Стратегическая гинекология НАТО

можем ли мы удерживать паритет с Западом, если тратим на оборону в 25 раз меньше, чем НАТО? да запросто!

Современный мир полон тайн и загадок. Например, многие удивляются: как это Россия, с её военными расходами в 50 млрд. долларов, умудряется удерживать стратегический паритет с США, у которых бюджет Пентагона в 2018 году зашкалит за 700 млрд.!? А если посчитать весь военный бюджет стран НАТО, то получится вообще фантастическая цифра: более тысячи миллиардов, то есть более триллиона долларов! Именно столько Запад ежегодно тратит на свои военные нужды, в первую очередь – на т.н. «сдерживание российской агрессии».

Золотой рубль русской оборонки

Но Москва, как это ни странно, и не думает унывать. Хотя наши внутренние скептики и "всепропальщики" унывают сразу за всех. Они в панике твердят: «При таком соотношении затрат у России нет ни единого шанса противостоять Западу в военной области. Все разговоры о растущей военной мощи Москвы – ложь и пропаганда Кремля».

На Западе, впрочем, военные эксперты думают совершенно иначе. 20 октября 2017 года немецкий журнал "Шпигель" опубликовал статью, которая называется так: «В секретном докладе НАТО ставится под сомнение способность альянса к самозащите». В статье цитируется вывод военных аналитиков НАТО, который они сделали не для публики, а для себя. Так сказать, для внутреннего потребления. Этот вывод неутешителен: «Со времени окончания холодной войны с СССР способность НАТО осуществлять переброску сил на большие расстояния, чтобы прикрыть сильно разросшуюся территорию, находящиеся в ведении европейского командования альянса, безнадёжно деградировала. На силы быстрого реагирования НАТО совсем нельзя положиться. В реальности нет никакой уверенности в том, что они могут реагировать на угрозы быстро и, если возникнет необходимость, долго сдерживать наступление русских…»

Не лучше выглядит в этом плане и Пентагон. Ещё 6 декабря 2016 года тогдашний заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил: «В вооруженных силах США слишком много проблем, которые надо решить, прежде чем заниматься наращиванием военной мощи. Для того, чтобы просто залатать дыры в нашем военном бюджете, нужно ежегодно расходовать на оборону дополнительно 88 млрд. долл. Если этих денег не будет, нам придется резать корабли и самолеты, у нас не будет никакого другого выбора…»

Ну, а теперь поговорим о главном: как мы можем удерживать военный паритет с Западом, если тратим на оборону в 25 раз меньше, чем блок НАТО? Да запросто можем! Во-первых, у нас совершенно разная внутренняя структура расходов на оборону. Если американцы тратят на научные исследования, опытно-конструкторские разработки и производство новой техники меньше трети своего военного бюджета, то мы считаем эту область важнейшим приоритетом и расходуем на развитие наших Вооруженных сил больше двух третей средств, выделяемых министерству обороны.

Во-вторых, у американцев главная статья военных расходов (более 66%) приходится тупо на содержание их гигантской военной инфраструктуры. А это – более 1000 военных объектов по всему миру, не считая того, что находится на собственной территории США. В эту же статью расходов входят выплаты зарплат и пенсий для 2 миллионов военнослужащих, которые числятся в штате Пентагона, и немеряного числа военных пенсионеров, прошедших через войны в Ираке, Афганистане и других заморских "горячих точках". А мы тратим на те же статьи расходов менее 20% своего военного бюджета. У нас ведь нет такой распухшей заморской инфраструктуры, да и в штатах минобороны числится на данный момент всего 1 миллион военных.

Проще говоря, наш военный бюджет – это "бюджет развития", с ярко выраженным акцентом на максимальное использование всех последних научно-технических достижений. А военный бюджет США – это "бюджет застоя", который с трудом позволяет кое-как содержать уже имеющуюся военную инфраструктуру, технику и вооружения.

Но и это ещё не все. Главное вот что: наш рубль, когда он работает в области военно-промышленного комплекса, чудовищно недооценен. Ведь официальное соотношение валют диктует биржа, т.е. валютные спекулянты. А в оборонке у нас – плановое хозяйство, почти такое же, как было во времена СССР. Например, 17 февраля 2017 года вышло очередное Постановление правительства № 208, которое называется «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу». Наш ВПК ориентирован не на извлечение максимальной прибыли, а на т.н. критерий "стоимость/эффективность". То есть на производство максимально возможного количества качественной, но дешёвой военной техники. Поэтому и соотношения рубля к доллару здесь совсем другое…

Курс доллара к рублю на бирже в последнее время – примерно 1 к 60. В каких-то областях – например, в сфере сервиса, может, оно так и есть. То есть, чтобы в нашей гостинице получить услуг столько же, сколько в американском отеле можно получить за 1 доллар, в России надо потратить 60 рублей. Возможно, не стану спорить.

