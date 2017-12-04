Увы, рукописи горят. Особенно русские и чаще всего – в архивах церкви
Фрески и зарубежные архивы…
… Если нет документов – можно посмотреть фрески церквей. Но… При Петре I на территории Кремля разместили кабак, а в его подвалах – тюрьмы.
В святых для Рюриков стенах играли свадьбы и ставили спектакли. В Архангельском и Успенском соборах Московского Кремля Романовы в XVII веке полностью сбили (!) все фрески-штукатурку со стен и заново зарисовали стены новыми фресками.
Уничтожение шло до нашего времени – на субботнике 1960-х годов в Симоновом монастыре Москвы (где захоронены Пересвет и Ослябя, монахи-воины Куликовской битвы) бесценные плиты с подлинными древними надписями были варварски раздроблены отбойными молотками и вынесены из церкви.
В Крыму был православный Успенский монастырь, который имел свой архив и тесные связи с Русью ДО прихода к власти Романовых. Монастырь часто упоминается в источниках XVI-XVII веков.
В 1778 году, как только русские войска заняли Крым, "по приказу Екатерины II, командующий русскими войсками в Крыму граф Румянцев предложил главе крымских христиан митрополиту Игнатию со всеми христианами переселиться в Россию на берега Азовского моря… Организацией переселения руководил А.В. Суворов…
Эскортируемые войсками А.В. Суворова 31.386 человек двинулись в путь. Россия выделила на эту акцию 230 тысяч рублей".
Это было за пять лет до того, как в 1783 году Крым становится частью Российской романовской империи! Успенский монастырь был закрыт (!) и оставался закрытым до 1850 года.
Т.е. в течение ни много ни мало 80 лет. Как раз такой срок, за которой любой человек, который мог что-то помнить об истории спрятанных архивов, уйдет из жизни.
Книги по истории…
За многие века полная история славян – вообще не написана или уничтожена! Книга Мавро Орбини ("Славянское царство", см. ч.2 Источники) сохранилась чудом.
Все, что есть – тысячи фальсификаций о "диких славянах… лесных зверях… рожденных для рабства… стадных животных".
Даже самый первый русский "Хронограф по великому изложению" 1512 года был составлен на основе западных данных (византийских хронографов). Далее – ложь на лжи XVII века.
Сначала фальсификациями руководили назначенные царем лица – протопоп Стефан Вонифатьевич (царский духовник), Ф.М. Ртищев (царский боярин), приглашенные "западнорусские учителя" из Киева (Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Даскин Птицкий), виршеслагатель Симеон Полоцкий.
В 1617 и 1620 годах "Хронограф" был сильно подредактирован (т.н. вторая и третья редакции) – история России была вписана в западные рамки всеобщей истории и хронологию Скалигера.
Для создания официальной лжи в 1657 году был даже создан "Записной приказ" (во главе – дьяк Тимофей Кудрявцев).
Но размеры фальсификаций и исправления старых книг в середине XVII века еще были скромными. Например: в "Кормчей" (церковный тематический сборник) 1649-1650 годов 51-я глава заменена на текст западного происхождения из требника Могилы; создали литературное произведение "переписка Грозного с князем Курбским" (написано С. Шаховским) и фальшивую речь И. Грозного 1550 года на Лобном месте (архивист В.Н. Автократов доказал ее сфабрикованность).
Создали панегирик "Историю о царях и великих князьях земли Русской" (она же "Степенная книга благоверного и благочестивого дома Романовых", в конце 60-х годов), автор – дьяк приказа Казанского дворца Федор Грибоедов.
Но… малый объем фальсификаций истории не удовлетворял царский двор. С приходом на престол Романовых отдаются приказы в монастыри для сбора документов и книг с целью их исправления и уничтожения. Идет активная работа по ревизии библиотек, книгохранилищ, архивов.
Даже на Афоне в это время жгут старые русские книги (см. книгу Бочаров Л.И. "Заговор против русской истории", 1998г.). Волна "переписчиков истории" нарастала. И основоположниками новой версии русской истории (современной) становятся немцы.
Задача немцев – доказать, что восточные славяне были сущими дикарями, спасенными из тьмы невежества Западом; никакой Тартарии и евразийской империи – не было. В 1674 году издается "Синопсис" немца Иннокентия Гизеля, первый официальный прозападный учебник истории Руси, многократно переиздававшийся (в т.ч. 1676г, 1680г, 1718г и 1810 гг.) и доживший до до середины XIX века. Не надо недооценивать творение Гизеля! Русофобская основа о "диких славянах" красиво упакована в героизм и неравные битвы, в последних изданиях даже происхождение названия славян от латинского "раб" сменилось на "слава" ("славяне"-"славные").
Одновременно немец Г.З. Байер придумал норманнскую теорию: прибывшая на Русь кучка норманнов за несколько лет превратила "дикую страну" в могучее государство. Г.Ф. Миллер не только уничтожал русские летописи, но защитил диссертацию "О происхождении имени и народа российского". И пошло…
По истории России до ХХ века были книги В. Татищева, И. Гизеля, М. Ломоносова, М. Щербатова, западника Н. Карамзина (см. "Справка: люди"), либералов С.М. Соловьёва (1820-1879 гж) и В.О. Ключевского (1841-1911 гж).
