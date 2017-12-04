Антон Благин: меня уже пытаются оболгать! Так я ещё живой и могу ответить на ложь!

Некто Marseilledurhon написал обо мне: "Обратите внимание, что Антон в своих постах упорно повторяет ЕВРЕЙСКИЙ МИФ о том, что СИОНИЗМ — это якобы не идея мировой гегемонии евреев, а идея возвращения евреев на «историческую родину»".

Так вот, со стороны этого Marseilledurhon написанное выше — наглая ложь!

Вот что я написал ещё в 2014 году:

"ОХ УЖ ЭТИ... СИОНИСТЫ!"

Слово СИОНИЗМ знакомо, пожалуй, большинству атеистов, каждому коммунисту — уж точно! Слово СИОН знает, не раз слышал каждый верующий христианин (причём не важно католик он, протестант или православный). Про верующих иудеев я даже не говорю, те — все без исключения знают оба эти слова ("СИОН" И "СИОНИЗМ"), и, соответственно, знают, что они обозначают.

У слова "СИОНИЗМ" имеется две стороны. Одна сторона гласит: "СИОНИЗМ — политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле (Эрец-Исраэль)".

Вторая сторона у слова СИОНИЗМ официально появилась с подачи лидера СССР Иосифа Сталина, которого по сей день ненавидят все сионисты и которому принадлежат такие слова: "Борьба против СИОНИЗМА не имеет ничего общего с антисемитизмом. Сионизм — враг трудящихся всего мира, евреев не менее, чем неевреев".

Почему Сталин так считал, объясняют другие его слова:

В 1975 году Организация Объединённых Наций приняла по СИОНИЗМУ резолюцию 3379, в тексте которой было записано: «СИОНИЗМ является формой расизма и расовой дискриминации».

Что касается слова СИОН, такое историческое название имеют многократно упомянутые в Библии древний город и гора. В сознании евреев, стремящихся обрести душевный покой и возрождение на своей "исторической родине", слова СИОН и СИОНИЗМ тесно связаны между собой религиозной нитью.

Будучи очень любознательным человеком, я попытался отыскать историческую и географическую связь между словами СИОН И СИОНИЗМ и то, что я обнаружил — можно назвать СЕНСАЦИЕЙ!

Судите сами...

Вот первое упоминание слова «Сион» в Библии: «Но Давид захватил крепость Сион; это теперь Город Давидов» (2 Царств 5: 7).

Мы видим здесь, что словом Сион в данном случае названа крепость. В другом месте Библии этим же словом названа гора: «Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли — гора Сион; на северной стороне [её] город великого Царя» (Псалом 47: 3).

Читаем теперь современный источник: Гора Сион — Юго-западный холм (холм!) в Иерусалиме, на котором стояла городская крепость. ивр. צִיּוֹן‎, Цийон; этимология не ясна, возможно, «цитадель» или «укрепление на холме». Еврейская традиция, начиная с древних пророков (Иеремия 31:20), сопоставляла его с понятием цийун, ивр. צִיּוּן‎ — веха, ориентир для возвращения. Для евреев Сион стал символом Иерусалима и всей Земли Обетованной, к которой еврейский народ стремился со времени рассеяния после разрушения Иерусалимского храма в 70 году н. э. (Википедия).

Здесь, в этом современном тексте, мы видим в первой же строке явное противоречие: гора Сион называется холмом.

Как же так? Ведь это разные понятия! Гора — это значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью. Холм — это форма рельефа в виде небольшой возвышенности, в плане округлой или овальной формы, с пологими склонами и слабо выраженным подножием. Относительная высота холма до 200 метров! На холмах часто строились города, поэтому многие из них имеют свои названия (например, Капитолий, Целий). (Информация из той же Википедии).

Чем дальше я углублялся в своём исследовании, тем больше недоразумений обнаруживалось!

Глядите! Вот эти крепостные стены (с храмом посредине) современные евреи называют "храмовой горой" — Сионом! А ведь то, что евреи сегодня выдают за священную гору Сион даже холмом нельзя назвать, поскольку это лишь небольшой бугор на местности!

Я усмотрел за таким "очковтирательством" банальное мошенничество!

Не удовлетворившись информацией из официальных источников, я стал искать гору Сион в другом месте. Поиски привели меня в Швейцарию — туда, где в 1897 году зародился СИОНИЗМ как политическое движение, "целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине..." (Цитата из Википедии).

