Образовательный проект НОО Сфера. Величко М.В. ДОТУ. Занятие № 5
13:38. 3 декабря 2017 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Вот действительно тайные знания,которые открыли и изложили в лексике лучшие умы России и предлагают их усвоить массам,которые сегодня играют решающую роль для перехода к истинно справедливому социальному устройству общества,то есть для построения системы управления страной снизу вверх.