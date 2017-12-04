Увы, рукописи горят. Особенно русские и чаще всего – в архивах церкви

Эскортируемые войсками А.В. Суворова 31.386 человек двинулись в путь. Россия выделила на эту акцию 230 тысяч рублей

".Это было за пять лет до того, как в 1783 году Крым становится частью Российской романовской империи! Успенский монастырь был закрыт (!) и оставался закрытым до 1850 года.Т.е. в течение ни много ни мало 80 лет. Как раз такой срок, за которой любой человек, который мог что-то помнить об истории спрятанных архивов, уйдет из жизни.

Книги по истории…



За многие века полная история славян – вообще не написана или уничтожена! Книга Мавро Орбини ("Славянское царство", см. ч.2 Источники) сохранилась чудом.



Все, что есть – тысячи фальсификаций о " диких славянах… лесных зверях… рожденных для рабства… стадных животных ".



Даже самый первый русский " Хронограф по великому изложению " 1512 года был составлен на основе западных данных (византийских хронографов). Далее – ложь на лжи XVII века.



Сначала фальсификациями руководили назначенные царем лица – протопоп Стефан Вонифатьевич (царский духовник), Ф.М. Ртищев (царский боярин), приглашенные "западнорусские учителя" из Киева (Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Даскин Птицкий), виршеслагатель Симеон Полоцкий.



В 1617 и 1620 годах "Хронограф" был сильно подредактирован (т.н. вторая и третья редакции) – история России была вписана в западные рамки всеобщей истории и хронологию Скалигера.



Для создания официальной лжи в 1657 году был даже создан "Записной приказ" (во главе – дьяк Тимофей Кудрявцев).



Но размеры фальсификаций и исправления старых книг в середине XVII века еще были скромными. Например: в " Кормчей " (церковный тематический сборник) 1649-1650 годов 51-я глава заменена на текст западного происхождения из требника Могилы; создали литературное произведение "переписка Грозного с князем Курбским" (написано С. Шаховским) и фальшивую речь И. Грозного 1550 года на Лобном месте (архивист В.Н. Автократов доказал ее сфабрикованность).



Создали панегирик " Историю о царях и великих князьях земли Русской " (она же " Степенная книга благоверного и благочестивого дома Романовых ", в конце 60-х годов), автор – дьяк приказа Казанского дворца Федор Грибоедов.



Но… малый объем фальсификаций истории не удовлетворял царский двор. С приходом на престол Романовых отдаются приказы в монастыри для сбора документов и книг с целью их исправления и уничтожения. Идет активная работа по ревизии библиотек, книгохранилищ, архивов.



Даже на Афоне в это время жгут старые русские книги (см. книгу Бочаров Л.И. "Заговор против русской истории", 1998г.). Волна "переписчиков истории" нарастала. И основоположниками новой версии русской истории (современной) становятся немцы.



Задача немцев – доказать, что восточные славяне были сущими дикарями, спасенными из тьмы невежества Западом; никакой Тартарии и евразийской империи – не было. В 1674 году издается "Синопсис" немца Иннокентия Гизеля, первый официальный прозападный учебник истории Руси, многократно переиздававшийся (в т.ч. 1676г, 1680г, 1718г и 1810 гг.) и доживший до до середины XIX века. Не надо недооценивать творение Гизеля! Русофобская основа о "диких славянах" красиво упакована в героизм и неравные битвы, в последних изданиях даже происхождение названия славян от латинского " раб " сменилось на " слава " (" славяне "-" славные ").



Одновременно немец Г.З. Байер придумал норманнскую теорию: прибывшая на Русь кучка норманнов за несколько лет превратила "дикую страну" в могучее государство. Г.Ф. Миллер не только уничтожал русские летописи, но защитил диссертацию "О происхождении имени и народа российского". И пошло…



По истории России до ХХ века были книги В. Татищева, И. Гизеля, М. Ломоносова, М. Щербатова, западника Н. Карамзина (см. "Справка: люди"), либералов С.М. Соловьёва (1820-1879 гж) и В.О. Ключевского (1841-1911 гж).



