Мордор не спит: удушение телеканала NewsOne украинскими радикалами

Свобода слова в современном мире трактуется по-разному: американские власти перекрывают кислород российским СМИ RT и Sputnik, обвиняя их в распространении «кремлевской» пропаганды. Британские и французские власти также придумывают свои нелепые обвинения. Украинские политики не отстают от кумиров, подбадриваемые неонацистами на низшем уровне.

Радикалы Незалежной, чувствующие полнейшую безнаказанность и бессилие властей, во имя евромайдана и украинской «исключительности» блокируют неугодные им СМИ. Очередная жертва – киевский офис украинского телеканала NewsOne. Он был заблокирован неизвестными, успевшими принести ради такого дела и мешки с песком, и колючую проволоку.

Активисты выдвинули и требования к руководству телеканала. Во-первых, его владелец Евгений Мураев, внефракционный народный депутат, должен принародно покаяться за свой «сепаратизм». Наиболее «ватных» ведущих телеканал должен уволить с работы, а редакционную политику поменять с «прокремлевской» на «проукраинскую». Активисты явно применили метод, схожий с блокировкой другого украинского телеканала – «Интер».

Тогда угрозы «мирного протеста» подействовали, и телеканал изменил свою редакционную политику, внушив сторонникам майдана чувство собственной правоты и всевластия. Захотели надавить на СМИ, значит, сделали и неважно, что свобода слова была попрана. Ветеранам АТО и радикальным общественникам безразличен и закон, и международное право.

Стоит отметить и тот факт, что в настоящее время телеканал Мураева остается одним из немногих украинских телеканалов, который власти не могут контролировать. Акция «атошников» и радикальных активистов играет Киеву на руку. Сам нардеп Мураев заявил, что блокировка здания телеканала дело рук националиста Дмитрия Корчинского, который уже назвал NewsOne «пророссийским» телеканалом на своей странице в Facebook.

Да, это тот самый Корчинский сказал. Тот, кто планирует стать президентом Украины, заявляет о себе как о журналисте и общественном деятеле, ненавидит Донбасс и желает всех дончан пропустить через фильтрационные лагеря.

К слову, Дмитрий Корчинский, лидер националистической организации «Братство» на Украине, свою причастность к блокаде отрицает, пытаясь свалить всю вину на «инициативу украинской молодежи». Отметился в социальных сетях и небезызвестный Арсен Аваков, глава МВД Украины:

Ну, а Мураев продолжает оставаться при своем мнении: майдан – это государственный переворот. И он прав на все 100%. Уголовные преступники пытаются отмазаться от наказания за свои деяния в 2014 году. Любители «кружевных трюселей» не смогли сделать Украину равной не то, что Европе, но хотя бы нищей Прибалтике.

Зато евросообщество может в очередной раз убедиться в том, что свободы слова и прав человека на Украине… НЕТ. Есть новая власть в Киеве, есть воинствующие радикалы, есть потери в экономике и человеческие жертвы, нераскрытые убийства оппозиционеров и разумных людей, далеких от «идеалов майдана», а вот демократии и евроценностей нет.

Просто МОРДОР.

P.S. И немного откровений от Надии Савченко...