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В.Ю. Катасонов. От хозяев денег к хозяевам мира

07:14. 3 декабря 2017 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, власть, доллар, евро, Европа, история, Катасонов, МВФ, правительство, Россия, рубль, США, финансовый, ЦБ, швейцария
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Один комментарий»

  • 91 71
    ФЕДОР ЗИМИН 3 декабря 2017 в 9:24 Ссылка Пометить
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    Ну, что написать? Профессор старался, рассказывал доступным языком. Спасибо ему, немного, что то понял. Просто для общего развития.

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