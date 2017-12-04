Как не надо готовить военный переворот
17:58. 4 декабря 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Появились интересные подробности на тему провального переворота Салеха, который привел к смерти бывшего президента Йемена.
1. Салех хотел сделать ставку на войска Республиканской гвардии, проигнорировав интересы армейского спецназа и своей личной охраны.
2. План заключался в том, чтобы собрать в Сане необходимые силы Республиканской гвардии, захватить столицу, распустить военный совет, куда Салех входил вместе с лидерами хуситов и фактически привести его к единоличной власти.
3. Салех назначил сына своей сестры командующим гвардией, что вызвало резкое неприятие ряда командиров гвардии и спецназа. Это привело к тому, что часть из командиров просто проигнорировали переворот и не приняли в нем участие.
4. После заседания, прошедшего за несколько дней до мятежа, где обсуждался заговор против хуситов, часть командиров гвардии разуверилась в Салехе, так как позиции хуситов им казались крепче, чем позиции бывшего президента. Салех по сути не смог их убедить, что победит.
5. Некоторые из присутствующих по своим каналам донесли ситуацию о заговоре до лидеров хуситов и те успели предпринять контрмеры, а часть формальных сторонников Салеха заняли формальный нейтралитет – мол идет война, мы в политику не лезем.
6. Когда начался переворот и силы Салеха начали захватывать объекты в Сане, вскоре выяснилось, что часть офицеров на которых рассчитывали, просто не вышли на службу или прикинулись заболевшими, в результате чего мятеж начал рассыпаться.
7. Скорее всего лидеры хуситов и иранцы знали, что у Салеха план с изъяном, поэтому ему дали выступить, чтобы продемонстрировать его предательство народа Йемена и сговор с саудитами, после чего оперативно ликвидировали вместе с частью его окружения. Многоходовочка?
8. Саудиты должны были помочь Салеху авиаударами, но не ожидали, что мятеж будет подавлен столь стремительно, а Салех не успеет бежать. Какова роль КСИР в этой истории пока неизвестно, но Иран скорее всего не остался в стороне. Почему то вспомнился Киркук.
В целом, выглядит так, что Салех по сговору с саудитами планировал военный переворот, но качество исполнения оставляло желать лучшего и результат вполне закономерен. Отсюда мораль – готовьте военные перевороты надлежащим образом (и не разводите кумовство), иначе загрузят в пикап с простреленной головой https://colonelcassad.livejournal.com/3851244.html. Победи Салех, в пикапы скорее всего грузили бы лидеров хуситов, но получилось то, что получилось.
В данном случае предвидение явно подвело Салеха.
PS. На заглавной фотографии Салех размашисто пожимает руку Джорджу Бушу в 2007 году. Через 4 года при помощи США, Салех будет свергнут с поста президента Йемена и ему на смену придет саудовская марионетка Хади. Пройдет еще 6 лет и Салех будет убит пытаясь вступить в сговор с теми, кто его когда-то сверг. Такие вот гримасы Ближневосточной политики.
Источник: colonelcassad.livejournal.com