поддержке популистских движений в ЕС. Все это, считает VLT, требуется, чтобы страны просили США и НАТО о помощи и защите перед лицом угрозы "русского вторжения".