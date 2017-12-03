«Русский Шерлок» – Сыщик и реформатор Аркадий Кошко

Советская власть сделала много, чтобы забыть имя выдающегося русского сыщика Аркадия Кошко. В царской России он еще при жизни был легендой и грозой преступного мира.

Жулики и убийцы даже назначили награду за его голову, но их план провалился. Кошко сделал блестящую карьеру от рижского сыщика до начальника уголовного розыска Российской империи. Он модернизировал сыскные отделы, разработал систему идентификации преступников, создал разветвленную агентурную сеть, но революция 1917 года перечеркнула все его труды и навсегда изменила жизнь Кошко.

Аркадий Францевич Кошко был выходцем из богатой белорусской шляхетской семьи. Он выбрал карьеру военного, закончил Казанское пехотное юнкерское училище, но поступив на службу, быстро понимает, что это не его. Жизнь был беззаботной, монотонной, дни протекали спокойно. Не об этом мечтал, зачитывающий до дыр детективные романы, Кошко. Он оставил военную службу, хотя семья и была против этого решения. В 1894 году он поступает рядовым инспектором в Рижскую полицию. С первых же дней новичок проявляет талант и смекалку, ему удалось очень быстро себя зарекомендовать. Кошко впервые сталкивается там с убийствами, причем с тяжкими. Но его личная смелость, любознательность и применение на практике последних тенденций в криминалистике быстро дают свои плоды. Уже через три года он раскрыл 8 убийств и поставил своеобразный рекорд.

К своей работе Кошко подходил творчески: он использовал маскировку и грим, переодевался, не гнушался отправляться в самые злачные места города, чтобы проникнуть в криминальную среду и разведать обстановку. Первым его громким делом стало раскрытие и арест в Риге банды шулеров. Кошко неплохо играл в карты и, чтобы проникнуть в криминальное сообщество, решил обучиться карточному блефу у шулеров, которых уже успела задержать полиция. Кошко снимает квартиру, где очень быстро начинает ошиваться различный криминалитет. Он довольно быстро проникает в банду и вызывает ее главаря на своеобразную дуэль — ставит на кон 10 тысяч рублей. В день решающей игры, по сигналу Кошко, полицейские ворвались в его квартиру и арестовали всех присутствующих.

С Запада в Россию приходит дактилоскопия и антропометрия, которые начал изучать Кошко. Уже через несколько лет он смог применить свои знания на практике, что очень помогало сыскному делу. Кошко стал настоящей грозой местных преступников. Банды объявили на него охоту и назначили награду за его голову. Планировалось устроить засаду и схватить сыщика, но благодаря донесению агентурной сети план злоумышленников удалось раскрыть. Кошко тайно вывозят из Риги под охраной в Царское Село, где теперь ему предстоит возглавить сыск.

В 1906 году он поступает на службу в столицу. Он приступает к реформированию петербургской полиции, создает разветвленную агентурную сеть, агентов подбирает и вербует лично. Его громкой победой становится раскрытие крупной сети фальшивомонетчиков, которые из Риги привозили фальшивые рубли. Тогда Кошко придумал хитрый план: через своих агентов он пустил слух, что некто продает крупную партию бриллиантов. Мошенники, конечно, клюнули на уловку и в момент сделки продавец драгоценностей, который был тайным агентом полиции, дал сигнал и преступников арестовали. Об успехах Кошко были осведомлены лично император Николай II и Петр Столыпин. Столыпин вообще питал нескрываемую симпатию к деятельности сыщика и стал его покровителем. Под влиянием Кошко в 1908 году был принят Закон о сыскной части, который регламентировал создание сыскных отделов по всей стране.

В том же году Столыпин принимает решение отправить Кошко для наведения порядка в Москву. Город погряз в преступлениях и коррупции, местная полиция была дезорганизована. Подлоги, вымогательство, взятки, превышение полномочий и запущение дел — таков был стиль управления московского градоначальника графа, А Рейнбота и даже получил название «рейнботовщина». Новый обер-полицмейстер начинает чистку рядов с самой верхушки. Под судебное преследование попадают градоначальник и начальник московской сыскной полиции Моисеенко за превышение власти. Кошко быстро реорганизует работу всей полиции. При каждом из полицейских участков находился надзиратель из сыскного отдела, имевший под своим началом нескольких постоянных агентов и сеть агентов-осведомителей из числа дворников, бродяг, извозчиков, актеров и других.

