Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



От слушателя Народного Славянского радио, нам пришел интересный вопрос: “Если можете, объясните: что же из себя представляет Славянский Мир на ваш взгляд? Какова его идея, его Суть или Смысл?”



В этой беседе мы постарались рассмотреть понятие: “Славянского Мира” – с разных сторон, причём сделать это так, чтобы в итоге количество СоРатников и СоТворцов Нашего Славянского Мира, стало больше.



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Быть ДОБРУ!

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славянский мир, дружба, суть, державность, генетика, кровь, раса, расич, ведичество, Алексей Орлов, Михаил Ять, что такое славянский мир, ответы на вопросы, выпуск 9, 2017, ноябрь 20

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Источник: www.youtube.com