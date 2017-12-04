Названы главные алкоголики Европы (ИНФОГРАФИКА)
Страны Балтии оказались лидерами среди членов Евросоюза по доле потребительских расходов на алкоголь, сообщает Eurostat.
По подсчетам статистиков, за 2016 год европейцы потратили на алкогольные напитки почти 130 миллиардов евро, что эквивалентно 0,9% ВВП Евросоюза.
Доля спиртного в потребительских расходах достигла 1,6% в среднем по Европе.
Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в Прибалтике. Лидером рейтинга стала Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное.
Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.
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Польша и Чехия поделили четвертое и пятое места: доля расходов жителей этих стран на спиртное достигает 3,6%. Меньше всего — 0,9% всех потребительских расходов — на алкоголь в Европе тратят испанцы.
Источник: rusvesna.su
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Указали алкоголиков, а где же те, кто заинтересован в их увеличении?
Геноцид: алкоголизация России. Евреи
В лекции рассматриваются вопросы распространения алкоголя и других наркотиков на территории России. Подробным образом разбирается влияние алкоголя и табака на организм человека и последствия их употребления.
Описывается положение дел в борьбе с алкоголем в других странах. Даются советы, как можно отрезвить большую часть населения, даже не вводя сухого закона. Вскрываются методы и цели алкогольного террора, который ведется против России и направлен на уничтожение русского народа.
Алкогольный террор
http://washbrain.narod.ru/alcohol.htm
Самое страшное, что может сделать алкоголь – это уничтожить целые народы. С помощью алкоголя за 40 лет были уничтожены Северо-Американские индейцы. Оставшиеся доживают сейчас свой век за колючей проволокой в резервациях.
Гитлер (на четверть еврей: http://www.liveinternet.ru/users/janm5/post92823289 )
в 1942 году сформулировал основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории.
В своей краткой директиве он написал всего три предложения: “Необходимо свести славян до языка жестов. никакой гигиены, никаких прививок. только водка и табак”. Вся социальная программа для народов на завоеванных территориях: ни школ, ни учителей, ни кино, – только водка и табак!
Но Гитлер был враг и знал, чего хотел. Он знал, что водка и табак выведут славян через одно поколение, без всяких крематориев и газовых камер.
Маргарет Тэтчер – видный деятель тайного “мирового правительства”, бывший премьер-министр Англии, обронила загадочную фразу:
“По оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. человек”. Переводчик думал, ослышался и перевел 50 миллионов. Но Тэтчер его же поправила. Нас в то время было еще 150 миллионов. А куда остальные 135 миллионов? А остальные пойдут под алкогольный, табачный, наркотический нож.
Генри Киссинджер изрёк: «Депопуляция – должна быть основной политикой США В отношении стран третьего мира». Страны бывшего СССР, Восточной Европы и Россия тоже зачислены в эту категорию:
http://rense.com/general59/kissingereugenics.htm
Фильмы:
http://tvereza.info/downloads/video…olvideo_ru.html
В последние годы россияне стали пить намного больше, чем в советские времена. Врачи считают, что страна идет к настоящей алкогольной катастрофе.
Специалисты убеждены: решить проблему только ограничениями в продаже алкоголя не удастся. Нужно менять менталитет подрастающего поколения. По данным Всемирной организации здравоохранения, на душу населения в Pоссии ежегодно приходится 15,2 литра чистого спирта.
При этом статистика учитывает всех граждан, включая детей и немощных стариков. “По нашим оценкам, потребление доходит до 18 литров в год на человека” – сказал журналистам руководитель отдела Московского НИИ психиатрии Александр Немцов.
Столько в России не пили никогда. Для сравнения – В XIX веке на душу населения приходилось в среднем от 2 до 4 литров в год. Этот же показатель держался и в начале советского времени.
Только с 55-го года (со смерти Сталина и началом развала страны, называемого евреями “оттепелью”) начался рост производства спиртных напитков. (абсолютно не случайно.
Как подразумевал Остап Бендер: “Всё учтено могучим еврейским ураганом”.
В результате, к антиалкогольной кампании “перестроечных” времен мы подошли с показателем 14 литров в год… В России более 80% подростков пьют спиртное регулярно. В России уже навалом тинейджеров – алкоголиков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В медицинском институте учат, что алкоголь оказывает на организм человека такое же фармакологическое воздействие, как и остальные наркотики. То есть, в курсе фармакологии алкоголь относят к наркотикам, поскольку он обладает такими же свойствами как и остальные наркотики:
- воздействие на сознание
- тахфилаксия (привыкание и требование во всё больших дозах)
- химическая зависимость.
- деградация личности.
- антисоциальный эффект.
Отсюда принципиальный вопрос:
ПОЧЕМУ В КУРСЕ ФАРМАКОЛОГИИ АЛКОГОЛЬ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК НАРКОТИК, В ТО ВРЕМЯ КАК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ – НЕТ?
Почему юристы и законодатели не прислушиваются к советам врачей? Так, кто дал им право готовить и принимать законы, противоречащие законам природы и здравому смыслу? Подобные действия нужно рассматривать, не иначе как еврейский заказ, цель которого – преднамеренное спаивание населения?
