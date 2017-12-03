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Страсти мАрдасти вокруг соды 2 + практический эксперимент

21:56. 3 декабря 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Страсти мАрдасти вокруг соды 2
+ практический эксперимент.
(полная версия)

Алексей Орлов и Михаил Ять.

Предыдущий ролик “Страсти-мАрдасти вокруг соды.
https://youtu.be/w42hlgQSn6Y

Вызвал настолько бурную нехимическую реакцию, что мы были вынуждены снять короткий видеоролик двух разновидностях соды E500 (i) и Е500 (ii), а так же записать разъяснительную передачу, посвященную ответам на вопросы наших уважаемых слушателей и зрителей.

Очень надеемся, что нам не придётся более делать “разжёвываний” по этой теме.

Полная версия “Ответы на вопросы + видео эксперимента”
https://youtu.be/rhjnbCvhkcc

Только видео эксперимента
https://youtu.be/vdV-sSXRrfI

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Источник: www.youtube.com

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