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Россия прекратила разработку нового «ядерного поезда»‍.

01:45. 3 декабря 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Работы по созданию нового российского боевого железнодорожного ракетного (БЖРК) комплекса "Баргузин" временно приостановлены, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что опытно-конструкторские работы были завершены, а ракетный комплекс может "встать на рельсы" в случае необходимости. "Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу", — пишет издание.

В настоящее время РИА Новости не располагает комментарием Минобороны России по данному вопросу.

По данным СМИ, в 2016 году "Баргузин" успешно прошел первый этап проверки ракет — бросковые испытания, в ходе которых тестировалось, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как она покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

"Ядерный поезд"

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.

Советский аналог "Баргузина" БЖРК с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по условиям договора СНВ-2. Договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов. Ожидалось, что новый "Баргузин" будет значительно превосходить своего предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам.

https://ria.ru/arms/20171203/1510095885.html

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