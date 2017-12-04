Установлены все автоопоры Керченского моста
09:43. 4 декабря 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал: brahman
3 декабря завершилась установка опор автодорожной части Керченского моста.
Строителями моста через Керченский пролив завершено сооружение всех 288 опор автодорожной части моста в Крым и практически полностью создано его мостовое полотно, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
85 из почти 300 опор находятся в морской акватории, работа над их сооружением была наиболее трудоемкой. В основание опор под автодорогу погружено более 3 тысяч свай, глубина их погружения составляла в среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на одном из участков строительства достигла 88 метров. Отмечается, что мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%. На морском участке от тузлинской косы до острова Тузла сборка пролетов велась методом поперечной надвижки, эти работы завершены в ноябре.
По словам строителей, от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки: укрупнение сегментов ведется на суше, после чего нить продвигается в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов.Строители отметили, что стройка полностью готова к зимнему сезону. Продолжается сооружение опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодорожного полотна.
http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31695&page=43#entry383100 – цинк
Закончены автоопоры Керченского моста.
Что сделано на постройке Керченского моста с января по декабрь 2017 года.
Керченский мост. 3 декабря 2017 года.
Источник: colonelcassad.livejournal.com