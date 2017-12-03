Хватит ли у Международного уголовного суда приверженности закону, силы воли и независимости от политической конъюнктуры, чтобы добиться наказания для военных преступников из ЦРУ? Американские граждане уже попали под прицел прокурора МУС, инициировавшего расследование их военных преступлений в Афганистане, Польше, Литве и других странах.

Вшивая американская демократия…

Польша и Литва в этом деле играют интересную роль: на их территории были организованы секретные тюрьмы ЦРУ. Официальный Вильнюс сделал заявление о том, что готов сотрудничать с Гаагой и к данным нарушениям не имеет никакого отношения: пытки и нарушения прав человека не их профиль. При этом, какой бы красивой не смотрелась эта картинка, эксперты сомневаются, что сотрудники ЦРУ сядут на скамью подсудимых.

Для того, чтобы инициировать уголовный процесс, прокурор МУС Фату Бенсуду должен получить разрешение от палаты предварительного производства на расследование преступлений, совершенных военными США в этих странах. Обвинение располагает вескими доказательствами о том, что командование США разрешило «исполнителям» применять к пленным пытки. Они были поставлены на поток и являлись частью схемы допроса.

Период времени, в течение которого американцы применяли к задержанным систематические истязания – с 2002 года по сегодняшний день. И, самое интересное: США именно в 2002 году отозвали подпись, поставленную под Римским статутом, чтобы выйти из-под юрисдикции МУС. Вшивая демократия, применяющая пытки к пленным, организующая похищения людей в других странах, нарушающая права человека по всему миру и лицемерно пытающаяся задавить своих противников санкциями…

И как тут не вспомнить о том, что граждане России были похищены американцами и осуждены в Штатах… безо всяких доказательств. Их пытали, наплевав и на международное право, и на мнение мирового сообщества. Зато своих граждан, предчувствуя, что им это еще аукнется, решили защищать любым способом.

В 2002 году был принят закон «О защите американского персонала за рубежом»: любым способом Вашингтон может вызволить своих граждан из «застенков Гааги». Да… Зато сербов и хорватов, защищающих свою страну от натовских агрессоров, Гаага засудила. Смерть о генерала Слободана Праляка, выданного своими же властями за липовые обещания Запада, тому пример.

Как же Штаты могут спасти своих сограждан? Военное вторжение? Шантаж? Да, все вместе. Вашингтон прямо заявил, что если американцев выдадут МУС, то военной и прочей помощи не дождутся… Литва и Польша оказались в списке стран, которым об этом «намекнули». И плевать на демократию. На их территориях ЦРУ организовало секретные тюрьмы. Их существование подтвердил и Джордж Буш, во время президентского срока.

Пробуждение Европы?

Европарламент в 2006 году провел проверку на территории Евросоюза и установил, что 12 стран ЕС были причастны к военным преступлениям ЦРУ. Людей держали без предъявления обвинений, отказывая в помощи защитника, лишая возможности связаться с родными.

Совет ООН по правам человека потребовал, чтобы Белый дом закрыл тюрьмы, и передал МКК данные обо всех задержанных силовиками США. Спустя три года Барак Обама подписал указ о ликвидации тюрем в ЕС. После победы на выборах Трампа, издание The New York Times сообщило, что он желает восстановить систему секретных тюрем и разрешить пытки пленных. Литва и Польша сразу же заявили, что не допустят подобного у себя.

Литовская Генпрокуратура провела досудебное расследование относительно секретной тюрьмы ЦРУ на своей территории, предпочитая иную версию: в посёлке Антавиляй под Вильнюсом работал центр поддержки разведки, а не «пыточная». Но попытка не засчитана. Историк Арвидас Анушаускас, являющийся главой комиссии, изучающей тайные тюрьмы ЦРУ, заявил, что, да, было две тюрьмы, хотя по назначению они, мол, не использовались. Правозащитники с этим не согласились, правда…

Варшава же «расследовала» эту историю с 2008 года. В 2012 году бывшему руководителя польской разведки Збигнева Сементковского обвинили в превышении полномочий и нарушении международного права, но в следующем году историю замяли, обвинения сняли. Мистика?

Эксперты о пытках и запоздалой реакции МУС

Сергей Пашин, профессор кафедры судебной власти НИУ ВШЭ:

Российский адвокат Дмитрий Аграновский:

Два мнения, два взгляда на ситуацию с секретными тюрьмами ЦРУ, пытками и перспективами расследования МУС. Итог: шумиху правозащитники подняли, а будет ли толк? Штаты никто не сможет в Европе осудить так, как измывались над защитниками Югославии. Забудьте о правах человека, суверенитете и международном праве.

Штаты понимают только силу. Да, СИЛУ. Именно поэтому инициатива прокурора МУС, вероятно, закончится ничем. Янки только СССР мог стреножить и заставить сидеть смирно, чтобы не накалять обстановку. Только усиление России принесет долгожданный порядок, укрепит систему глобальной безопасности и заставит янки уважать международное право.