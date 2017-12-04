Русофобия- психоисторическое оружие

Русофо́бия – это предвзятое, неприязненное, враждебное отношение к России и к русским. Русофобия – это неприязнь, ненависть, неоправданное отрицательное отношение к русским людям, их языку, культуре, истории, государственности.

Русофобия как явление возникло, безусловно, не сегодня и существует уже не одно столетие. Чем крепче становилось наше государство – Российская империя-СССР-Россия, чем больше политического влияния стало оно приобретать в Европе и мире, тем красочнее рисовался его "варварский" образ, трансформировавшийся со временем в образ врага. С тех пор накал русофобских страстей только увеличивается. Русофобия существует в странах, где антироссийская политика становится отличительной чертой и даже в какой-то степени - фундаментом существования правящего режима.

Русофобия - это психоисторическое оружие хозяев англосаксонского мира против русского мира! Россия и русские специально демонизируются по всему миру США и Англией через принадлежащие им мировые СМИ! Россия все возможными способами выставляется в негативном, чёрном цвете. Русские также всячески очерняются, высмеиваются, принижаются. Для чего они это делают?

Во-первых, здесь жажда поживиться за чужой счёт, что испокон веков свойственно хозяевам англосаксонской цивилизации. Они всегда хотели кого-нибудь ограбить, поживиться за чужой счёт. Они не хотят жить по средствам. И сейчас они грабят весь мир, печатая ничем не обеспеченные фантики (доллары) и навязывая их всему миру. Удалось им это сделать благодаря второй мировой войне (которая для нас является Великой Отечественной Войной), которую они специально устроили миру. Уже всем известно, что Гитлер был искусственно выращен именно Англией и США. Был выращен именно для нашей страны, которая тот период называлась СССР, был вскормлен именно для русского мира. Хозяевам англосаксонского мира не даёт покоя то обстоятельство, что нашему народу принадлежит такая большая территория. Они никогда не успокоятся, не оставят русский мир в покое, пока не исчезнет с лица Земли русская цивилизация. Главная причина их «нелюбви» к нам, очевидно, именно в том, что нам принадлежат огромные богатства (территория, лес, вода, полезные ископаемые, нефть, газ и др.). Англия и США просто хотят забрать у нас всё это, забрать всё, до последней крошки. По их мнению, мы не только не имеем права на свою страну, свою Родину, но мы и жить на планете не имеем права. Они считают, что мы – русский мир (который, разумеется, содержит в себе не только русских по национальности, а многие и многие национальности, народности) – лишние на планете Земля, мы не должны жить. По их мнению, мы все должны умереть, и чем быстрее, тем лучше. Вот конечная цель их оружий (табак, алкоголь, наркотики, ГМО, русофобия,секты и др.).

Во-вторых, здесь присутствует сильная зависть со стороны хозяев англосаксонского мира, перерастающая в неприязнь, к русской цивилизации, которая, как известно, является цивилизацией мира, справедливости, добра, равенства. Русская цивилизация – это цивилизация совести, святости, чистоты, света, любви, доброты, красоты. Русская цивилизация не агрессивна, по своей природе. Тому убедительное доказательство в том, что на протяжении всей истории мы практически всегда защищались в войнах, защищали свою Родину, своих жён и детей, свой народ от порабощения и полного исчезновения. Битвы с Ливонским орденом (Ледовое побоище), с Наполеоном, с Гитлером – документальное свидетельство того, что русская цивилизация – это цивилизация мира. Цивилизацию же англосаксонскую её хозяева превратили в оплот хищничества. И используя ресурс этой цивилизации выступали по отношению к другим цивилизациям в роли поработителей разных стран в мире на протяжении всех предыдущих последних веков, они были агрессорами.

У хозяев англосаксонского мира весьма много средств массовой информации в России (мировые же СМИ вообще принадлежат только им). Сайты в Интернете, радио, газеты, телевизионные каналы… у них много рупоров, через которые они осуществляют свою гнусную, лживую, антирусскую пропаганду. Например, Эхо Москвы и Дождь – это открытая русофобская смердяковщина! РБК-холдинг, НГС-холдинг – это также их рупора, через которые они промывают мозги нашему народу. Им принадлежит печатный станок ФРС США, у них нет ограничений в финансовых ресурсах. Они тратят на русофобскую пропаганду в мире колоссальные деньги. Они (США) могут позволить себе потратить на военные расходы почти 600 млрд. долларов за год (2015), что больше, чем у семи следующих за ними государств вместе взятых. Для сравнения, наша страна, Россия, за 2015 г. понесла военных расходов в размере 66 млрд. долларов.

Связь государственной политики и русофобских настроений в обществе в той или иной степени можно найти в многих постсоветских государствах. Политика в этих странах осуществляется в проамериканских интересах. Да и вся Европа, в целом, как мы ясно видим сегодня, проводит у себя вредоносную для себя политику, но очень благоприятную для США и Англии. По причине, что нет свободной Европы, имеющей собственное мнение. Европа – это слуга США, она делает всё, что ей приказывают, в том числе и себе во вред…

Русофобия всегда усиливается на подъём усиления России в мире. Русофобия – это оружие, которому мы должны учиться противостоять. Борьба с русофобией - основа государственного процветания РФ.

https://www.pravdu.info/оружие-1/русофобия-оружие/