Александр Пыжиков о царских и церковных репрессиях
«Двенадцать статей» царевны Софьи: https://ru.wikipedia.org/wiki/«Двенад…
Хронометраж:
3:00 – Гражданская война XVII века
6:45 – Церковный раскол произошел практически в одно время с окончательным закрепощением крестьян
8:37 – Крестьянские выступления 1670-х годов
12:01 – Стрелецкий бунт 1682 года
15:55 – “Двенадцать статей” Софьи
16:51 – Об убыли населения в XVII веке
19:35 – Ревизия Петра I
23:36 – Карательные экспедиции Анны Иоанновны
27:12 – Меры, предпринятые Екатериной II
29:53 – Ответная реакция за 200 лет унижений
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com