Основателем политического сионизма считается Теодор (Беньямин-Зеэв) Герцль. В 1896 году он опубликовал свою книгу «Еврейское государство» (нем. Der Judenstaat), а уже в следующем году в швейцарском городе Базеле была основана Всемирная Сионистская Организация (ВСО).

Швейцарский город Базель также знаменит тем, что в нём расположены штаб-квартиры международных организаций: Базельского комитета по банковскому надзору и Банка международных расчётов.

Далее в ходе моего исследования обнаружились интересные факты. Энциклопедии и справочники всего мира сегодня твердят в унисон, что названия родившейся в Швейцарии «Всемирной Сионистской Организации» и СИОНИЗМА как политического движения происходят от названия горы Сион (ивр. צִיּוֹנוּת‎, цийону́т) в городе Иерусалиме, который находится на ближнем Востоке, у восточного побережья Средиземного моря. Однако, как мы уже увидели и поняли, никакой горы Сион там нет и не было! То место, которое евреи называют Сионом даже холмом нельзя назвать!

В тоже самое время, как оказалось, в стране миллиардеров и финансистов — Швейцарии — имеется город СИОН (Sion), столь же древний как Рим (с 7000 летней историей!), а посреди него возвышается гора с крепостью, как и описано в Библии!

Это Швейцария. Город Сион и гора Сион.

Крепость и замок Сион (Швейцария).

Как вам это?

А между тем в Интернете какую-либо информацию по швейцарскому Сиону можно обнаружить только в туристической рекламе! Вот что мне попалось:

Сион – древнейший город Гельвеции

"Летней порой туристы с удовольствием отправляются прогуляться с фотоаппаратами и видеокамерами по улочкам старинного швейцарского города – Сиона. По оценкам историков, это, по-видимому, древнейшее поселение альпийской республики, основанное более 7000 лет назад. (Он на полторы тысячи лет старше официальной еврейской истории и еврейского календаря! Комментарий — А.Б.). Два замка – Валер и Турбийон – возвышаются в центре валезанской столицы, словно два стража, охраняющие древнее наследие гельветов. Безусловно, когда думаешь о Швейцарии, одними из первых образов перед глазами всплывают лыжные забавы и опрятные шале. Эти сильные стороны туристического рынка долгое время затеняли историко-культурную привлекательность городов Вале, кантона, большую часть территории которого занимают горы. Но в Сионе нашли выход: превратили исторический центр города в пешеходную зону, что помогло властям лучше осознать местный потенциал по приему – и развлечению – гостей из других стран. Сегодня город много делает, чтобы привлечь внимание к своей истории и культурным традициям, но этот потенциал ещё не задействован на сто процентов". Источник .

Уже из этой короткой информации, предназначенной исключительно для туристов, можно сделать вывод, что город, имеющий 7000-летнюю историю (!), долгое время тщательно утаивался от непосвящённых! Я лично про этот швейцарский Сион никогда прежде не слышал! И в школьных учебниках про столь древний город — молчок!

В другом путеводителе для туристов я прочёл следующую информацию:

"Сьон (Sion) – красивый старинный город на западе Швейцарии, находящийся в живописной долине реки Роны. По оценкам историков, это, по-видимому, древнейшее поселение альпийской республики, основанное более 7000 лет назад. Археологические раскопки доказали, что ещё в эпоху неолита на территории будущего города жили люди. Позже появилось поселение кельтов, которое в I веке до н.э. было захвачено армией римлян. В 589 году в Сьон переносят епископскую кафедру, начинается расцвет города. Он становится важным центром культурной и общественной жизни страны. С 999 года власть епископа растёт, он подчиняет себе все большие территории и получает титул графа кантона Вале. В XII-XV веках Сьон ведёт продолжительную войну с герцогством Савойским. В 1428-1447 годах по региону прокатилась масштабная компания охоты на ведьм. В пожаре 1788 года сильно пострадала северная часть города. В начале XIX века епископство вошло в состав Франции, но уже в 1815 году оно стало опять принадлежать Швейцарии". Источник .

Ещё в одном информационном блоке я прочёл и вовсе шокировавшую меня информацию: "Среди граждан Швейцарии самое большое в мире количество лауреатов Нобелевской премии".

В моей голове тут же возник отклик на эту информацию: "типа, они там, в Швейцарии, самые умные и потому — самые богатые!?"

