План Путина прост — систему не менять
Сложившаяся система в экономике абсолютно устраивает нынешнюю власть.
Путин все тянет с объявлением о своих выборах. А тем временем жизнь в стране продолжается. Как и продолжаются размышления о том, как, собственно говоря, нам дальше жить.
Отправной точкой к разговорам о будущем экономики страны два года назад послужили санкции, падение курса рубля и цены на нефть. До этого жили не тужили, а как жареный петух клюнул, забегали.
Сразу выяснилось, что денег на все не хватает. А раз их нет — надо держаться, пересидеть, растратить Резервный фонд.
А пока они пересиживали, народ стал жить хуже, начал возмущаться, в регионах так вообще.
И чтобы народ сильно не бухтел, затеяли дискуссию. Участниками ее стали общественный деятель Алексей Кудрин со своим Центром стратегических разработок, Борис Титов как лидер Правого дела и Столыпинского клуба, Торгово-промышленная палата и Совет Федерации со своей Временной комиссией по мониторингу экономического развития.
И что же мы имеем, так сказать, в сухом остатке?
Прошло два года с начала объявления гонки размышлений на тему экономики. А реальные телодвижения предприняла только комиссия Совета Федерации, которая подготовила доклад «Стратегия развития экономики: программа неотложных мер», и Борис Титов, который ради продвижения своей программы пошел на выборы президента РФ.
А что же надежда всей ныне правящей бал экономической верхушки — господин Кудрин?
А ничего. Господин общественный деятель лишь красуется в СМИ, где покачивая головой и улыбаясь, рассказывает о себе любимом и о чем-то там еще умными словами. По факту он так и не представил документ, где все было бы расписано от и до. Он лишь заявил, что надежда экономики России только на образование, медицину и человеческий капитал. И да — на повышение пенсионного возраста.
Все. На большее Кудрина, как видим, не хватило. И это после того, как в свое время сам Владимир Путин пожурил его, мол, где ваши наработки-то?
То есть создан целый центр, куча там всяких ученых мужей и дам, но ничего путного предложить они нам и главе государства, который, по слухам, именно на основе этих размышлений должен был построить свою предвыборную программу, так и не смогли. Или не захотели? Или сделали, но народу не показывают?
Времени-то осталось всего ничего. В марте уже выборы. А документа как не было, так и нет. А ведь его мало того, что написать надо, его же еще надо разжевать общественности, чтобы она поверила в самое светлое будущее после реализации задуманного.
Но ведь мы же не наивные, мы понимаем, что это бездействие тоже есть часть какого-то плана.
А как я думаю, план этот очень прост и называется он — не делать ничего в принципе. А объявление о дискуссии — это было лишь сотрясание воздуха, популизм, вот, мол, давайте вместе подумаем, как нам жить. А на самом деле никто и ничего менять не собирался. Бросили кость народу — нате, грызите, мы о вас думаем и о стране печемся.
Сложившаяся система в экономике нашего государства абсолютно, как я думаю, устраивает нынешнюю власть и никакие финансовые сложности, санкции, падение цены на нефть не сдвинут их с места. Слишком много людей кормятся от этой системы, когда валюта свободно утекает за рубеж, когда имущество находится в офшорах, когда производство загибается, денег на развитие нет, а банкам выдаются триллионы денег. А в это время на фоне низкой и все снижающейся инфляции стремительно падают реальные доходы населения.
Так о какой дискуссии на тему экономики идет речь? Нет ее и не будет. Потому что власть совершенно оторвалась от народа. И только тот же Кудрин, который, видимо, ежедневно вращаясь в этих оторванных от реальности кругах, забываясь, произносит необдуманные фразы про отсутствие денег на пенсионеров и одновременно — про невозможность введения дифференцированной шкалы налогообложения.
Борис Титов для продвижения своей программы от безысходности пошел на выборы. Сенатский доклад, который разработали Сергей Калашников, Вячеслав Штыров, Николай Рыжков и другие, не может даже официально покинуть стены Совета Федерации — не дают. Потому что их доклад — есть прямая противоположность действующей системе в экономике. Дошло до того, что тишком зампред председателя Совета Федерации отправил этот доклад… Кудрину. О чем это говорит? О том, что сенаторы подготовили реальный доклад, а этого никто не ожидал. Думали, просто посидят, лясы поточат и на этом все закончится.
Отсюда вывод: никакую реальную дискуссию никто и не собирался организовывать. Поэтому говорить о том, что что-то изменится в лучшую сторону, бессмысленно.
Наоборот, после выборов президента, как я думаю, появится блестящая возможность смело повышать пенсионный возраст, налоги, заморозить заработную плату, как это было сделано с пенсиями и так далее. Выборы-то уже выиграны.
http://svpressa.ru/economy/article/187556/
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Но Путин ещё не сказал своего слова… Подождем-с…
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Кудрина кто во власть снова позвал ? Вроде бы яснее некуда…
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Последнее слово скажет и фся ёкономика расцветёт буйным цветом, типа вот, что слово животворящее делает.
Вам самому то не смешно?
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Все уже ясно. Изменения будут как в последние годы , только к худшему. Он уже ни чего не может сделать со своим окружением. Он заложник систему которую создал. Поэтому нам придется еще шесть лет терпеть ухудшение жизни и дальнейшее обеднение при блеске олигархов и чиновников. А ему двумя руками шесть лет держаться за кресло. Потом его заменит кто нибудь из окружения и ухудшения продолжатся до развала. От души хочу ошибаться. Но хроника последнего его срока говорит об этом. Крымом пустил пыль в глаза, а ведь еще и кушать хочется.
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=Он заложник систему которую создал.=
александр,он сам заложник системы,ее создавали другие,те,которые всегда в тени,а он всего лишь топ-менеджер.Да,талантливый менеджер. Г.Распутин про нынешнее время предсказывал: “Болото”. Он был прав. Будет ли выход из этого болота и какой? Посмотрим,через 4 месяца что-то прояснится. А нынешняя экономическая система паразитическая и гнилая. Потому что рулят паразиты, доят низший класс,простых работяг. У них все просчитано и они балансируют на грани терпения людей. С Нового Года автомобилистов ожидают “приятные” неожиданности. Видимо эти упыри считают,что если простой чел владеет авто,то у него нормальный достаток и его можно доить бесконечно в пользу махровых зажиревших чиновников. Но это они так считают,а народ с ними не согласен.