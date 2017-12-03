Политический голодомор. Пять мифов о «геноциде украинского народа»

Источник: www.aif.ru

Президент Украины призывает Россию «покаяться за Голодомор», делая инструментом украинской политики миф о том, что голод тридцатых годов в разных регионах СССР был некоей «специальной акцией против украинцев».

25 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко, выступая по случаю Дня памяти жертв голодоморов, заявил, что надеется на покаяние со стороны России: «Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него».

Тема так называемого «голодомора» давно стала излюбленной у украинских политиков, без нее немыслима современная украинская идеология.

В основе лежит тезис о том, что голод 1932-1933 годов был сознательной акцией руководства СССР против украинцев. Зачастую и некоторые российские историки подыгрывают политикам соседней страны, соглашаясь с выдвигаемыми положениями.

Вот пять распространенных утверждений о голоде 1932-1933 годов, которые на самом деле являются ложью.

1. Голод 1932-1933 годов — уникальное явление в отечественной истории

Нет. Более того, несмотря на то, что Российская империя являлась аграрной державой, масштабный голод был явлением периодическим. Причины — низкая производительность труда в условиях крепостничества, а также сложные климатические условия, приводившие к регулярным неурожаям. Только в конце XIX-начале XX веков голодными годами из-за неурожая становились 1873, 1880, 1883, 1891, 1892, 1897, 1898, 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913. Разруха, вызванная Гражданской войной, спровоцировала голод 1921-1922 годов. Последний массовый голод в истории СССР пришелся на 1946-1947 годы, и, как и в случае с 1921-1922 годами, был вызван последствиями войны.

2. Голод 1932-1933 годов затронул исключительно Украину

Голод на Украине — часть масштабного бедствия, затронувшего также Белоруссию, Северный Казахстан, Поволжье, Южный Урал и Западную Сибирь. В общей сложности голод охватил территорию, на которой проживало свыше 60 миллионов человек.

3. Вина за голод 1932-1933 годов лежит на руководстве СССР

Это верно лишь отчасти. Стартовавшая в конце двадцатых годов индустриализация требовала увеличения производства продовольствия: рабочих, строящих гигантские промышленные объекты, нужно было чем-то кормить. Частные хозяйства с решением этой задачи оперативно справиться не могли, что стало причиной проведения коллективизации. Очень быстро принцип добровольности был заменен насилием, что вызвало сопротивление со стороны крестьянства, снижавшего производство и утаивавшего излишки. Государство в ответ развернуло жесткую «борьбу с кулачеством», что окончательно привело к дезорганизации сельского хозяйства.

Когда стало очевидно, что ситуация только ухудшается, практика насильственной коллективизации была осуждена на самом высоком уровне, но дело зашло слишком далеко.

В то же время никуда не делись и традиционные причины голода: низкая производительность труда, вызванная отсутствием механизации, и сложные природные условия, губившие урожай.

4. Голодомор — сознательный геноцид украинского народа

Голод 1932-1933 годов в принципе нельзя рассматривать как геноцид. Наличие вины руководства СССР в том, что голод принял такие масштабы, не означает, что это делалось намерено. Задача по модернизации страны требовала большого количества рабочих рук, и массовая гибель населения никак не помогала её решению.

Интересно, что термин «голодомор» на Украину был привнесен извне. Его автором является польский и американский юрист Рафаэль Лемкин. Введя в международный обиход термин «геноцид», Лемкин выступал за его крайне широкую трактовку. В условиях холодной войны в 1953 году он первым определил события 1932-1933 годов как «геноцид против украинского народа». Тема так называемого «голодомора» активно раскручивалась эмигрантскими кругами при помощи руководства США, а в независимой Украине превратилась в часть государственной идеологии.

При этом украинские идеологи начисто игнорируют тот факт, что жертвами голода стали жители разных регионов СССР, представители различных национальностей.

Таким образом, термин «голодомор» не имеет отношения к реальной истории, он является исключительно политическим.

5. Голод 1932-1933 годов унес жизни 10 миллионов украинцев

В общественную жизнь Украины это число ввел президент Ющенко, как водится, не слишком стараясь его обосновать. Американский историк Тимоти Снайдер заметил: «Президент Виктор Ющенко оказал своей стране медвежью услугу, заявив о 10 млн смертей и втрое завысив количество убитых украинцев». Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины считает число жертв голода на Украине равным 3,2 млн.

При этом проблемой остается и установление точного числа жертв голода 1932-1933 годов в масштабах СССР. В заявлении Госдумы от 2 апреля 2008 года «Памяти жертв голода тридцатых годов на территории СССР» утверждается, что «от голода и болезней, связанных с недоеданием, в 1932-1933 годах там погибло около 7 млн человек». При этом ряд современных историков полагают, что и данные о 7 миллионах жертв могут быть существенно завышенными. Так, журнал «Эксперт» опубликовал исследование, в котором оценил избыточную смертность в СССР в 1932-1933 годах в 4,2–4,3 млн человек, из которых 1,9 млн пришлись на Украину.

Источник: nstarikov.ru