А если учесть, что Швейцария контролирует все мировые финансовые рынки и банки, то на ум приходит другая мысль: "Это что же выходит!? Швейцарцы оказались исторически умнее иудеев-ростовщиков и иудеев-банкиров, которых даже Коран упоминает недобрым словом?!"

Но ведь такого не может быть, чтобы швейцарцы были умнее и пронырливее иудеев! Что-то тут не то! — подумал я тогда.

Далее историческая мозаика пожелала складываться таким путём...

Я взял карту и обозначил на ней под номером 1 — Испанию, под номером 2 — Германию, под номером 3 — Швейцарию и под номером 4 — Израиль, возникший на земле Палестины по решению ряда политических лидеров в 1948 году.

Глядя на эту карту и памятуя извечный показной "нейтралитет" Швейцарии, начинаешь понимать, что Адольф Гитлер с его фальшивым "антисемитизмом" был ставленником швейцарских СИОНИСТОВ! И Вторую мировую войну он, судя по всему, развязал, исполняя их планы. Кстати, к такой мысли пришёл не только я, но и немецкий писатель Хеннеке Кардель, написавший книгу "Адольф Гитлер — основатель Израиля".

Хеннеке Кардель (Hennecke Kardel, 15 июня 1922 — 24 июня 2007) родился в Фридрихштадте, Германия. После написания этой книги Хеннеке Кардель неоднократно подвергался судебному преследованию в Западной Германии со стороны еврейских организаций. Однако все судебные процессы, в том числе в Верховном суде, Кардель выиграл, ибо представил документальные свидетельства фактов и процессов, приводимых и анализируемых в книге «Адольф Гитлер — основатель Израиля». Причина ясна: Израилю грозит опасность возвращения репараций, до сих пор выкачиваемых с немецкого народа. Во время Второй мировой войны Хеннеке Кардель воевал на Восточном фронте, попал в плен, на территории Литвы бежал из плена. Вернувшись в Германию, задумался о причинах мировой войны. Беседы с людьми различных национальностей, в том числе евреями, изучение тщательно скрывавшихся архивных документов позволили ему сделать вывод о том, что верхушка гитлеровского рейха состояла из людей так называемой "сионской крови". Это вызывало и вызывает у неосведомленных людей, по крайней мере, недоумение, ибо Гитлеру и его подручным приписывается стремление уничтожить евреев в мировом масштабе. Результаты исследований и легли в основу книги, впервые изданной в Женеве в 1974 году.

Скачать книгу Х.Карделя можно здесь .

Почему я сделал такую маркировку на географической карте: Испания, Германия, Швейцария и Израиль — я сейчас объясню.

Испания — родина евреев-сефардов . К началу ХХ века их насчитывалось на планете 1,5-2 миллиона, если верить разным энциклопедиям.

Германия — родина евреев-ашкенази. К началу ХХ века их насчитывалось около 12 миллионов, если, опять же, верить разным энциклопедиям.

Почему я употребляю слово "родина"? Потому, что слово сефарды — переводится с еврейского как Испания, а слово ашкенази — переводится как Германия. Это утверждают сами евреи! Есть ещё одна причина говорить, в частности, о том, что родина евреев-ашкенази — Германия. У них родной язык — идиш-тайч, ранее он назывался идиш-дойч, то есть немецкий.

Замечу, что словарный состав языка идиш коррелируется с официальным немецким языком лучше, чем русский с украинским! Это и позволяет говорить о том, что Германия — настоящая, а не виртуальная родина евреев-ашкенази.

Возникает вопрос: какое отношение Швейцария и швейцарцы имеют к евреям и к СИОНИЗМУ, который возник не где-нибудь, а именно в Швейцарии в 1897 году?!

Что их связывает?! Если родина евреев-ашкенази и вправду Германия, (а как можно в этом сомневаться, если во все времена слова "язык" и "народ" считались синонимами!), то связь между швейцарцами и евреями-ашкенази тоже обнаруживается по их языку! Почти 65% швейцарцев разговаривают на диалекте идиша — немецком!

Ещё один нюанс: исторически бытовым языком евреев-сефардов служил ладино (жудезмо, сефардский язык). Он относится к иберо-романской подгруппе романских языков. Начало образования этой разновидности испанского языка связано с изгнанием из Испании в 1492 году евреев, расселявшихся потом главным образом на территории Османской империи, в Северной Африке, затем в Португалии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Палестине и др. Пребывая в условиях иноязычного окружения и не имея статуса официального языка, он до сих пор сохраняет черты (главным образом в фонетике) испанского языка конца XV в. Функционирует как бытовой язык, проявляющий признаки вымирания. Распространён в Израиле, отдельных районах Турции, Греции, Югославии, Румынии, Болгарии. Число говорящих составляет около 100 тыс. человек. Литературный ладино сложился в XV веке Первый памятник — Пятикнижие 1547 г., изданное в Константинополе. (Википедия).