За деятельностью чиновников и надзирателей также шел неустанный и тайный контроль. Около 20 секретных агентов, выбранных лично Кошко, докладывали ему о работе его подчиненных. Один агент проверял другого и одновременно сам подвергался проверке. Такой подход позволял находить в системе кротов и нечистых на руку сотрудников, кроме того, это защищало от утечки информации в криминальную среду. Помимо агентурной сети Кошко активно использовал в своей работе облавы, как способ борьбы с кражами. Особенно много преступлений совершалось на большие праздники — Рождество, Пасха, Новый год. В эти дни в Москву стягивался разнообразный контингент. Мелкие облавы не давали должного эффекта, поэтому Кошко прибегнул к более крпным операциям, которые проводились несколько раз в год. До последнего момента все держалось в строжайшей тайне, нельзя было допустить утечку, в таких облавах принимали участие до тысячи человек. Кошко приезжал на место на машине в сопровождении журналистов, которые оповещались об облаве за час. Преступники были схвачены, а полицейские и их начальник становились героями. Такой метод доказал свою эффективность и уже через несколько лет на большие праздники не было зафиксировано ни одной крупной кражи.

Одной из заслуг лично Кошко стало формирование картотеки преступников на основе дактилоскопии и антропометрии. В сыске был специальный «стол приводов» — кабинет с архивом данных и дактилоскопической картотекой. Там происходило опознание преступников и их регистрация, «снимали с них фотографии и дактилоскопические снимки, производя вместе с тем и антропометрические измерения». Полицейские измеряли рост, объем черепа и след ноги преступника. Кошко также разработал систему, которая позволяла быстро находить и сравнивать только что снятые отпечатки пальцев с теми, которые уже были в картотеке. Этот метод потом взяли на вооружение в Скотланд-Ярде. Вскоре Кошко был назначен заведующим всем уголовным розыском Российской империи, а в 1913 году российский сыск был признан лучшим в мире.

Блистательную карьеру Кошко и результаты его трудов вмиг перечеркнула революция 1917 года. После февральских событий тюрьмы были разрушены, а преступники отпущены на свободу. Количество преступлений по сравнению с прошлым годом возросло практически в 10 раз. Институт полиции был разрушен. После октября Кошко пытался найти себе место. Он был отправлен в отставку и уехал с семьей в имение в Новгородской губернии. Потом смог вернуться в Москву и устроиться представителем аптеки, но тут пришла новость о его скором аресте. Кошко вместе с сыном бежал в Киев осенью 1918 года, сумел перевезти туда остальных членов семьи. Они перебрались в Одессу, после прихода красных бежали в Севастополь. Говорят, что там при Врангеле Кошко вновь был занят в уголовной полиции. После захвата красными Крыма Кошко с семьей отплыл в Турцию. Там он открыл частную детективную практику, искал неверных мужей и жен, раскрывал кражи, иногда консультировал коллег. Но и из Турции ему пришлось бежать, во Францию. В 1923 году он получил там политическое убежище. Кошко нашел работу в магазине, торгующем мехами, но в глубине души надеялся на то, что вскоре кошмар прекратиться и он сможет вернуться на родину. Найти работу по специально во Франции он не смог, хотя его звали на работу в Скотланд-Ярд. Но для этого надо было принять британское подданство, и Кошко отказался. Эмиграция далась ему тяжело, в своих мемуарах он писал: «Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я, после долгих мытарств и странствований, очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь. Я не живу ни настоящим, ни будущим — все в прошлом, и лишь память о нем поддерживает меня и дает некоторое нравственное удовлетворение». 24 декабря 1928 года Аркадий Кошко скончался в Париже.

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