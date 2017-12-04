Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2017

ВСУ сварились в персональном котле

Подразделения Вооружённых сил Украины, захватившие два посёлка в серой зоне на линии разграничения, угодили в собственноручно созданный котёл и ежедневно несут потери. Что самое интересное, гибнут украинские вояки не от рук ополченцев. Они прилежно самоликвидируются, участвуя практически ежедневно в междоусобных стычках. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин, комментируя происходящее в посёлках Гладосово и Майское, оккупированных не так давно ВСУ.

По сути, украинские военные провели свою самую бездарную и провальную операцию за последние два года, потеряв за две недели убитыми и ранеными свыше 30 человек. И всё это ради двух практически безлюдных посёлков, почти не имеющих стратегической важности. Как известно, ВСУ взяли Гладосово и Майское всего за полдня, так как населённые пункты расположены в нейтральной зоне и частично изолированы от мира. Украинские военнослужащие сразу же установили здесь что-то наподобие военной диктатуры и до сих пор, как сообщают корреспонденты, ведут своеобразную охоту на сепаратистов, преследуя и откровенно издеваясь над местными жителями. Также бойцы ВСУ разместили на окраинах несколько артиллерийских батарей, регулярно теперь обстреливающих Докучаевск.

Захватчики нарушили условия Минских соглашений, заняв эти населённые пункты, однако наблюдатели ОБСЕ так ничего и не предприняли по этому поводу, якобы опасаясь обстрелов с украинской стороны. Любопытно, что оккупанты действительно попали в эдакий котёл собственного изготовления, так как с момента захвата продолжают регулярно терять солдат, убивающих друг друга или гибнущих по неосторожности.

Добавляют проблем и постоянные разборки с разместившимися тут же подразделениями украинской добровольческой армии. Радикалы постоянно лезут на рожон и обстреливают своих «братьев по оружию» чаще, чем мирных жителей Донбасса. Немаловажную роль в этом противостоянии играет усложнившаяся внутриполитическая ситуация в стране.

Националисты по большей части поддерживают грузинского диссидента, гастролирующего сейчас в Киеве. У командования ВСУ есть негласное указание очистить линию разграничения от опасных «элементов». Вот и стреляют патриоты друг в друга, отрабатывая деньги двух мошенников.

Крайне неудобная позиция военных напоминает новый котёл, а повышенная смертность в рядах ВСУ только добавляет аутентичности. По словам Басурина, ополченцы давно пытаются не лезть в подобные свары, позволяя «защитничкам» с упоением грызть друг друга.

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Гроб на колесиках

По наводке Червонца. Я когда это увидел, подумал, что это какой-то прикол, не может быть, чтобы они это всерьез. Но нет, это действительно не фейк.Шутка про гроб на колесиках внезапно обрела материально-техническое воплощение, логично дополнив другие известные фантазии украинской военно-технической мысли.А теперь представьте вот это на прицепе у вот этого:и ваш мир уже не будет прежним.

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Посёлок Трудовские подвергается ежедневным обстрелам со стороны боевиков ВСУ

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Последствия обстрела Петровского района Донецка боевиками ВСУ

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ВАЖНО: ВСУ обстреливают Донецкую фильтровальную станцию из минометов

Донецкая фильтровальная станция вечером попала под обстрел, персонал укрылся в бомбоубежище. Об этом ДАН сообщил представитель Коммунального предприятия «Компания “Вода Донбасса”». «Около 16:40 начался обстрел ДФС. Несколько мин прилетели на территорию станции вблизи административных зданий. Персонал укрылся в бомбоубежище», — сказал собеседник агентства. По предварительной информации, огонь ведется из минометов калибра 82 мм. В настоящее время он не стихает. Читайте также: Новый год встретите в земле или в тюрьме! Уходите и останетесь живы, — обстрел ДНР агитснарядами (ФОТО)

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