Жизненное: Украина и Саакашвили…

Партия Михаила Саакашвили «Движение новых сил» и еще ряд украинских организаций инициировали акцию «Марш за импичмент» в центре Киева. Протест был задуман как мирное шествие. Людей призывали не поддаваться провокациям. Главное, выразить свою гражданскую позицию.

Сбор был назначен в парке имени Тараса Шевченко. После того, как колонна была сформирована, участники марша пошлись по центральным улицам к правительственному кварталу. В руках они держали красно-черные стяги ОУН-УПА и флаги Украины, несли плакаты с призывами: «Банду геть», «Импичмент», «Слава Украине» и «Героям слава». Все, как говорится, в лучших традициях сборищ любителей майдана. Акция проходит мирно, нарушений нет. Цель – Европейская площадь, где и пройдет митинг.

Участники верят, что только «народный майдан» спасет страну от бед. Они приехали с разных концов страны и все для того, чтобы заявить о своем желании объявить Петру Порошенко импичмент.

Как накануне заявил Михаил Саакашвили, обращаясь к противникам Петра Порошенко:

Вот только все эти персонажи киевской оппозиции на митинге вроде бы опять не появились, а ведь просил Саакашвили поддержать эту акцию. Все ему кажется, что только через импичмент Порошенко удастся спасти Украину, не дав превратиться ей в новую Руину. Бывший грузинский президент разошелся не на шутку. Но к чему он стремится?

Гражданства его лишили. Баллотироваться в президенты он права не имеет. Депутатство тоже для него недосягаемо. И при этом он развернул подобие майдана… Ответ, впрочем, нашелся, когда из личного окружения Саакашвили просочилась интересная информация. Вроде бы соратники Михаила признают: он «придет во власть ненадолго». Тут уж главное как можно больше украсть. Опять разграбить страну, а не отстроить заново.

И ведь кто-то еще на Украине ведется на его пламенные речи и громкие обещания. А так… все они одним миром мазаны: предатели, коррупционеры и просто киевская мерзость. Вот уж точно, люди без роду и без племени.