По знаменитым фамилиям – еще были Михаил Погодин (1800-1875 гж, последователь Карамзина), Н.Г. Устрялов (1805-1870 гж, эпоха Николая I), Константин Аксаков (1817-1860 гж., нет ни одного цельного исторического труда), Николай Костомаров (1817-1885 гж, биографии бунтарей, немецкая основа), К.Д. Кавелин (1818-1885 гж, попытки совместить западничество и славянофильство), Б.Н. Чичерин (1828-1904 гж, ярый западник), А.П.Щапов (1831-1876 гж, история отдельных областей).



Но в сухом остатке – исходные семь книг, а по сути – всего три истории! Кстати, даже по официозу было три направления: консервативное, либеральное, радикальное.



Вся современная история в школе-ТВ – это перевернутая пирамида, в основании которой фантазии немцев Г. Миллера-Г. Байера-А. Шлёцера и "Синопсис" И. Гизеля, популизированные Карамзиным.



Отличия С. Соловьёва от Н. Карамзина – отношение к монархии и самодержавию, роли государства, идей развития, другие периоды деления. Но основа у М. Щербатова или С. Соловьёва-В.О. Ключевского – та же самая – немецкая русофобная. Т.е. выбор Карамзин-Соловьёв – выбор между прозападной монархической и прозападной либеральной взглядами.



Русский историк Василий Татищев (1686-1750 гж) написал книгу " История российская с самых древнейших времен ", но издать не успел (только рукопись). Немцы Август Людвиг Шлецер и Герард Фридрих Миллер (XVIII век) издавали труды Татищева и так их "отредактировали", что после этого в его работах ничего не осталось от оригинала.



Сам В. Татищев писал про огромные искажения истории Романовыми, его ученики применяли термин " романо-германское иго. ". Оригинал рукописи татищевской "Истории российской" после Миллера бесследно исчез, а некие "черновики" (Миллер ими пользовался по официальной версии) ныне также неизвестны.



Великий М. Ломоносов (1711-1765 гж) в своих письмах страшно ругался с Г. Миллером насчет его лже-истории (особенно ложь немцев о " великой тьме невежества ", якобы царившей в Древней Руси) и подчеркивал древность империй славян и их постоянное передвижение с востока к западу.



Михаил Васильевич написал свою " Древнюю Российскую историю ", но стараниями немцев рукопись издана так и не была. Более того, за борьбу с немцами и их фальсификацией истории, решением Сенатской комиссии М. Ломоносов " за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки… по отношению к немецкой земле подлежит смертной казни, или… наказанию плетьми и лишению прав и состояний ".



Почти семь месяцев Ломоносов просидел под арестом в ожидании утверждения приговора! Указом Елизаветы он был признан виновным, однако от наказания "освобожден". Ему вдвое уменьшили жалованье, и он должен был " за учиненные им предерзости " просить прощения у немцев-профессоров. Подонок Г. Миллер составил издевательское "покаяние", которое Ломоносов был вынужден публично произнести и подписать…



После смерти М.В. Ломоносова, на следующий же день(!), библиотека и все бумаги Михаила Васильевича (включая историческое сочинение) были по приказу Екатерины опечатаны графом Орловым, перевезены в его дворец и исчезли бесследно.



А потом… был напечатан лишь первый том монументальной работы М.В. Ломоносова, подготовленный к изданию к изданию тем же немцем Г. Миллером. И содержимое тома почему-то странно полностью совпало с историей от самого Миллера…



12-ти томная "История государства Российского" литератора Николая Карамзина (1766-1826 гж) – вообще переложение немецкого "Синопсиса" в художественном стиле с добавлением клеветы перебежчиков, западных летописей и вымысла (см. "Справка: люди – Карамзин"). Интересно, что в ней НЕТ обычных ссылок на источники (извлечения помещены в примечаниях).



Автор 29-ти томной томной "Истории России с древнейших времен" Сергей Соловьёв (1820-1879 гж), на труде которого училось не одно поколение российских историков, " европейский человек – типичный либерал середины XIX века " (советский академик Л.В. Черепнин).



С какой идеологией мог подавать русскую историю Соловьев, учившийся в Гейдельберге на лекциях Шлоссера (автора многотомной "Всемирной истории"), а в Париже – на лекциях Мишле? Вывод К.С. Аксакова (1817-1860 гж, русский публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист, глава русских славянофилов и идеолог славянофильства) по поводу признанной властями "Истории" Соловьева:

" Автор не заметил одного: русского народа ".



