Безжизненная теория современной экономики (Познавательное ТВ, Виктор Соловьёв)

Безжизненная теория современной экономики (Познавательное ТВ, Виктор Соловьёв)
Виктор Соловьёв: Безжизненная теория современной экономики. Преподаватели экономики и бизнеса часто не имеют практического опыта. Система образования не учит детей жизненным навыкам, и забивает голову бесполезными знаниями. Кто продолжит ваше дело? Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Экономика – не наука, а инструмент управления обществом через деньги. Экономическое образование создаёт биороботов, которые подчиняются мировым бангстерам. Смотрите на канале Познавательное ТВ: https://www.youtube.com/user/poznavate…
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…Все современные знания, изложенные в привычных для всех справочниках, энциклопедиях, научной и учебной литературе по фундаментальным и прикладным наукам, построены на базе предоставленной извне информации Комплексами и Системами от интервенции. На сегодня это познание является сущим мракобесием, включая всю базисную науку, как инструмент познания. Ни одна Академия Мира со своими специалистами, инструментами познания и накопленным «научным» опытом не в состоянии расшифровать какие-либо истинные проистекающие процессы в Солнечной Системе по причине отсутствия у них систем контроля, анализа и прогнозирования расчетов, основанных на той истинной базе, на которой создавалась и ныне существует Система Планет.
«Искусственно выстраданная» система знаний, а в действительности «лжеподложенная», в дальнейшем не поможет в познании, т.е. просто не нужна. Всю нынешнюю науку можно продолжать осыпать вечно недостающими зелеными купюрами, планировать умопомрачительные бюджеты на их «развитие», но вся деятельность их ныне уподоблена материализации призыва от «Завета»: «отделение плевел от зерен». Только и этого отделения ныне не происходит. Поскольку эта деятельность уподоблена раскапыванию кучи подсунутого (со стороны старой Системы) им мусора, в которой никогда не было не только истинных зерен, но и плевел. Наша задача не быть «помоешниками», а утилизировать и избавиться от всего ненужного, что может как-то мешать развитию в движении вперед к истине и с истиной.
Вся Система родных Планет создавалась и, существует ныне на додекаэдральной структуре энергетических решеток, как базовой основе формирования пространств.
Вполне достаточно, без вмешательства устоявшимися мнениями футурологов и фантастов, декларативно принять в основание осмысления всего происходящего тот факт, что более 18 000 лет назад планета Земля была интернирована некой «Эбровской Системой». Эта информация получена от Системы Управления Земли, она есть истинная.
Одним из важнейших интернированных последственных изменений на Земле была смена базовой основы формирования пространств с додекаэдральной на кубическую основу построения решеток энергий. Привнесенная кубическая энергетическая решетка, обрамившая все прежние состояния и структуры энергий, изменила и ограничила состояние материального мира на Земле до уровня, приемлемого только для чужих Систем управления, изменила все условия окружающей среды, в том числе атмосферы, воды, всей биосферы и т.д.
Мозг Земли до нападения имел 512 октаву. Нападающие планеты-интервенты имели мозг 224 октавы. В последствие, по ряду причин несовместимости в новых условиях Земли, этот мозг интервентов до 66 октавы был уничтожен. Оставшиеся структуры Земли сумели сохранить на короткое время мозг 57 октавы (в основном в экваториальной полосе) с дальнейшим снижением его уровня, население сократилось на 67 – 68% и оставалось всего около 2 млн. человек, с последующим их отмиранием. Комплекс Пасхи, как один из главных родных комплексов сопровождения, (размещен под островом Пасхи на h = -12450 м) был полностью выключен. После проведения ряда программных процессов со стороны интервентов, человек был превращен в некое биологическое существо, не обладавшее прежней самостоятельностью по мозгу. За прошедшее время, особенно последнее в 4000 лет, Надсистема – интервент через измененную Систему окружающих структур провела колоссальное количество программных процессов. В том числе со всеми Системами Жизнеобеспечения, Биоцентрами планеты Земля, создающими и поддерживающими человека и непосредственно с самим Человеком.
Целью всех программных процессов, проводимых над Человеком и с его участием, было следующее. При исполнении старых программ было предусмотрено применить уникальное совершенство и возможности тела человека (так называемой рубашки) применительно к измененным условиям окружающей среды, т.е. провести процесс познания всех тайн живой клетки. Адаптировать системы Жизнеобеспечения и Биоцентры планеты Земля под возможности своих Систем управления (интервентов), сформировать недостающие или сопрягающие системы в дополнение.
По их программе было запланировано – поднять уровень, ранее уничтоженного мозга Человека, до октав гармоничного совмещения с мозгом интервентов (пауков). Далее, внедрить мозг интервентов в «рубашку человека», создать и сохранить особей такого генотипа мозга в количестве «Золотой миллион», придать им в подчинение исполнителей с генотипом мозга 44 октавы (из состава Золотого миллиарда в количестве 500-600 млн.). Остальных людей должны были уничтожить в 2012 году, как отработанный материал, мешающий их райскому пребыванию и развитию в процессе «вынужденного» плененного движения по направлению созвездия Большой Медведицы (к планете Сур, как своей родной Эбровской базе)…
Более полно состояние науки, её перспектива и наше будущее изложено здесь
http://www.salvatorem.ru/?page_id=17