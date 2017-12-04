План Путина прост — систему не менять

Путин все тянет с объявлением о своих выборах. А тем временем жизнь в стране продолжается. Как и продолжаются размышления о том, как, собственно говоря, нам дальше жить.

Отправной точкой к разговорам о будущем экономики страны два года назад послужили санкции, падение курса рубля и цены на нефть. До этого жили не тужили, а как жареный петух клюнул, забегали.

Сразу выяснилось, что денег на все не хватает. А раз их нет — надо держаться, пересидеть, растратить Резервный фонд.

А пока они пересиживали, народ стал жить хуже, начал возмущаться, в регионах так вообще.

И чтобы народ сильно не бухтел, затеяли дискуссию. Участниками ее стали общественный деятель Алексей Кудрин со своим Центром стратегических разработок, Борис Титов как лидер Правого дела и Столыпинского клуба, Торгово-промышленная палата и Совет Федерации со своей Временной комиссией по мониторингу экономического развития.

И что же мы имеем, так сказать, в сухом остатке?

Прошло два года с начала объявления гонки размышлений на тему экономики. А реальные телодвижения предприняла только комиссия Совета Федерации, которая подготовила доклад «Стратегия развития экономики: программа неотложных мер», и Борис Титов, который ради продвижения своей программы пошел на выборы президента РФ.

А что же надежда всей ныне правящей бал экономической верхушки — господин Кудрин?

А ничего. Господин общественный деятель лишь красуется в СМИ, где покачивая головой и улыбаясь, рассказывает о себе любимом и о чем-то там еще умными словами. По факту он так и не представил документ, где все было бы расписано от и до. Он лишь заявил, что надежда экономики России только на образование, медицину и человеческий капитал. И да — на повышение пенсионного возраста.

Все. На большее Кудрина, как видим, не хватило. И это после того, как в свое время сам Владимир Путин пожурил его, мол, где ваши наработки-то?

То есть создан целый центр, куча там всяких ученых мужей и дам, но ничего путного предложить они нам и главе государства, который, по слухам, именно на основе этих размышлений должен был построить свою предвыборную программу, так и не смогли. Или не захотели? Или сделали, но народу не показывают?

Времени-то осталось всего ничего. В марте уже выборы. А документа как не было, так и нет. А ведь его мало того, что написать надо, его же еще надо разжевать общественности, чтобы она поверила в самое светлое будущее после реализации задуманного.

Но ведь мы же не наивные, мы понимаем, что это бездействие тоже есть часть какого-то плана.

А как я думаю, план этот очень прост и называется он — не делать ничего в принципе. А объявление о дискуссии — это было лишь сотрясание воздуха, популизм, вот, мол, давайте вместе подумаем, как нам жить. А на самом деле никто и ничего менять не собирался. Бросили кость народу — нате, грызите, мы о вас думаем и о стране печемся.

Сложившаяся система в экономике нашего государства абсолютно, как я думаю, устраивает нынешнюю власть и никакие финансовые сложности, санкции, падение цены на нефть не сдвинут их с места. Слишком много людей кормятся от этой системы, когда валюта свободно утекает за рубеж, когда имущество находится в офшорах, когда производство загибается, денег на развитие нет, а банкам выдаются триллионы денег. А в это время на фоне низкой и все снижающейся инфляции стремительно падают реальные доходы населения.

Так о какой дискуссии на тему экономики идет речь? Нет ее и не будет. Потому что власть совершенно оторвалась от народа. И только тот же Кудрин, который, видимо, ежедневно вращаясь в этих оторванных от реальности кругах, забываясь, произносит необдуманные фразы про отсутствие денег на пенсионеров и одновременно — про невозможность введения дифференцированной шкалы налогообложения.

Борис Титов для продвижения своей программы от безысходности пошел на выборы. Сенатский доклад, который разработали Сергей Калашников, Вячеслав Штыров, Николай Рыжков и другие, не может даже официально покинуть стены Совета Федерации — не дают. Потому что их доклад — есть прямая противоположность действующей системе в экономике. Дошло до того, что тишком зампред председателя Совета Федерации отправил этот доклад… Кудрину. О чем это говорит? О том, что сенаторы подготовили реальный доклад, а этого никто не ожидал. Думали, просто посидят, лясы поточат и на этом все закончится.

Отсюда вывод: никакую реальную дискуссию никто и не собирался организовывать. Поэтому говорить о том, что что-то изменится в лучшую сторону, бессмысленно.

Наоборот, после выборов президента, как я думаю, появится блестящая возможность смело повышать пенсионный возраст, налоги, заморозить заработную плату, как это было сделано с пенсиями и так далее. Выборы-то уже выиграны.