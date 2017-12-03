Политический голодомор. Пять мифов о «геноциде украинского народа»
Источник: www.aif.ru
Президент Украины призывает Россию «покаяться за Голодомор», делая инструментом украинской политики миф о том, что голод тридцатых годов в разных регионах СССР был некоей «специальной акцией против украинцев».
25 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко, выступая по случаю Дня памяти жертв голодоморов, заявил, что надеется на покаяние со стороны России: «Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него».
Тема так называемого «голодомора» давно стала излюбленной у украинских политиков, без нее немыслима современная украинская идеология.
В основе лежит тезис о том, что голод 1932-1933 годов был сознательной акцией руководства СССР против украинцев. Зачастую и некоторые российские историки подыгрывают политикам соседней страны, соглашаясь с выдвигаемыми положениями.
Вот пять распространенных утверждений о голоде 1932-1933 годов, которые на самом деле являются ложью.
1. Голод 1932-1933 годов — уникальное явление в отечественной истории
Нет. Более того, несмотря на то, что Российская империя являлась аграрной державой, масштабный голод был явлением периодическим. Причины — низкая производительность труда в условиях крепостничества, а также сложные климатические условия, приводившие к регулярным неурожаям. Только в конце XIX-начале XX веков голодными годами из-за неурожая становились 1873, 1880, 1883, 1891, 1892, 1897, 1898, 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913. Разруха, вызванная Гражданской войной, спровоцировала голод 1921-1922 годов. Последний массовый голод в истории СССР пришелся на 1946-1947 годы, и, как и в случае с 1921-1922 годами, был вызван последствиями войны.
2. Голод 1932-1933 годов затронул исключительно Украину
Голод на Украине — часть масштабного бедствия, затронувшего также Белоруссию, Северный Казахстан, Поволжье, Южный Урал и Западную Сибирь. В общей сложности голод охватил территорию, на которой проживало свыше 60 миллионов человек.
3. Вина за голод 1932-1933 годов лежит на руководстве СССР
Это верно лишь отчасти. Стартовавшая в конце двадцатых годов индустриализация требовала увеличения производства продовольствия: рабочих, строящих гигантские промышленные объекты, нужно было чем-то кормить. Частные хозяйства с решением этой задачи оперативно справиться не могли, что стало причиной проведения коллективизации. Очень быстро принцип добровольности был заменен насилием, что вызвало сопротивление со стороны крестьянства, снижавшего производство и утаивавшего излишки. Государство в ответ развернуло жесткую «борьбу с кулачеством», что окончательно привело к дезорганизации сельского хозяйства.
Когда стало очевидно, что ситуация только ухудшается, практика насильственной коллективизации была осуждена на самом высоком уровне, но дело зашло слишком далеко.
В то же время никуда не делись и традиционные причины голода: низкая производительность труда, вызванная отсутствием механизации, и сложные природные условия, губившие урожай.
4. Голодомор — сознательный геноцид украинского народа
Голод 1932-1933 годов в принципе нельзя рассматривать как геноцид. Наличие вины руководства СССР в том, что голод принял такие масштабы, не означает, что это делалось намерено. Задача по модернизации страны требовала большого количества рабочих рук, и массовая гибель населения никак не помогала её решению.
Интересно, что термин «голодомор» на Украину был привнесен извне. Его автором является польский и американский юрист Рафаэль Лемкин. Введя в международный обиход термин «геноцид», Лемкин выступал за его крайне широкую трактовку. В условиях холодной войны в 1953 году он первым определил события 1932-1933 годов как «геноцид против украинского народа». Тема так называемого «голодомора» активно раскручивалась эмигрантскими кругами при помощи руководства США, а в независимой Украине превратилась в часть государственной идеологии.
При этом украинские идеологи начисто игнорируют тот факт, что жертвами голода стали жители разных регионов СССР, представители различных национальностей.
Таким образом, термин «голодомор» не имеет отношения к реальной истории, он является исключительно политическим.
5. Голод 1932-1933 годов унес жизни 10 миллионов украинцев
В общественную жизнь Украины это число ввел президент Ющенко, как водится, не слишком стараясь его обосновать. Американский историк Тимоти Снайдер заметил: «Президент Виктор Ющенко оказал своей стране медвежью услугу, заявив о 10 млн смертей и втрое завысив количество убитых украинцев». Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины считает число жертв голода на Украине равным 3,2 млн.
При этом проблемой остается и установление точного числа жертв голода 1932-1933 годов в масштабах СССР. В заявлении Госдумы от 2 апреля 2008 года «Памяти жертв голода тридцатых годов на территории СССР» утверждается, что «от голода и болезней, связанных с недоеданием, в 1932-1933 годах там погибло около 7 млн человек». При этом ряд современных историков полагают, что и данные о 7 миллионах жертв могут быть существенно завышенными. Так, журнал «Эксперт» опубликовал исследование, в котором оценил избыточную смертность в СССР в 1932-1933 годах в 4,2–4,3 млн человек, из которых 1,9 млн пришлись на Украину.
Источник: nstarikov.ru
loading...
“Политический голодомор…” А почему не указан п.6? Почему не указаны истинные виновные в этом ужасном злодеянии – геноциде славян?