Но в области обороны соотношение валют совсем другое. Чтобы произвести военной продукции столько, сколько Америка может произвести за 1 доллар, нам надо потратить вовсе не 60 рублей, а гораздо меньше. Сколько же? Это можно узнать, если сопоставить цену американского оружия на международном рынке вооружений и стоимость аналогичных систем оружия для наших Вооружённых сил. Проще говоря, сравнить: сколько американцы просят за свой танк или самолёт, когда продают его своим союзникам, и во что обходится танк или самолёт такого же класса, произведённый в России, нашему министерству обороны.

И тогда вскроются удивительные вещи. Окажется, что курс доллара к рублю в военной области, если считать его по т.н. "паритету покупательной способности" вовсе не 1 к 60, а максимум – 1 к 10! И если считать по-честному, то при пересчёте по этому самому паритету покупательной способности военный бюджет России будет вовсе не 50, а как минимум целых 300 млрд. долларов! Вот вам и разгадка, как мы, такие бедные, удерживаем стратегический паритет с богатым Западом...

Англо-немецкий военно-морской пшик

Кстати: не только выдерживаем, а в целом ряде важнейших областей даже наращиваем преимущество. Например, 3 сентября 2017 г. американский журнал "Политико" опубликовал статью, которая называется «Армия США не готова воевать с Россией в Европе». В этой статье говорится, что американские силы быстрого развертывания не способны противостоять не только российским войскам, но даже подразделениям народной милиции непризнанных республик Донецка и Луганска.

Этот печальный факт, - пишет "Политико", - вскрылся в результате совместной подготовки американцев с украинскими военными. Впрочем, американская беспомощность в этом вопросе неудивительна: последние полтора десятилетия они воевали лишь с разного рода партизанами, которые вооружены, в основном, только стрелковым оружием. В результате этого, например, наиболее боеспособная 173-я воздушно-десантная бригада США оказалась совершенно не готова к мало-мальски серьезным боевым действиям в Европе. В бригаде напрочь отсутствуют средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а без сигнала GPS янки вообще не способны вести какие бы то ни было боевые действия!

Вообще, западные средства массовой информации буквально пестрят сообщениями на тему деградации оборонного потенциала стран НАТО. Так, недавно немецкие СМИ сообщили, что Германия осталась вообще без боеспособных подлодок. Из 6 новейших субмарин проекта 212А, ни одна выйти в море не может. Первая в ремонте, у второй неисправен двигатель, у третьей винты погнулись, у прочих еще что-то случилось… Впрочем, учитывая, что страной уже 13-й год управляет "бабушка Меркель", а министром обороны ФРГ является госпожа Урсула Фон дер Ляйен, гинеколог по образованию, нет ничего удивительного, что немецкий военный флот находится в таком состоянии.

Недалеко от Германии ушла и бывшая "владычица морей", Великобритания. Хотя её премьер-министр Тереза Мэй регулярно выступает со скандально-воинственными антирусскими речами. Например, 24 ноября 2017 г. она заявила: «Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона Европы и пытается уничтожить наше коллективное могущество. Противостоять России следует как в области безопасности, так и в области развития. Великобритания предпримет все необходимые меры для борьбы с российской агрессией…»

Правда, как Лондон собирается бороться с Москвой, непонятно. В тот же день, когда Мэй произносила свои грозные речи, в Персидском заливе сломался последний исправный английский эсминец под названием "Даймонд". На корабле стоимостью в 1 млрд. долл. вышел из строя винт, и из боевой единицы он превратился в железную коробку, болтающуюся в море по воле волн. Тогда же газета "Таймс" сообщила, что из 6 кораблей этого проекта пять уже находятся на приколе из-за нехватки матросов и проблем с двигателями.

Видимо, не зря 19 октября 2017 года Путин, на заседании Валдайского клуба, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что НАТО расширяет инфраструктуру на наших западных границах и создает группы "сверхбыстрого реагирования", ответил коротко и ясно: «Каждый шаг НАТО нам известен и понятен. Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются — всё под контролем».

Вот так. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!