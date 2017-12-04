Что такое Славянский МИР? (Ответы на вопросы. Выпуск № 9)
Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять
От слушателя Народного Славянского радио, нам пришел интересный вопрос: “Если можете, объясните: что же из себя представляет Славянский Мир на ваш взгляд? Какова его идея, его Суть или Смысл?”
В этой беседе мы постарались рассмотреть понятие: “Славянского Мира” – с разных сторон, причём сделать это так, чтобы в итоге количество СоРатников и СоТворцов Нашего Славянского Мира, стало больше.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
==========================
славянский мир, дружба, суть, державность, генетика, кровь, раса, расич, ведичество, Алексей Орлов, Михаил Ять, что такое славянский мир, ответы на вопросы, выпуск 9, 2017, ноябрь 20
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4276880193235417
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com