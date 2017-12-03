Страсти мАрдасти вокруг соды 2

+ практический эксперимент.

(полная версия)



Алексей Орлов и Михаил Ять.



Предыдущий ролик “Страсти-мАрдасти вокруг соды.

https://youtu.be/w42hlgQSn6Y



Вызвал настолько бурную нехимическую реакцию, что мы были вынуждены снять короткий видеоролик двух разновидностях соды E500 (i) и Е500 (ii), а так же записать разъяснительную передачу, посвященную ответам на вопросы наших уважаемых слушателей и зрителей.



Очень надеемся, что нам не придётся более делать “разжёвываний” по этой теме.



Полная версия “Ответы на вопросы + видео эксперимента”

https://youtu.be/rhjnbCvhkcc



Только видео эксперимента

https://youtu.be/vdV-sSXRrfI



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Источник: www.youtube.com