Подставные юристы и законодатели покрывают легальную наркоманию и должны рассматриваться как члены организованной преступной группировки, “агенты влияние”. Что делать? Убрать “агентов” из государственных структур.
Необходимо в кратчайшие сроки весь дистиллированный алкоголь, а это: водка, виски, ликёры, портвейн и другие коктейли, включающие в себя дистиллированный алкоголь (кроме виноградного вина и пива) приравнять к наркотикам и внести соответствующие изменения в законодательство.
МИФ О ПОЛЬЗЕ АЛКОГОЛЯ
Миф 1. Алкоголь помогает при простуде.
На самом деле алкоголь снижает иммунитет, поэтому пьющие люди значительно чаще болеют, в том числе и простудными заболеваниями. С простудными заболеваниями организм справляется сам, важно ему не мешать, на заражать себя новой порцией бацилл. Полезны домашний режим, покой, аскорбиновая кислота, горчичники, полоскание горла, но никак не стакан водки.
Миф 2. Алкоголь повышает аппетит.
В действительности алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, вызывает гастрит, язву, панкреатит, нарушает усвоение питательных веществ и ведет к дистрофии.
Миф 3. Алкоголь, поднимает настроение.
Не путайте хорошее настроение с дурашливостью, которая вызвана наркотическим опьянением. Если у человека есть потребность в подъеме настроения с помощью алкогольного яда – это ненормально. Вероятно, уже сформирована зависимость. Рекомендация – проконсультироваться у психиатра.
Миф 4. Алкоголь снимает усталость.
На самом деле он парализует активность коры головного мозга и вызывает дурашливую расторможенность. Скорее необходим отдых, сон, переключение на другой вид деятельности.
Миф 5. Алкоголь снимает стресс.
Нет, он вызывает временный наркоз, выход из которого тяжелее самого стресса. Помогут скорее уход в работу, общение с семьей, занятие спортом, хобби.
Миф 6. Алкоголь улучшает сон.
Алкоголь вводит человека в наркотический сон, ведет к быстрому формированию зависимости, вызывает мучительную бессонницу, заканчивающуюся нередко белой горячкой и другими алкогольными психозами. Лучше выбрать физическую работу, душевное равновесие, здоровый образ жизни.
Миф 7. Алкоголь повышает потенцию.
К сожалению, и в этой сфере алкоголь действует непредсказуемо. В одних случаях блокирует появление эрекции с неизбежным полным фиаско, в других – затрудняет семяизвержение, что ведет к застою крови и воспалительным заболеваниям половых органов. У привычно пьющих людей алкоголь снижает выработку мужского полового гормона – тестостерона, в результате чего наступает импотенция.
Миф 8. Алкоголь снимает страх.
Нет, он лишь вызывает безрассудность и неконтролируемое поведение.
Миф 9. Алкоголь – калорийный продукт.
Это не продукт, а наркотический яд. Алкоголики очень часто гибнут при явлении всех признаков истощения. Питательными являются продукты, содержащие жиры, белки, углеводы.
Миф 10. Алкоголь расширяет сосуды.
Расширяет, но не там, где нужно. Например, расширяя сосуды слизистой оболочки желудка, провоцирует гастриты, язвы.
Миф 11. Алкоголь согревает.
Типичный пример иллюзорности действия алкоголя. Расширяя поверхностные подкожные сосуды, вызывает усиленную теплоотдачу и замерзание. Из-за такого невежества поплатился здоровьем не один рыбак…
Миф 12. Алкоголь помогает при депрессии.
К сожалению, он лишь утяжеляет депрессию. Часто толкает на самоубийство.
Миф 13. Алкоголь полезен для сердца.
Алкоголь – это кардиотоксичеокий яд, вызывает мидкардиопатию. Активные мышечные клетки сердца перерождаются в бесполезную соединительную ткань. Сердечная недостаточность, как причина смерти пьющих людей, обычное явление.
Миф 14. Алкоголь снижает повышенное артериальное давление.
Это тот случай, когда лекарство хуже болезни. В наркотическом опьянении артериальное давление снижается, но при выходе из наркоза повышается гораздо выше исходного.
Миф 15. Алкоголь прочищает организм от токсинов.
Сам является токсином. Вредные вещества, включая алкоголь, из организма выводят печень и почки. Желательно избегать контактов с любыми токсинами.
Миф 16. Алкоголь выводит из организма радиоактивные шлаки.
В зависимости от локализации радиационного поражения применяются различные лекарственные средства. Например, при лучевых поражениях кожи применяют мази. Водке здесь места нет!
Миф 17. Алкоголь помогает вести бизнес.
Напротив, он помогает развалить бизнес, так как алкоголь делает человека безответственным. Успешному бизнесу способствуют предприимчивость, деловитость, инициативность, ум, ответственность, умение найти свою нишу, связи и т.д.
Миф 18. Алкоголь укрепляет дружбу.
