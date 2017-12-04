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Что такое Славянский МИР? (Ответы на вопросы. Выпуск № 9)

21:54. 4 декабря 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

От слушателя Народного Славянского радио, нам пришел интересный вопрос: “Если можете, объясните: что же из себя представляет Славянский Мир на ваш взгляд? Какова его идея, его Суть или Смысл?”

В этой беседе мы постарались рассмотреть понятие: “Славянского Мира” – с разных сторон, причём сделать это так, чтобы в итоге количество СоРатников и СоТворцов Нашего Славянского Мира, стало больше.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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славянский мир, дружба, суть, державность, генетика, кровь, раса, расич, ведичество, Алексей Орлов, Михаил Ять, что такое славянский мир, ответы на вопросы, выпуск 9, 2017, ноябрь 20
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Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
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Источник: www.youtube.com

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