Александр Пыжиков о царских и церковных репрессиях

«Двенадцать статей» царевны Софьи: https://ru.wikipedia.org/wiki/«Двенад…

Хронометраж:

3:00 – Гражданская война XVII века

6:45 – Церковный раскол произошел практически в одно время с окончательным закрепощением крестьян

8:37 – Крестьянские выступления 1670-х годов

12:01 – Стрелецкий бунт 1682 года

15:55 – “Двенадцать статей” Софьи

16:51 – Об убыли населения в XVII веке

19:35 – Ревизия Петра I

23:36 – Карательные экспедиции Анны Иоанновны

27:12 – Меры, предпринятые Екатериной II

29:53 – Ответная реакция за 200 лет унижений



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com