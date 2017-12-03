Стереотипы о «сумасшедших» русских глазами иностранцев

Что думают иностранцы о России? Насколько изменилось их мнение о нас? Какие стереотипы остаются устойчивыми, а какие спустя годы, давно развеялись, как с «белых яблок пыль»?

I. «Русским закон не писан»

Мы к этому привыкли достаточно давно. Однако иностранцы о жизни в нашей стране по — прежнему говорят примерно следующее:

«Удивительно, но для этих русских не следовать правилам, похоже абсолютная норма».

И это действительно так. У них же, напротив, нормой считается соблюдение любых правил, даже если рядом и близко нет никакого контроля.

Немыслимо на их взгляд, что русские без малейшего сомнения переходят дорогу на красный свет, только потому, что по их расчетам, до подъезда движущегося автомобиля еще достаточно далеко.

II. «Русские тотально пьют»

В западном мире бытует устойчивый стереотип, будто бы наша нация – неимоверно пьющая. Об этом в той или иной степени говорят буквально все. А ведь между тем, если обратиться к официальной статистике ВОЗ, Россия по употреблению алкоголя на каждого ее жителя займет не первое, не второе и даже не третье место. В этом вопросе нас обогнали даже сдержанные прибалты.

При этом иностранцев искренне удивляет, что в нашей стране повод для выпивки может быть абсолютно любым, а процесс, начавшийся с идеи посидеть «понемногу», почти всегда перерастает в полномасштабный стол.

Самым же поразительным отличием русских от жителей зарубежа, считается то, что русские в подвыпившем состоянии «умнеют» и начинают вести активные высокоинтеллектуальные беседы. Разговаривать о политике, смысле жизни, и просто философствовать, в то время как все остальные нации в мире, напротив, подвыпив напропалую глупят, бахвалятся, врут и рассказывают череду вымышленных историй.

III. «В России нет феминизма»

С этим стереотипом, в отличие от предыдущих, всё состоит с точностью до наоборот. Иностранцам он чрезвычайно нравится.

Мужчины из – за рубежа открыто мечтают выбрать в жены именно русскую женщину, поскольку большинство американок, европеек и прочих представительниц слабого пола, у них стараются доказать свою мифическую «независимость». Они пугают мужчин отсутствием элементарной женственности, платят за себя в ресторанах, болезненно реагируют, если им помогают открыть дверь, не понимают, зачем подают руку, или просто усаживают на свой стул. Такие представительницы, создавая семью, руководствуются в первую очередь материальными соображениями, спешат составить брачный контракт, и даже первым вопросом на свидании выбирают:

«Кем ты работаешь?».

Само – собой, иностранцы бегут от них, так быстро, насколько вообще способны.

Нашим женщинам, напротив, нравится казаться слабыми, хотя на самом деле они сильнее всех. Благодаря этому, даже американец в нашей стране, чувствует себя мужчиной гораздо больше, чем на собственной родине.

Отсюда в общем — то и пошел вышеприведенный стереотип.

IV. «У русских невероятная культура»

Этот верный шаблон, который имеет под собой более чем монолитное обоснование.

В основном иностранные экскурс — группы из – за рубежа, посещают Санкт-Петербург и Москву, и именно там находятся самые знаменитые российские достопримечательности. В этой связи не удивительно, что все с восторгом говорят об Эрмитаже, Зимнем дворце, Третьяковке, Покровском соборе и Красной площади. Удивляет другое: многие гости почему — то до крайности поражены, что в музеи и галереи России ходят люди абсолютно всех возрастов. Часто в них можно встретить и молодые влюбленные пары, а это для американцев, с их культурой поп — корна и Микки – Мауса, просто необъяснимая проблема…

Любовь же русских и тяга их к чтению и вовсе поражает каждого кто к нам приезжает, ведь отбить ее не смог, ни планшет, ни современный смартфон.

V. «У русских странное отношение к еде»

Иностранцы о жизни в России очень часто рассказывают, вспоминая пельмени, борщ, блины с мясом и икру. В этом плане, Россия кажется им богатой державой. Данный вывод проистекает из того, что все застолья в нашей стране проводятся с огромным размахом, и всегда сохраняются такими, в независимости от повода и материального положения.

Американцу непонятно, от чего русскому человеку так важно заставить стол блюдами со всевозможными салатами, огурцами, помидорами, сырно — колбасными нарезками, жареными окорочками и прочей снедью. А вот те, кто знаком с Россией поближе, уже осознают, что русский вложит и отдаст всё что у него есть ради удобства гостя. И что самое удивительное, сделает он это не ради того, чтобы произвести впечатление, а прежде всего для себя, и от души для тех, кого принимает.

Разумеется, при таком раскладе, странным для иностранца кажется и то, что после такого застолья организатор вполне может остаться в последней рубашке, но даже так, не испугается и все — равно на это пойдет.

VI. «Русские никогда не улыбаются»

Практически все зарубежные гости вспоминают добрыми словами наше искреннее русское гостеприимство, но вместе с тем, считают нас серьезными и угрюмыми. Им кажется, что в этом повинен наш суровый климат. А потому, мол, на улице и можно увидеть редко улыбающихся мужчин, женщин, молодежь, или стариков.

Но странность для них, заключается в том, что ситуация кардинально меняется, стоит лишь обратиться к русским за советом. Если ты задаешь вопрос, входишь в их круг общения, или встречаешься с человеком на следующий день, то по необъяснимым причинам, угрюмость исчезает.

«Почему нельзя улыбаться с самого начала?», — с непониманием задаются вопросом они. И не осознают «толерантные», что в России такой подход называется неискренним, а пустая улыбка без настоящих чувств и выеденного яйца не стоит.

VII. «Этот загадочный русский менталитет»

Любому европейцу или американцу в России приходится адаптироваться. Например, к тому, что россияне зачем — то постоянно хранят у себя всякие ненужные вещи. «Они говорят, что это на случай, когда этим что – нибудь, можно – будет, что – то починить», и этот факт вызывает у американцев еще больше вопросов.

Им непонятно, для чего русские (в отличии от современного западного человека), учатся «уметь» всё и сразу? А мы ведь и правда можем быть профессионалами совершенно в различных областях. Каждый мужчина в не зависимости от рода деятельности, способен держать в руках электроинструмент, работать с строительством дома, быть самому себе поваром, или мастерить и ремонтировать все подряд. Для иностранца такое положение вещей кажется верхом абсурда.

«Зачем быть готовым ко всему, когда всегда можно позвонить в сервис, или службу спасения?!»

И не понимают «товарищи», что в реальной жизни, такая возможность может подвернуться далеко не всегда.

Но главная черта русского человека, которая до крайности поражает гостей приехавших в нашу страну – это широкая и загадочная душа России.

Быть готовыми всегда помочь, оказать эту помощь безвозмездно, не оценивать подставленное плечо в денежном эквиваленте, всё это для западного обывателя по — прежнему необъяснимо и совершенно непонятно от начала и до конца…