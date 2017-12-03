Управделами президента купит книги про Сталина и «Как предавали Россию»

Источник: www.rbc.ru

Экспедиция, закупающая книги для федеральных чиновников, приобретет новую партию трудов по истории, технике ведения продаж и психологии масс.

Полмиллиона рублей потратит на закупку книг ФГУП «Книжная экспедиция» управления делами президента, следует из сообщения, размещенного на портала госзакупок.

В рамках сделки с ООО «Юпитер» структура управделами президента закупит несколько сотен наименований различных изданий, которые впоследствии могут быть реализованы через принадлежащие ФГУП киоски, расположенные в зданиях федеральных органов власти.

В опубликованном на сайте госзакупок договоре, на который обратил внимание телеканал «Дождь», содержится пункт, согласно которому заказчик имеет право вернуть книги поставщику, если те не будут пользоваться спросом. В приложении же к договору есть перечень закупаемых изданий, из которого можно узнать, что именно чиновникам планируется предложить.

Большое внимание при комплектации заказа уделено некоторым вопросам истории России. В числе закупаемых книг упомянуты такие, как «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Так говорил Сталин», «Как предавали Россию», «Русская смута» и «Первые Романовы: жажда власти и любви».

Особым вниманием составителей заказа пользуется Украина. Своим клиентам они планируют предложить такие издания, как «ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков», «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» и «Бандера и Власов: приговор без срока давности».

Озабочены российские чиновники, судя по перечню закупаемых книг, и вопросами геополитики. Книжная экспедиция управделами президента намерена предложить им издания «Миропорядок по-русски», «Необъявленная война. Россия в огненном кольце», «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России», «Геополитика: Как это делается» и «Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке?».

Много в списке предназначенных для госслужащих книг изданий, посвященных технике продаж: «Как продать что угодно кому угодно», «Если покупатель говорит «нет», «Альфа-продавцы: спецназ в отделе продаж», «Не давайте скидок! Современные техники продаж», «Не сезон. Как поднять продажи в период спада» и так далее.

Удовлетворять более традиционную для чиновников потребность в умении общаться с народом и другими чиновниками планируется за счет таких трудов, как «Психология масс», «Узнай лжеца по выражению лица», «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь» и даже «Переговоры в стиле Трампа: победа в любой сделке».

В список также включено множество книг, рассказывающих о том, как улучшить собственное здоровье («Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь», «Искусство не стареть», «Целительные свойства перекиси водорода», «Хрен для лечения и очищения» и т. д.), а также про воспитание детей, игры с ними («Как не стать врагом своему ребенку», «Как нарисовать танк, самолет и другую технику за 30 секунд» и т. д.) и самоучителей — языкам, программированию, игре на гитаре и т. д.

На остальные вопросы список откликается такими изданиями, как «Хмельной ботаник. Путеводитель по алкогольной флоре планеты», «Глупособие. Дурацкая книжка», «Блокнотик-антидепрессант», «Вован и Лексус. По ком звонит телефон», «Психология совести: вина, стыд, раскаяние» и т. д.

Источник: nstarikov.ru