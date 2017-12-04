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Все электричество мира будет уходить на майнинг биткоина

15:18. 4 декабря 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:
Все электричество мира будет уходить на майнинг биткоина | Русская весна

Расход электричества на майнинг биткоина превышает энергопотребление 159 стран, в том числе Ирландии и большей части государств Африки, сообщает портал Power Compare.

Согласно последним данным, на производство криптовалют уходит около 31 тераватт-часа в год, что составляет около 0,13 процента всего электропроизводства мира.

Как отмечает портал, расходов на майнинг хватило бы, чтобы обеспечить электроэнергией около 2,4 миллиона американцев или 6,1 миллиона британцев.

«Если уровень потребления продолжит расти с той же скоростью, то к февралю 2020 года на майнинг биткоина будет расходоваться электричество всего мира», — говорится в материале.

Биткоин, самая популярная в мире криптовалюта, в среду обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11,441 тысячи долларов и превысив предыдущий исторический максимум в 9 тысяч.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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