По знаменитым фамилиям – еще были Михаил Погодин (1800-1875 гж, последователь Карамзина), Н.Г. Устрялов (1805-1870 гж, эпоха Николая I), Константин Аксаков (1817-1860 гж., нет ни одного цельного исторического труда), Николай Костомаров (1817-1885 гж, биографии бунтарей, немецкая основа), К.Д. Кавелин (1818-1885 гж, попытки совместить западничество и славянофильство), Б.Н. Чичерин (1828-1904 гж, ярый западник), А.П.Щапов (1831-1876 гж, история отдельных областей).
Но в сухом остатке – исходные семь книг, а по сути – всего три истории! Кстати, даже по официозу было три направления: консервативное, либеральное, радикальное.
Вся современная история в школе-ТВ – это перевернутая пирамида, в основании которой фантазии немцев Г. Миллера-Г. Байера-А. Шлёцера и "Синопсис" И. Гизеля, популизированные Карамзиным.
Отличия С. Соловьёва от Н. Карамзина – отношение к монархии и самодержавию, роли государства, идей развития, другие периоды деления. Но основа у М. Щербатова или С. Соловьёва-В.О. Ключевского – та же самая – немецкая русофобная. Т.е. выбор Карамзин-Соловьёв – выбор между прозападной монархической и прозападной либеральной взглядами.
Русский историк Василий Татищев (1686-1750 гж) написал книгу "История российская с самых древнейших времен", но издать не успел (только рукопись). Немцы Август Людвиг Шлецер и Герард Фридрих Миллер (XVIII век) издавали труды Татищева и так их "отредактировали", что после этого в его работах ничего не осталось от оригинала.
Сам В. Татищев писал про огромные искажения истории Романовыми, его ученики применяли термин "романо-германское иго.". Оригинал рукописи татищевской "Истории российской" после Миллера бесследно исчез, а некие "черновики" (Миллер ими пользовался по официальной версии) ныне также неизвестны.
Великий М. Ломоносов (1711-1765 гж) в своих письмах страшно ругался с Г. Миллером насчет его лже-истории (особенно ложь немцев о "великой тьме невежества", якобы царившей в Древней Руси) и подчеркивал древность империй славян и их постоянное передвижение с востока к западу.
Михаил Васильевич написал свою "Древнюю Российскую историю", но стараниями немцев рукопись издана так и не была. Более того, за борьбу с немцами и их фальсификацией истории, решением Сенатской комиссии М. Ломоносов "за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки… по отношению к немецкой земле подлежит смертной казни, или… наказанию плетьми и лишению прав и состояний".
Почти семь месяцев Ломоносов просидел под арестом в ожидании утверждения приговора! Указом Елизаветы он был признан виновным, однако от наказания "освобожден". Ему вдвое уменьшили жалованье, и он должен был "за учиненные им предерзости" просить прощения у немцев-профессоров. Подонок Г. Миллер составил издевательское "покаяние", которое Ломоносов был вынужден публично произнести и подписать…
После смерти М.В. Ломоносова, на следующий же день(!), библиотека и все бумаги Михаила Васильевича (включая историческое сочинение) были по приказу Екатерины опечатаны графом Орловым, перевезены в его дворец и исчезли бесследно.
А потом… был напечатан лишь первый том монументальной работы М.В. Ломоносова, подготовленный к изданию к изданию тем же немцем Г. Миллером. И содержимое тома почему-то странно полностью совпало с историей от самого Миллера…
12-ти томная "История государства Российского" литератора Николая Карамзина (1766-1826 гж) – вообще переложение немецкого "Синопсиса" в художественном стиле с добавлением клеветы перебежчиков, западных летописей и вымысла (см. "Справка: люди – Карамзин"). Интересно, что в ней НЕТ обычных ссылок на источники (извлечения помещены в примечаниях).
Автор 29-ти томной томной "Истории России с древнейших времен" Сергей Соловьёв (1820-1879 гж), на труде которого училось не одно поколение российских историков, "европейский человек – типичный либерал середины XIX века" (советский академик Л.В. Черепнин).
С какой идеологией мог подавать русскую историю Соловьев, учившийся в Гейдельберге на лекциях Шлоссера (автора многотомной "Всемирной истории"), а в Париже – на лекциях Мишле? Вывод К.С. Аксакова (1817-1860 гж, русский публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист, глава русских славянофилов и идеолог славянофильства) по поводу признанной властями "Истории" Соловьева:
"Автор не заметил одного: русского народа".
Л.Н. Толстой говорил о макулатуре Соловьева: "Читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: ЧТО грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли?".
Знания истории С.М. Соловьева были настолько убогими, что например возразить на адресную критику А.С. Хомякова по существу он – ни разу не смог, сразу переходя в плоскость прямых оскорблений. Кстати, у С.М. Соловьева тоже НЕТ прямых ссылок на источники (только Приложения в конце труда).