В связи с этим возникает два новых вопроса:

1. Зачем проживающие в Швейцарии и говорящие на идиш сионисты решили в конце XIX века создать на территории Палестины некую эрзац-родину для непонятно каких евреев?

2. Зачем швейцарским сионистам, говорящим на идиш, понадобилось создавать в ХХ веке искусственный язык (!) ИВРИТ (עִבְרִית), объявлять его древнееврейским языком, считавшимся мёртвым (!) в течение 18 столетий, и делать его государственным языком государства Израиль?

Если язык древних евреев был мёртв аж 18 веков (!), значит и народ, говоривший на нём, был мёртв все эти 18 веков назад! Ибо одно с другим жёстко связано!

Не слишком ли много "фокусов" было сделано при создании современного Израиля на земле Палестины?!

Справка: 2 ноября 1917 года правительство Великобритании опубликовало декларацию Бальфура, в которой содержалось обещание содействовать созданию в Палестине «национального очага для еврейского народа». А в 1920 году военный министр Великобритании Уинстон Черчилль опубликовал в английской прессе статью, где были такие слова: «В результате завоевания Палестины, Британское правительство получило возможность, и на него легла ответственность, обеспечить еврейскому народу во всём мире обретение своего дома и центра национальной жизни. Конечно, Палестина слишком мала, чтобы принять более чем часть еврейского народа, да и большинство евреев не пожелают туда переселиться. Но если при нашей жизни будет создано на берегах Иордана еврейское государство под покровительством Британской короны, в котором смогут жить три-четыре миллиона евреев — это будет, со всех точек зрения, событие благоприятное для мировой истории, находящееся в гармонии с подлинными интересами Британской империи». Источник: http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=58711

Представьте себе: какие-то высокопоставленные дяди и тёти сначала в Англии, потом в Германии и Швейцарии решили вдруг создать "историческую родину древних евреев", какой на самом деле никогда не было, потому что этого не смогли подтвердить до сих пор ни одни археологические раскопки!

А сами евреи, между прочим, подтверждают, что Палестина была когда-то заселена предками славян, (очевидно, ариями-гиперборейцами), которых иудеи называли на своём жаргоне ханенеями или ханаанцами!

Этот текст — фрагмент книги "О языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей" (Санкт-Петербург, 1866 год), изданной в Российской империи более 150 лет назад Авраамом Яковлевичем Гаркави, российским востоковедом и гебраистом, действительным статским советником Российской империи, автором статей в Еврейской энциклопедии и Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

Представьте теперь, что эти высокопоставленные дяди и тёти из Англии, Германии и Швейцарии решили вдруг возродить "древний еврейских язык", который, как они сами утверждают, был мёртвым на протяжении 18 веков, потому что на нём никто не говорил! И вот вам, учившемуся с рождения разговаривать на языке своих родителей, вдруг говорят: вы будете учить язык предков, которых вы никогда не знали и которые давно умерли!!!

Это же сущий бред и издевательство над здравым смыслом!

А как же преемственность поколений, которая является обязательным атрибутом любого народа?! Куда она делась у евреев?

Я долго ломал голову над вопросом: ЗАЧЕМ (!) такое МОШЕННИЧЕСТВО понадобилось СИОНИСТАМ в ХХ веке?!

Потом понял: евреи НИКОГДА НЕ БЫЛИ древним народом!

Этот народ имеет такое же искусственное происхождение, как и современный иврит, как и само государство Израиль.

Евреев как народ буквально создали высокопоставленные дяди и тёти, проживающие в Англии, Германии и Швейцарии, для выполнения определённых задач, связанных с завоеванием всех других народов мира абсолютно на всех уровнях социальной лестницы: от политического и академического уровня — до уголовного .

И это вовсе не шутка с моей стороны.

Точно так же как я — думают сегодня и некоторые евреи. Значит и они понимают, что дело тут не чисто!