Дружба на алкогольной почве длится до тех пор, пока у вас есть деньги. Без денег пьющий человек обречен на одиночество.
Миф 19. Алкоголь улучшает творческие способности.
Наоборот, алкоголь угнетает творческие способности. Уничтожая нейроны коры головного мозга, постепенно ведет к слабоумию. В алкоголе все живое гибнет, начиная от микробов и кончая человеком.
Миф 20. Алкоголь создает образ крепкого, зрелого мужчины.
Увы, он выставляет мужчину в глупом, жалком виде. Лучше спросите у женщин, как по их мнению выглядит настоящий мужчина.
Миф 21. Пить много – вредно, выпивать “культурно” – полезно.
“Культурная” выпивка ведет к привычке, привычка перерастает в потребность. Потребность – это алкоголизм. Для любого человека самое полезное – вообще не пить.
Миф 22. Крепкие алкогольные напитки – плохо, слабые – хорошо.
В любом разведении алкоголь остается наркотиком. Некоторые наши сограждане и слабоалкогольным пивом могут набраться до беспамятства.
ВЕСЁЛЫМ ПИРКОМ…, ДА В МОГИЛУ.
Сначала несколько неоспоримых фактов.
Есть объективные критерии, которые оценивают степень спаивания населения. Для этого берётся всё спиртное, что было выпито в стране за год. Весь спирт, содержащийся в нём, складывается и делится на всё население, включая детей, стариков, женщин. Получается число, которое позволяет объективно судить о том, как сильно отравляется страна.
Например, В 1913 году самоотравление алкоголем было равно 4,7 ЛИТРА на человека в год.
В 1914 году народ России добился трезвости. Царь разрешил закрывать те питейные заведения, которые народу неугодны. Люди закрыли все!
И в стране наступила трезвость. Но правящие верхи себе “позволяли”.
И В 1916 ГОДУ за счёт “элиты” самоотравление было ОКОЛО 0,5 л. И так было до 1925 года.
Далее. К 1941г – 2 литра. К 1945г. – 1,5 л. В 1984г. – 11,2 л. Это – наибольший уровень самоотравления за все семьдесят лет советской власти. Причём, до 1965 года страна потребляла менее 5 л. на человека. Немного передохнём и подумаем на тему того, что нам внушают: “В России пили всегда, и пили много”.
СЕЙЧАС в России потребляют БОЛЕЕ 25 ЛИТРОВ чистого алкоголя в год на человека, включая и грудных детей. Много это или мало? Сравните: В КИТАЕ – среднее потребление алкоголя 50 ГРАММ!! А это означает, что ничтожный процент алкоголиков даёт всю статистику. Всё остальное население – ТРЕЗВОЕ! ТАК ЗА КАКИМ НАРОДОМ – БУДУЩЕЕ? Для трезвого человека, ответ ясен.
Для многих является неожиданным и такой факт: 2/3 НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ЖИВЁТ В ТРЕЗВОСТИ.
Вот что говорит наука. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) уже 8 ЛИТРОВ АБСОЛЮТНОГО АЛКОГОЛЯ СЧИТАЕТ КАТАСТРОФИЧНЫМ. При таком потреблении больных детей рождается больше, чем здоровых. А ПРИ 10-11 ЛИТРАХ СМЕРТНОСТЬ НАЧИНАЕТ ПРЕВЫШАТЬ РОЖДАЕМОСТЬ. Наступает полное вырождение народа.
Евреи постоянно несут чушь о том, что “во все времена русские пили беспробудно” и ссылаются при этом на слова киевского князя Владимира . Налицо преднамеренное искажение смысла сказанного, клевета на русский народ. Фраза: “Руси есть веселие пити, не можем без того бытии” означала лишь вежливо-ироничный отказ мусульманским послам, склонявшим Русь к принятию Ислама – в Исламе не допускает употребления алкоголя.
Христианская же вера, в которую был обращен русский народ, хотя пить и не запрещала, но требовала умеренности в отношении хмельного: “Невинно вино, виновато пьянство”.
Нам достаточно знать, что ПОКУДА ПЁТР ПЕРВЫЙ НЕ ПРИВЁЗ из Голландии ЕВРЕЙСКИХ винокуров – на Руси простой народ ВООБЩЕ НЕ ПИЛ. Правда, Император быстро понял сущность жидов и сделал выводы.
ИОАНН IV ГРОЗНЫЙ (Русский царь. 1530-1584):
“Жидам ездити в Россию с торгами не пригоже, для того, что от них многие лиха делаются, что отварные зелья привозили в Россию и христиан от христианства отводили”.
Известен документ, из которого следует, что суровому наказанию плетьми подвергались не только холопья, не донесшие на подвыпившего хозяина, но секут и абсолютно всех промолчавших жителей квартала. Ясно, что такая массовая порка была исключительно редким событием.
СТОЛЕТИЯМИ ПРОВЕРЕНО: ТАМ, ГДЕ НЕТ ЕВРЕЕВ – НЕТ ПЬЯНСТВА, НЕТ НАРКОТИКОВ, НЕТ ВОРОВСТВА.