Этот голод был создан искусственно жидо-большевиками… Недостаток продовольствия иудеи создавали искусственно. Просто в самые крупные города, как в Москву и Петербург, стали меньше завозить продуктов. Посадили горожан на голодный паек: сто граммов в день на человека. Создали дикие очереди и давки за этими жалкими крохами. Но тут же нашли и с помощью визгливой жидовской прессы указали на “виноватых”: это, мол, зажиточные крестьяне решили драть с государства больше денег за зерно. Это зажравшиеся кулаки попросту не желают делиться караваем с замасленным пролетариатом…
Своим декретом Бланк постановил: “Военный комиссариат превратить в Военно-продовольственный комиссариат… Мобилизовать армию, выделив здоровые ее части, и призвать девятнадцатилетних… для систематических военных действий (!) по завоеванию…, сбору и свозу хлеба и топлива. Ввести расстрел за недисциплину…”
Вот он, жидовский менталитет в чистом виде! Бланк даже не задумывается о том, как бы получить дополнительное продовольствие честным и трудовым путем. Он идет на самый легкий и преступный шаг, приказывает развернуть военные действия по завоеванию, то есть грабежу хлеба у собственного народа!
Из красноармейцев и рабочих были сформированы так называемые отряды продразверстки. Силой обирая сельчан, они обрекали их на голодную смерть. Хлебопашцы хватались за колья и вилы, защищая последнее. Только на одной Украине отрядами по сбору продналога в течение 1921 года было расстреляно около 10.000 восставших крестьян. Однако сопротивление не остановило иудеев: по свидетельствам газет, огромное количество продовольственных “излишков”(!) “отбиралось советским правительством бесплатно, что составило, в среднем, для 1919 и 1920 годов по 243.830.000 пудов (около 4 миллионов тонн) хлеба, круп и зернового фуража”. Но хлеб иудеи, конечно же, грабили совсем не для того, чтобы кого-то кормить, а чтобы убивать голодом. Потому во многих местах продовольствие пропало под открытым небом. Как, например: “На железнодорожных станциях Курской губернии гниет сложенное зерно, собранное комиссией продналога. Всего свезено и доставлено на станцию 1.380.000 пудов ржи и овса; за отсутствием вагонов весь собранный хлеб обречен на гибель”.
Мало этого – в самое голодное время, когда вымирали целые села и губернии – иудейские комиссары отправляли за рубеж хлеб миллионами пудов, эшелон за эшелоном! Газета “Беднота” 29 января 1923 года сообщила, что вышло “…распоряжение “Внешторга” о вывозе за границу русского зерна. Несмотря на все продолжающийся голод советское правительство решило вывезти до 500 миллионов пудов зерна”! Оттого и грянул молчаливый и садистский убийца, косивший население самых богатых прежде краев без единого выстрела – голод. Страна, бывшая житницей всей Европы, всего за два года по жидовской воле опухла с голода! (Точно такая громкая история случилась и в Ирландии в средине XIX века, когда к власти там пришли иудеи, проникшие из соседней, куда более сионизированной Англии. При созданном ими, начавшемся повальном голоде жиды, скажем, в 1846 году огромными судами вывозили продукты за рубеж! Прежде всего зерно и скот – в оккупантку Англию. Из восьми миллионов жителей от недоедания почти пять миллионов погибли в страшных муках! Если прежде население в соперничающих Англии и Ирландии было примерно равным, то после этого голодомора Ирландия так никогда уже больше и не оправилась, стала полностью зависимой и бесправной колонией соседней владычицы морей).
Известный путешественник Ф. Нансен, побывавший в России… сообщает в своем докладе: “голод захватил 19.000.000 человек, из которых 15 миллионов приговорены к голодной смерти. В Самарской губ. были арестованы две женщины, которые убили старых бродяг и съели их мясо. В Пугачевском уезде дошли до того, что жарили трупы, вырытые с кладбища. В одной деревне мать раздала своим трем дочерям труп своей старшей дочери, умершей от голода. В Минске были случаи, что матери убивали собственных детей, чтобы избавить их от мук голода.
Вот во что превратилась бланко-дзержинская ЧК – в комиссию по поставкам в мясные лавки… человечины! Явный иудейский расчет – кормить одних людей мясом других, пока хозяева страны, принявшей евреев в свою семью всего сто лет назад, не съедят друг друга дочиста! Вот так “отблагодарили” матушку-Русь за хлеб и кров! Чисто по-иудейски!
Но в это самое время, когда в наиплодороднейших губерниях обобранные иудеями до костей крестьяне умирали от бескормицы миллионами, ели человечину и падаль – в больших городах жиды раскошествовали, пьянствовали и развратничали, в ресторанах и их домах столы ломились от яств! Так, “великая г’еволюционег’ка” Лариса Рейснер захватила огромный особняк, хозяева которого были расстреляны иудействующим чека. В чужом доме жидовка постоянно устраивала званые вечера для единокровцев, принимала ванны из шампанского, ее любые прихоти исполняла целая толпа раболепных слуг. А Цедельбаум (Зиновьев), прибывший делать революцию из-за рубежа тощий, как драный кот, быстро разжирел на русских отбивных да осетрах – его за спиной свои же дразнили “ромовой бабой”. Но даже и в небольших городах, командуя распределением продуктов, тайком деля его в первую очередь между своими, иудеи жили припеваючи.
История не донесла нам ни единого имени жида, который бы преставился с голодухи. При повальном голоде на хлебородной Украине голодомор совершенно не коснулся «богоизбранных!»