Это первое свидетельство. Источник: http://guide-israel:

Это второе очень убедительное свидетельство:

Из аннотации к этой книге: "Профессор Тель-Авивского университета Шломо Занд в своей книге "кто и как изобрёл еврейский народ", смело ломает статус-кво еврейской национальной историографии. Опираясь на многочисленные труды еврейских и нееврейских историков XIX-XX веков, он убедительно показывает, что этот народ состоит из потомков прозелитов из Африки, Европы и России, объединенных общей мифологией.

Читатель-скептик, прочитавший увлекательную книгу, сможет облегченно вздохнуть — законы истории не делают для евреев никаких исключений". Источник .

И третье, самое страшное свидетельство искусственного происхождения еврейского народа — набор генетических болезней, носителями которых является самая крупная ветвь мирового еврейства — ашкеназы. Об этом, замечу, опять же, сами евреи и рассказывают. Пример тому — публикация на еврейском сайте: "Ашкеназы, следите за генами!"

Подводя финальную черту, я хочу сказать следующее. Упомянутые мною выше высокопоставленные особы, проживающие в Англии, Германии и Швейцарии, пытались, с одной стороны, создать для евреев ИСТОРИЮ, какой у них НИКОГДА НЕ БЫЛО, а с другой стороны, они из века в век делали всё для того, чтобы фальсифицировать историю русского народа, который, оказывается, даже населял когда-то Палестину в числе прочих других территорий!

Мне кажется, что сейчас уже наступило такое время, когда абсолютно все народы планеты, и евреи в том числе, должны задуматься над вопросом: "а что дальше?!" Потому что дальше наша непростая история может закончиться уже не просто еврейскими погромами , как это уже не раз случалось в веках, а самым настоящим ХОЛОКОСТОМ, который предсказал ещё основоположник христианства в своей притче "о Жатве".

Рекомендую в продолжение темы ознакомиться с другими моими публикациями:

1. "ХОЛОКОСТ предсказан Христом-Спасителем, и он будет благом для общества!".

2: "ЛОГОВО ДИАВОЛА: ПРАВДА О ШВЕЙЦАРИИ, СИОНИЗМЕ И ЕВРЕЯХ".

17 сентября 2014 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

По прошествии лет я написал ещё несколько важных статей, дополняющий эту тему:

3. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

4. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

5. "Чудеса еврейской религии и приближение нового Холокоста..."

6 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

M_u_s_t_a_f_a: небольшое уточнение: в Швейцарии говорят не на "настоящем" немецком, а на диалекте, так называемом "швайцердойч". По звучанию швайцердойч гораздо больше похож на идиш, чем на немецкий.

Аlexbreeze: диву даюсь, как автор ещё ни разу не попал под статью за свои мысли?! В чем тут фокус?

Антон Благин: нести людям правду и заниматься "разжиганием", которое подпадает под действие уголовной статьи — это разные деяния. Я лично несу людям правду!Примеры откровенной правды, за которую в России не сажают:

Правда от В.В.Жириновского о видах евреев на Россию:

Правда от М.Лайтмана: "из каббалистов в нацисты!":

Как читатель уже понял, я был вынужден сделать перепубликацию этой своей ранней статьи, чтобы доказать ложь некоего Marseilledurhon, написавшего обо мне: "Обратите внимание, что Антон в своих постах упорно повторяет ЕВРЕЙСКИЙ МИФ о том, что СИОНИЗМ — это якобы не идея мировой гегемонии евреев, а идея возвращения евреев на «историческую родину»".

4 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Антон Благин:

Злой "гусс" из космоса: "Мы есть космический десант, с целью захвата планеты, для Отца нашего".

Ваше: "Известный еврейский раввин Лайтман, ещё несколько лет назад вполне откровенно рассказал о целях и задачах еврейства..., и вы знаете он не врал, в отличии от Благина!"

Лайтман не соврал, сказав, что евреи пришли на Землю из Космоса?!

А Благин, значит, соврал, сказал, что евреи это ГМО-продукт так называемой "Священной Римской империи", на территории которой возникла сначала родина евреев-сефардов (Испания), потом родина евреев-ашкеназов (Германия+Польша)?!

Если вы, злой "гусс" из космоса, сторонник космической теории заговора, то я — реалист и вижу, знаю, что евреи появились среди народов вполне "земным путём", о чём я рассказал в отдельной статье.

И главное. Я рассказываю историю евреев и русских не для того, чтобы разжигать страсти между теми и другими, а с целью поставить однажды точку в этой конфронтации! Как это можно сделать, я рассказал здесь: "Два сценария выхода русских и евреев из библейской "матрицы". Какой из них вам более предпочтителен?"