Помимо В. Татищева и М.В. Ломоносова прозападной лжи в разные годы противостояли такие русские люди, как историк и переводчик А.И. Лызлов (~1655-1697 гж, автор "Скифская история"), историк И.Н. Болтин (1735-1792 гж), историк и поэт Н.С. Арцыбашев (1773-1841 гж), польский археолог Ф. Воланский (Фадей/Тадеуш, 1785-1865 гж, автор "Описание памятников, объясняющих славяно-русскую историю"), археолог и историк А.Д. Чертков (1789-1858 гж, автор "О переселении Фракийских племён за Дунай и далее на север, к Балтийскому морю, и к нам на Русь"), статский советник Е.И. Классен (1795-1862 гж, автор "Древнейшая история славян и славяно-руссов до рюриковского времени"), философ А.С. Хомяков (1804-1860 гж), дипломат и историк А.И. Манкиев (х-1723 гж, посол в Швеции, автор семи книг "Ядро российской истории"), имена и работы которых сегодня незаслуженно забыты.
Но если "прозападной", официальной историографии, всегда давался "зеленый свет", то настоящие факты от патриотов считались инакомыслием и в лучшем случае замалчивалось.
Летописи – скорбный вывод…
Старые летописи не только существовали во множестве, но и постоянно использовались вплоть до XVII века. Так, православная церковь еще в XVI веке использовала ханские ярлыки Золотой Орды для защиты своего землевладения.
Но захват власти Романовыми и тотальное истребление наследников Рюриков, истории Тартарии, деяний цесарей, их влияния на Европу и Азию, требовал новых страниц истории, и такие страницы были написаны немцами после тотального уничтожения летописей времён Рюриков (включая церковные).
Увы, только М. Булгаков сказал, что "рукописи не горят". Горят, и еще как! Особенно если целенаправленно их уничтожать, что и было, безусловно, предпринято церковью в отношении древних письменных актов в XVII веке.
Среди авторов книги Мавро Орбини – два русских историка древности – Еремея Русский (Иеремия Русин / Geremia Russo) и Иван Великий Готский. Да мы их имен даже не знаем! Причем Еремей написал "Московские анналы" от 1227 года, судя по всему – первую историю Руси.
Опять же – странные пожары в архивах церквей вспыхивали то тут, то там, а то, что удалось сберечь, изымалось для сохранности людьми людьми Романовых и уничтожалось.
Часть - подделывали (см. главу "Киевская Русь" – миф! Упоминание в летописях"). Большая часть остатков архивов – с запада Руси (Волыни, Чернигова и т.д.), т.е. оставили то, что НЕ противоречило новой истории Романовых. Мы о древних Риме и Греции сейчас знаем больше, чем о временах правления Рюриков. Даже иконы были сняты и сожжены, а фрески церквей – сколоты по приказу Романовых.
По сути, сегодняшние архивы – это только три столетия русской истории при доме Романовых. Кроме документов всех царственных особ с начала царствования Петра I до отречения Николая II, хранятся только материалы известных дворянских фамилий, родовые фонды землевладельцев и промышленников, игравших заметную роль в России XVIII-XIX веков.
В их числе – поместно-вотчинные фонды (Елагины, Кашкаровы, Мансыревы, Протасовы) и семейные архивы (Болотовы, Блудовы, Бутурлины, Веригины, Второвы, Вындомские, Голенищевы-Кутузовы, Гудовичи, Карабановы, Корниловы, Лонгиновы, Николаи, Половцовы, Репинские). Все! Кто-то еще сомневается в фальсификации истории?
Автор считает, что после Смуты начала XVII века на Руси и развала Тартарии (Русско-Ордынской Империи) сначала была полностью истреблена ее старая династия цесарей, а потом – стерта память о ней.
Д.В. Белоусов
***
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Боятся правители с попами правду, вот и уничтожают её всеми мыслимыми и немыслимыми способами… Они – как двуликие анусы – учат одному, а делают другое… А как тогда быть с этим:
Священное Писание во многих местах говорит о лжи и обмане, о лжесвидетельстве и лукавом языке. Говорящие ложь погибнут и не спасутся. Лживый язык ненавидим Господом и праведник ненавидит лживые слова. В Библии дьявол назван клеветником, лжецом и отцом лжи. Поэтому верующие должны удаляться от лжи и говорить друг другу истину в любви.
12 мест Писания о лжи
1. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». (Пс. 57:4)
2. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его». (Кол. 3:8-10)
3. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». (Прит. 6:16-19)
4. «Мерзость пред Господом — уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». (Прит. 12:22)
5. «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя». (Прит. 13:5)
6. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». (Соф. 3:13)
7. «Не будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими». (Пс. 100:7)
8. «Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». (Пс. 119:2)
9. «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного». (Прит. 17:4)
10. «Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими; коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит — без исцеления». (Прит. 6:12-15)
11. «Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь». (Пс. 5:7)
12. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». (Прит. 19:5
Ведь, знают они о том, что правда всё равно восторжествует, а врут всё равно…