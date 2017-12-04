Нам не за что каяться перед умершими в плену немцами
Источник: www.kp.ru
В День народного траура, когда Германия вспоминает павших жертв войны, в Берлине по приглашению немцев выступила делегация российских подростков из Нового Уренгоя. Самой известной стала речь старшеклассника Коли Десятниченко, рассказавшего о «так называемом Сталинградском котле» и своей скорби по умершим в советском плену солдатам вермахта.
Конечно, объяснить, почему школьники говорят такие вещи, можно. Для них Великая Отечественная уже скрылась за давностью лет, как для нас Первая мировая. Да и (спасибо информационной войне!) в интернете и СМИ постоянно всплывают самые дикие трактовки событий той эпохи. Как же отличить здесь правду от мифов? Об этом «Комсомолка» побеседовала с кандидатом исторических наук, специалистом по военной истории XX века Дмитрием Суржиком.
А вот дневник унтер-офицера Гейнца Клина: «29 сентября 1941… Фельдфебель стрелял каждой в голову. Одна женщина умоляла, чтобы ей сохранили жизнь, но и её убили. Я удивляюсь самому себе — я могу совершенно спокойно смотреть на эти вещи… Не изменяя выражения лица, я глядел, как фельдфебель расстреливал русских женщин. Я даже испытывал при этом некоторое удовольствие…»
Источник: nstarikov.ru