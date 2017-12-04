Минобороны РФ: США и НАТО нагнетают русофобскую истерию в Европе (06.06.2016)

По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, с помощью подобных высказываний «очередной раз нагнетается русофобская истерия в Европе».











Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Послушаешь — складывается впечатление, что НАТО — загнанная в угол безобидная овца, на которую со всех сторон напирают „хищники“ в лице России и прочих неподконтрольных США стран».











При этом Конашенков подчеркнул, что этот «спектакль отыгрывается всякий раз по одному и тому же шаблону». Сначала делаются заявления о внешней угрозе, потом «пенсионеры холодной войны» выступают с «лозунгами о возрождении „империи зла“» и нелепыми расчетами о том, «сколько часов продержится НАТО до полного разгрома русскими». А потом руководство НАТО говорит, что «слухи о беспомощности НАТО преждевременны», требуя при этом «еще одного усилия» от налогоплательщиков.











По словам представителя Минобороны РФ, «кульминация этого спектакля наступит 8 июля в Варшаве». Там, отметил Конашенков, пройдет саммит НАТО, на котором будет объявлено о размещении в Польше и Прибалтике сухопутной группировки якобы для «сдерживания России», передает «Интерфакс».

Отметим, что сегодня сразу в нескольких европейских странах, в том числе непосредственно у российских границ, начались масштабные учения НАТО. Они будут проводиться две недели, и все это время в балтийском регионе будет сохраняться напряженность.











Сергей Лавров уже отметил, что в регионе нет угроз, оправдывающих его милитаризацию, а Россия будет реагировать на действия НАТО средствами, которые сочтет нужными. А в Совете Федерации отметили, что маневры превращаются в провокацию и огромный фактор риска.