Л.Н. Толстой говорил о макулатуре Соловьева: " Читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: ЧТО грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? ".



Знания истории С.М. Соловьева были настолько убогими, что например возразить на адресную критику А.С. Хомякова по существу он – ни разу не смог, сразу переходя в плоскость прямых оскорблений. Кстати, у С.М. Соловьева тоже НЕТ прямых ссылок на источники (только Приложения в конце труда).



Помимо В. Татищева и М.В. Ломоносова прозападной лжи в разные годы противостояли такие русские люди, как историк и переводчик А.И. Лызлов (~1655-1697 гж, автор " Скифская история "), историк И.Н. Болтин (1735-1792 гж), историк и поэт Н.С. Арцыбашев (1773-1841 гж), польский археолог Ф. Воланский (Фадей/Тадеуш, 1785-1865 гж, автор " Описание памятников, объясняющих славяно-русскую историю "), археолог и историк А.Д. Чертков (1789-1858 гж, автор " О переселении Фракийских племён за Дунай и далее на север, к Балтийскому морю, и к нам на Русь "), статский советник Е.И. Классен (1795-1862 гж, автор " Древнейшая история славян и славяно-руссов до рюриковского времени "), философ А.С. Хомяков (1804-1860 гж), дипломат и историк А.И. Манкиев (х-1723 гж, посол в Швеции, автор семи книг " Ядро российской истории "), имена и работы которых сегодня незаслуженно забыты.



Но если "прозападной", официальной историографии, всегда давался "зеленый свет", то настоящие факты от патриотов считались инакомыслием и в лучшем случае замалчивалось.



Летописи – скорбный вывод…

Старые летописи не только существовали во множестве, но и постоянно использовались вплоть до XVII века. Так, православная церковь еще в XVI веке использовала ханские ярлыки Золотой Орды для защиты своего землевладения.



Но захват власти Романовыми и тотальное истребление наследников Рюриков, истории Тартарии, деяний цесарей, их влияния на Европу и Азию, требовал новых страниц истории, и такие страницы были написаны немцами после тотального уничтожения летописей времён Рюриков (включая церковные).



Увы, только М. Булгаков сказал, что "рукописи не горят". Горят, и еще как! Особенно если целенаправленно их уничтожать, что и было, безусловно, предпринято церковью в отношении древних письменных актов в XVII веке.



Среди авторов книги Мавро Орбини – два русских историка древности – Еремея Русский (Иеремия Русин / Geremia Russo) и Иван Великий Готский . Да мы их имен даже не знаем! Причем Еремей написал "Московские анналы" от 1227 года, судя по всему – первую историю Руси.



Опять же – странные пожары в архивах церквей вспыхивали то тут, то там, а то, что удалось сберечь, изымалось для сохранности людьми людьми Романовых и уничтожалось.



Часть - подделывали (см. главу "Киевская Русь" – миф! Упоминание в летописях"). Большая часть остатков архивов – с запада Руси (Волыни, Чернигова и т.д.), т.е. оставили то, что НЕ противоречило новой истории Романовых. Мы о древних Риме и Греции сейчас знаем больше, чем о временах правления Рюриков. Даже иконы были сняты и сожжены, а фрески церквей – сколоты по приказу Романовых.



По сути, сегодняшние архивы – это только три столетия русской истории при доме Романовых. Кроме документов всех царственных особ с начала царствования Петра I до отречения Николая II, хранятся только материалы известных дворянских фамилий, родовые фонды землевладельцев и промышленников, игравших заметную роль в России XVIII-XIX веков.



В их числе – поместно-вотчинные фонды (Елагины, Кашкаровы, Мансыревы, Протасовы) и семейные архивы (Болотовы, Блудовы, Бутурлины, Веригины, Второвы, Вындомские, Голенищевы-Кутузовы, Гудовичи, Карабановы, Корниловы, Лонгиновы, Николаи, Половцовы, Репинские). Все! Кто-то еще сомневается в фальсификации истории?



Автор считает, что после Смуты начала XVII века на Руси и развала Тартарии (Русско-Ордынской Империи) сначала была полностью истреблена ее старая династия цесарей, а потом – стерта память о ней.



Д.В. Белоусов



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