Безжизненная теория современной экономики (Познавательное ТВ, Виктор Соловьёв)

Виктор Соловьёв: Безжизненная теория современной экономики. Преподаватели экономики и бизнеса часто не имеют практического опыта. Система образования не учит детей жизненным навыкам, и забивает голову бесполезными знаниями. Кто продолжит ваше дело? Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сайт бизнес-школы “Ять”: http://школаять.рф

Экономика – не наука, а инструмент управления обществом через деньги. Экономическое образование создаёт биороботов, которые подчиняются мировым бангстерам. Смотрите на канале Познавательное ТВ: https://www.youtube.com/user/poznavate…



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