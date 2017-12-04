«Инопланетяне посещают Землю в течение тысяч лет», — заявил бывший министр обороны

Инопланетяне посещают Землю в течение тысяч лет и вызвали панику и хаос в разгар «холодной войны», рассказал бывший министр обороны.

Экс-министр национальной обороны Канады заявил, что по меньшей мере четыре вида инопланетян на протяжении десятилетий посещают Землю и, что высшие власти постоянно общаются с внеземными существами.

Пол Хеллиер, который был министром национальной обороны Канады в 1960-х годах во время «холодной войны», утверждает, что ему известна секретная информация о том, что высшие члены правительств ведущих государств Земли, находятся в сговоре с инопланетянами.

Г-н Хеллиер впервые рассказал о том, что инопланетяне были на Земле в 1995 году и с тех пор стал авторитетной фигурой в сообществе уфологов.

В интервью RT, г-н Хеллиер сказал: «Во время холодной войны в 1961 году в России было около 50 НЛО, летающих с базы НЛО, которая была расположена на Юге России, по всей Европе.

Экс-министр национальной обороны Канады, Пол Хеллер

«Высшее командование НАТО в Европе было просто в панике и было готово нажать кнопку тревоги, когда они развернулись и пролетев через Северный полюс вернулись на базу.

«Они решили провести расследование, которое проводили в течение трех лет, и выяснили, с абсолютной уверенностью, что четыре разных вида инопланетян, посещали нашу планету в течение тысячелетий».

Г-н Хеллиер утверждает, что чужеродные виды прилетают на Землю из разных звездных систем.

На Земле, по-видимому, есть четыре типа инопланетян

Он сказал: «Многие доброжелательные и настроены дружелюбно в отношении землян, а некоторые — нет. Они происходят из разных звездных систем».

«Есть инопланетяне, которые прибывают из туманности Андромеды, а есть те, которые живут на одной из лун Сатурна.

«Существует федерация инопланетян, и у них есть правила, одно из них заключается в том, что они не должны вмешиваться в наши земные дела, если они не имеют на это согласия».

Бывший министр так же сказал, что инопланетные посетители пытались предупредить человечество о том, что наша земная цивилизация развивается по неправильному пути, и что Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов на так называемые «темные проекты», которые ведут землян в тупик.

Г-н Хеллиер сказал: «Десятилетия назад инопланетяне предупреждали нас о том, что мы идем не туда, и предложили свою помощь. Вместо этого некоторые руководители интерпретировали эти визиты как угрозу, и отвергли всяческую помощь».

«Ирония заключается в том, что США должны бороться с чудовищно дорогостоящими войнами, которые ведутся для насаждения демократии в различные страны, когда они сами не имеют больше права заявлять о себе как о демократической стране, когда триллионы, а я имею в виду тысячи миллиардов долларов, тратятся на «черные проекты».

Источник: nashaplaneta.su