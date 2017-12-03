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В.Ю. Катасонов. От хозяев денег к хозяевам мира
07:14. 3 декабря 2017 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
Метки: будущее, власть, доллар, евро, Европа, история, Катасонов, МВФ, правительство, Россия, рубль, США, финансовый, ЦБ, швейцария
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