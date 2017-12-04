В чем разница между патриотами и либералами

В многочисленных теле и радио дискуссиях, оппоненты — либералы всегда прибегают к одному и том уже приему. Насквозь манипулятивному.

Как только речь заходит о сталинском времени, о тех достижениях, что были достигнуты, о победах, стройках, научных открытиях, либералы говорят следующее. Так вы, значит, призываете, опять сажать и расстреливать невиновных?! Делая вид, что все достижения сталинского СССР был обусловлены якобы именно арестами и расстрелами.

Вот на этой манипуляции хотелось бы остановиться поподробнее. Цель подобного передергивания – создать у зрителя негативное отношение к противоположной стороне дискуссии, на волне которой либерал надеется победить в споре. А заодно и мазнуть черной краской сталинское время. Мол, все на крови да на костях. Причем крови и костях невиновных.

Давайте разбираться.

Есть ли в сегодняшнем политическом поле России силы, выступающие за то, чтобы осуждать к различным видам наказания НЕВИНОВНЫХ? Вот сразу правильно сформулированный вопрос, дает ответ – нет таких сил и таких деятелей. В сегодняшней ситуации, Сталин во многом так популярен в народе, потому, что при нем сажали виноватых. И гражданам современной России очень хочется увидеть на скамье подсудимых ВИНОВНЫХ. Виновных в развале СССР, виновных в грабительской приватизации. Виновных в исчезновении золотого запаса СССР. Виновных в начале и продолжении разрушительных реформ образования. Виновных в воровстве государственных средств. Виновных в том, что у полковника МВД Захарченко может быть изъято в пользу государства имуществ аи денег на 9 млрд рублей! Если сегодня Сталин является самым популярным деятелем прошлого, то потому, что народ с одной стороны понимая и ценя достижения сталинского времени в экономике, внешней политике и военной сфере, наряду с этим осознает, что при Сталине ВИНОВАТЫХ сажали! И именно посадок виноватых народ жаждет и сегодня.

А теперь вернемся к либералам и их манере вести дискуссию. Они всеми силами стараются нас убедить, что сильное государство, олицетворением которого является Сталин, это обязательно аресты и суды над невиновными!

Это подмена понятий. Сильное государство – это суды и обязательная ответственность ВИНОВАТЫХ.

Мы за то, чтобы виноватые ответили за свои деяния. Чтобы зло для государства было названо злом, а не доблестью. Чтобы в голове молодежи не было каши, когда дома им говорят про Ельцина горькую правду, а в Ельцин-центре совсем иную информацию.

Так, что водораздел проходит только по одной линии – кого считать виноватым.

Либералы считают, что Горбачев есть герой, принесший нам свободу. Народ считает его преступником, который сознательно уничтожил страну и которому надо за это ответить перед судом. Либералы считают, что Анатолий Чубайс это эффективный менеджер, а народ хочет видеть его на скамье подсудимых, за проведенную приватизацию и за «реформу» РАО ЕЭС.

И так далее и тому подобное.

Никто не выступает за ответственность невиновных. Не надо манипулировать понятиями. Общество хочет наказания виновных. А это торжества справедливости мы видим крайне редко. Даже в случае доказанной вины пресловутая Васильева, преступно разбазаривавшая имущество Минобороны, в тюрьму так и не села. Виновная ушла от ответственности.

Вот где болевая точка, вот где водораздел. Кого считать виновным.

И до тех пор, пока не будет четкой и ясной оценки, что есть добро, а что есть зло в общественной сфере, и четкой и ясной позиции правосудия в деле наказания виновных, наше общество будет очень неустойчивым. К попыткам внешних сил вывести его из равновесия.

А теперь что делать?

Менять Уголовный кодекс, убирая из него все «нововведения», позволяющие преступникам избегать наказание. Возвращение обязательной конфискации имущества и применения смертной казни.

Менять оценки, связанные с историей. Те, кто разрушал, уничтожал, предавал, отделял, продавал — должны быть общепризнаны, как отрицательные персонажи. Те, кто строил, побеждал, созидал, объединял, присоединял – персонажи положительные.

Что есть добро и что есть зло – вот в этом и есть главная разница между патриотами и либералами.

А невиновных карать никто не призывает…

Источник: nstarikov.ru